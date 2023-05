Como Estudar Literatura de Forma Eficiente: Dicas Incríveis

O termo “literatura” é usado para definir uma das manifestações artísticas do ser humano. Porém, quando pensamos no ensino médio, ela é uma das matérias que compõem a grade curricular dos estudantes.

A literatura é cobrada pelas mais variadas provas do país, com um destaque para os vestibulares e o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio). Dessa forma, é fundamental que você saiba como estudar essa disciplina durante a sua preparação e estudos.

Assim, para te ajudar, o artigo de hoje trouxe algumas dicas incríveis que irão te mostrar como estudar literatura de forma mais eficiente. Confira!

Preste atenção nas figuras de linguagem

O termo “figuras de linguagem” é usado para definir os recursos expressivos que podem ser usados para criar um determinado efeito dentro de um texto.

Para que você consiga estudar literatura de forma eficiente, é fundamental que você preste atenção nas figuras de linguagem durante a sua leitura de um texto literário. Além disso, você deve dominar as principais figuras, como a antítese, hipérbole, ironia e prosopopeia.

Tenha em mente que as figuras de linguagem são usadas com muita frequência dentro de textos literários. Assim, é fundamental que você as domine para compreender os principais aspectos da literatura.

Pratique a interpretação de texto

É fundamental que você desenvolva a sua capacidade de interpretação de texto ao longo dos seus estudos sobre temas variados da literatura, uma vez que essa habilidade será extremamente importante para a resolução de questões de literatura, principalmente nas questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias do ENEM.

Para desenvolver a interpretação de texto, tente começar lendo textos básicos e, com o andamento dos seus estudos, comece a ler textos mais complexos, como os livros que fazem parte das listas de leituras obrigatórias dos vestibulares.

Quanto mais habilidade você tiver para interpretar textos, melhor será o seu desempenho nas questões de literatura das mais variadas provas, uma vez que boa parte da resolução das mesas depende da interpretação.

Leia de forma ativa

É importante que a sua leitura seja sempre ativa. Assim, ao estudar literatura, faça anotações e reflexões sobre o que você está lendo. Essa estratégia irá ajudar a fixar os conceitos e a compreender melhor o texto em questão. Durante a leitura, busque sempre escrever algumas palavras-chave sobre os protagonistas, o enredo, o estilo do autor e a linguagem usada.

Além disso, tenha em mente que as suas anotações podem ser úteis para o momento em que você precisar revisar a obra que já estudou.



Você também pode gostar:

Estude as principais escolas literárias

Porém, é claro que as questões de literatura dos vestibulares e do ENEM não cobram somente interpretação de texto, mas também tópicos variados que fazem parte da disciplina.

Dentre os assuntos de literatura mais cobrados por essas provas, podemos citar as escolas literárias. Ao todo, existem 14 escolas: Trovadorismo, Humanismo, Classicismo, Quinhentismo, Barroco, Arcadismo, Romantismo, Realismo, Naturalismo, Parnasianismo, Simbolismo, Pré-Modernismo, Modernismo e Pós-Modernismo. Dessas, as mais abordadas são: Arcadismo, Romantismo, Realismo e Modernismo.

Estude os principais autores e suas obras

É muito importante que você conheça os principais autores da literatura brasileira, uma vez que eles são abordados com muita frequência por questões de literatura. Não se esqueça de estudar também as principais obras desses autores.

Dentre os autores brasileiros mais cobrados pelos vestibulares e pelo ENEM, podemos citar:

Entenda o contexto histórico, político e cultural das obras

Estudar literatura não é simplesmente ler um livro, mas sim entender como essa obra foi produzida, por quem e em qual contexto histórico, político e cultural.

Tenha em mente que entender o contexto em que um livro foi escrito é fundamental para compreender o seu verdadeiro significado, que pode ser cobrado por uma prova.

Dessa forma, toda vez que você começar a ler um livro novo, busque entender o período histórico em que o texto foi escrito, as correntes literárias da época e o contexto social e político que pode ter influenciado o escritor. Com certeza a sua leitura será muito mais eficiente dessa forma.