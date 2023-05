Como Evitar Golpes com o Sistema de Pagamento Instantâneo Pix

Com o surgimento do Pix, sistema de pagamento instantâneo do Banco Central do Brasil (BCB), os consumidores ganharam uma forma mais rápida e prática de realizar transações financeiras.

Saiba como se prevenir de golpes que envolvem o Pix

No entanto, como em qualquer meio de pagamento, é importante estar atento aos golpes que podem ocorrer nesse ambiente. Saiba quais são os principais golpes envolvendo o Pix e confira dicas valiosas para se proteger de fraudes!

Phishing por e-mail

Um dos golpes mais comuns é o phishing, no qual os golpistas enviam e-mails falsos, se passando por instituições financeiras, e solicitam informações pessoais e bancárias. Por isso, nunca clique em links suspeitos e evite fornecer dados sensíveis por e-mail.

Clonagem de WhatsApp

Nesse golpe, os criminosos clonam o número de telefone do usuário e utilizam o WhatsApp para solicitar transferências via Pix. Assim sendo, sempre verifique a veracidade das informações antes de realizar qualquer transação.

Golpes que envolvem o WhatsApp ocorrem de muitas maneiras, sendo o Pix apenas uma das modalidades que envolvem links maliciosos e roubos de identidades.

Links fakes em redes sociais

Nesta modalidade de golpes, criminosos utilizam links maliciosos em redes sociais para direcionar as vítimas a páginas falsas que solicitam dados pessoais. Desta forma, evite clicar em links suspeitos e sempre verifique a autenticidade da página.

Compra de produtos ou serviços falsos

Golpistas criam anúncios falsos em sites de venda online oferecendo produtos ou serviços a preços atrativos, mas que na verdade não existem. Inclusive, muitos sites de golpistas são anunciados na internet. Já que eles pagam por anúncios no Google para elevar a visibilidade e trazer algum tipo de credibilidade à loja.

O seu foco deve ser sempre no preço de mercado. Por isso, não faça nenhuma compra com desconto excepcionalmente elevado para pagamentos feitos via Pix. Portanto, desconfie de ofertas muito boas para ser verdade e prefira comprar de vendedores confiáveis.

Os fraudadores prometem prêmios em dinheiro ou produtos, mas para receber, solicitam uma taxa ou informações bancárias. Por isso, lembre-se de que empresas sérias não exigem pagamentos antecipados para receber prêmios. Sendo assim, não faça nenhum Pix para participar de promoções ou receber algum tipo de prêmio.

Golpistas se passam por suporte técnico de instituições financeiras e, por telefone, tentam obter informações sigilosas. Assim sendo, desconfie de chamadas não solicitadas e não forneça dados pessoais ou bancários ou faça transações via Pix.

Ataques de engenharia social

Os criminosos se aproveitam da ingenuidade ou boa-fé das pessoas para obter informações confidenciais. Dessa forma, muitos deles solicitam dados de cartão de crédito e criam situações que requerem pagamentos via Pix.

Por isso, esteja sempre atento a solicitações suspeitas e desconfie de estranhos que pedem informações pessoais. Além disso, alguns aplicativos falsos se passam por carteiras digitais ou plataformas de pagamento, buscando roubar informações bancárias. Sempre verifique a reputação do aplicativo antes de instalá-lo em seu dispositivo.

Sites falsos de instituições financeiras

O golpista cria uma página idêntica ao site de uma instituição financeira, a fim de obter informações sigilosas dos usuários. Por isso, certifique-se sempre de que está acessando o site oficial da instituição e verifique a segurança da conexão.

De forma geral, uma das melhores formas de se prevenir é monitorar regularmente as transações em sua conta do Pix. Portanto, fique atento a qualquer atividade suspeita e entre em contato imediatamente com sua instituição financeira em caso de problemas.

Visto que o Pix trouxe inúmeras vantagens para o sistema financeiro, mas também abriu espaço para golpes e fraudes. Assim sendo, é essencial estar bem informado sobre os principais tipos de golpes envolvendo o Pix e adotar medidas de segurança para se proteger.