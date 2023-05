Little Alchemy 2 é o sucessor de sua versão anterior, que era um jogo de artesanato online e único. Este jogo se tornou popular em todo o mundo desde que a Reclock o lançou em 2017 por causa de seu conceito intrigante.

Este jogo educativo desperta curiosidade nas mentes dos usuários, pois eles têm a oportunidade de combinar mais de 720 elementos e fazer um novo produto. Uma é a filosofia que o usuário tenta fazer durante o jogo.

Se você também está tentando fazer o mesmo, mas não conhece o procedimento, este guia é para você. Aqui, vou te ensinar como fazer Filosofia no Little Alchemy 2 do zero de forma fácil e rápida.

Faça Filosofia no Little Alchemy 2 | Guia Completo

A filosofia pode ser facilmente obtida em Little Alchemy 2 combinando alguns elementos; você só precisa saber o procedimento correto. É por isso que compartilhei três métodos abaixo que você pode seguir e seguir para facilitar.

1. Usando Humano e Idéia

Quando um Humano gera uma ideia, desenvolve a Filosofia nisso. Então, o primeiro método para fazer Filosofia no Little Alchemy 2 é usando Humano e Ideia.

Para isso, precisamos fazer Human primeiro seguindo as combinações abaixo:

Ar + Ar = Pressão

Terra + Pressão = Pedra

Água + Terra = Lama

Lama + Pedra = Argila

Água + Água = Poça

Água + Poça = Lagoa

Água + Lagoa = Lago

Água + Lago = Mar

Fogo + Terra = Lava

Lava + Mar = Sopa Primordial

Terra + Lava = Vulcão

Vulcão + Sopa Primordial = Vida

Vida + Argila = Humano

Agora, você precisa desenvolver o Light Blub para usá-lo para criar uma ideia na próxima etapa. Estas são as combinações que você deve seguir para desenvolver uma lâmpada.

Pedra + Ar = Areia

Areia + Fogo = Vidro

Terra + Terra = Terra

Terreno + Terreno = Continente

Continente + Continente = Planeta

Planeta + Fogo = Sol

Fogo + Fogo = Energia

Sol + Energia = Célula Solar

Célula solar + Sol = Eletricidade

Vidro + Eletricidade = Lâmpada

Agora você pode usar as seguintes combinações para fazer Filosofia:

Humano + Lâmpada = Ideia

Humano + Ideia = Filosofia

2. Usando Humano e História

Você também pode fazer Filosofia no Little Alchemy 2 usando Humano e História, e esse é o segundo método.

Você também precisa fazer Human primeiro aqui, e as combinações para isso são as mesmas acima, mas você também pode tentar as seguintes combinações.

Terra + Fogo = Lava.

Lava + Ar = Pedra.

Pedra + Ar = Areia.

Terra + Água = Lama.

Areia + Lama = Argila.

Fogo + Fogo = Energia.

Água + Água = Poça.

Poça + Poça = Lagoa.

Lagoa + Lagoa = Lago.

Terra + Terra = Terra.

Terra + Terra = Continente.

Continente + Continente = Planeta.

Planeta + Ar = Atmosfera.

Ar + Água = Névoa.

Névoa + Atmosfera = Nuvem.

Nuvem + Energia = Relâmpago.

Fogo + Pedra = Metal.

Metal + Relâmpago = Eletricidade.

Eletricidade + Lago = Vida.

Vida + Argila = Humano.

Você desenvolveu Humano e agora precisa de Relâmpago para prosseguir. As combinações mais fáceis para Lightning são as seguintes:

Terra + Terra = Terra.

Terra + Terra = Continente.

Continente + Continente = Planeta.

Planeta + Ar = Atmosfera.

Água + Atmosfera = Nuvem.

Fogo + Fogo = Energia.

Nuvem + Energia = Relâmpago.

Agora, seu próximo passo é criar um Herói e uma História e combiná-los para desenvolver a filosofia.

Humano + Relâmpago = Herói.

Humano + Herói = História.

Humano + História = Filosofia.

3. Usando ovo e frango

Um dos quebra-cabeças mais fantásticos do mundo é o Eggs and Chicken, pois não se sabe quem veio primeiro. Então, você também pode combinar esses dois para criar Filosofia no Little Alchemy 2 facilmente.

Para este método, você precisa primeiro fazer Frango, e as etapas para isso são as seguintes:

Água + Água = Poça.

Água + Poça = Lagoa.

Água + Lagoa = Lago.

Água + Lago = Mar.

Lava + Mar = Sopa Primordial.

Fogo + Fogo = Energia.

Energia + Sopa Primordial = Vida.

Terra + Terra = Terra.

Vida + Terra = Animal.

Animal + Ar = Pássaro.

Água + Terra = Lama.

Lama + Fogo = Tijolo.

Tijolo + Tijolo = Parede.

Parede + Parede = Casa.

Ar + Ar = Pressão.

Terra + Pressão = Pedra.

Pedra + Fogo = Metal.

Terra + Metal = Arado.

Arado + Terra = Campo.

Casa + Campo = Celeiro.

Pássaro + Celeiro = Frango.

O elemento Frango está pronto no Little Alchemy, e agora você precisa fazer Ovo. Estas são as misturas mais fáceis de fazer Egg no jogo:

Água + Água = Poça.

Água + Poça = Lagoa.

Água + Lagoa = Lago.

Água + Lago = Mar.

Lava + Mar = Sopa Primordial.

Fogo + Fogo = Energia.

Energia + Sopa Primordial = Vida.

Vida + Fogo = Fênix.

Fênix + Fênix = Ovo.

Agora você tem a galinha e o ovo, então combine-os para produzir Filosofia.

Frango + Ovo = Filosofia.

O que pode ser feito usando Filosofia no Little Alchemy 2?

Várias receitas também permitem usar Filosofia para gerar vários outros elementos no Little Alchemy. Então, experimente as seguintes combinações:

Filosofia + Ouro = Alquimista.

Filosofia + Planeta = Grande.

Filosofia + Sol = Grande.

Filosofia + Sistema Solar = Grande.

Filosofia + Aglomerado de Galáxias = Grande.

Filosofia + Universo = Grande.

Filosofia + Formiga = Pequeno.

Filosofia + Bactérias = Pequeno.

Filosofia + Abelha = Pequeno.

Filosofia + Dióxido de Carbono = Pequeno.

Filosofia + Confete = Pequeno.

Filosofia + Oxigênio = Pequeno.

Filosofia + Ozônio = Pequeno.

Filosofia + Seixo = Pequeno.

Filosofia + Rivulet = Pequeno.

Filosofia + Escorpião = Pequeno.

Filosofia + Cavalo-marinho = Pequeno.

Filosofia + Aranha = Pequeno.

Conclusão

Então, esses foram os métodos para fazer Filosofia no Little Alchemy 2 do zero. Esperançosamente, você os entendeu e desenvolveu o elemento rapidamente. Se você ainda tiver mais alguma coisa para saber, sinta-se à vontade para me perguntar nos comentários abaixo.

