Como Fazer Leite no Little Alchemy 2 (Guia Passo a Passo)

Em 2017, a Relock lançou a segunda parcela de Little Alchemy 2 após o enorme sucesso da primeira. Este jogo baseado em conceito único tem todos os componentes para entreter os usuários e torná-los curiosos.

Aqui, você combina dois ou mais elementos para obter um novo e, assim, pode criar mais de 720 produtos. Portanto, há muitas coisas para aprender e explorar no jogo que mantêm os usuários envolvidos.

O leite é um elemento que os usuários tentam criar no jogo, mas o processo é um pouco difícil comparado aos outros. Então, se você quer aprender como Fazer Leite no Little Alchemy 2fique ligado comigo ao longo do artigo.

Como Fazer Leite no Little Alchemy 2 – Folha de Dicas Completa

Várias maneiras estão disponíveis para fazer Leite no Little Alchemy 2; todos são longos. Mas, se você gosta de explorar diferentes elementos do jogo, com certeza vai gostar das etapas.

Eu compartilhei apenas quatro métodos abaixo que você pode aplicar para fazer leite e deixo para explorar outros métodos.

1. Usando Vaca e Água

A vaca é a melhor fonte de leite, então você certamente precisará disso no jogo para fazer o elemento Leite. Nosso primeiro método para fazer Leite no Little Alchemy 2 é usando Vaca e Água, e aqui estão os passos completos para isso:

Água + Água = Poça

Poça + Água = Lagoa

Lagoa + Água = Lago

Lago + Água = Mar

Terra + Mar = Sopa Primordial

Fogo + Fogo = Energia

Energia + Sopa Primordial = Vida

Terra + Terra = Terra

Terra + Vida = Animal

Terra + Fogo = Lava

Ar + Lava = Pedra

Fogo + Pedra = Metal

Terra + Metal = Arado

Terra + Arado = Campo

Terra + Energia = Terremoto

Terra + Terremoto = Montanha

Animal + Campo = Gado

Terra + Água = Lama

Lama + Pedra = Argila

Argila + Vida = Humano

Terreno + Terreno = Continente

Continente + Continente = Planeta

Planeta + Ar = Atmosfera

Atmosfera + Água = Nuvem

Nuvem + Água = Chuva

Terra + Vida = Solo

Chuva + Solo = Planta

Planta + Humano = Fazendeiro

Gado + Agricultor = Vaca

Vaca + Água = Leite

2. Usando vaca e ferramenta

O seguinte método para obter Leite no jogo é combinar Vaca e Ferramenta. Aqui estão as infusões que você precisa fazer completamente para produzir o resultado desejado:

Água + Água = Poça

Poça + Água = Lagoa

Lagoa + Água = Lago

Lago + Água = Mar

Terra + Mar = Sopa Primordial

Fogo + Fogo = Energia

Energia + Sopa Primordial = Vida

Terra + Água = Lama

Terra + Fogo = Lava

Lava + Ar = Pedra

Lama + Pedra = Argila

Argila + Vida = Humano

Humano + Pedra = Ferramenta

Terra + Terra = Terra

Terra + Vida = Animal

Fogo + Pedra = Metal

Terra + Metal = Arado

Terra + Arado = Campo

Terra + Energia = Terremoto

Terra + Terremoto = Montanha

Animal + Campo = Gado

Terreno + Terreno = Continente

Continente + Continente = Planeta

Planeta + Ar = Atmosfera

Atmosfera + Água = Nuvem

Nuvem + Água = Chuva

Terra + Vida = Solo

Chuva + Solo = Planta

Planta + Humano = Fazendeiro

Gado + Agricultor = Vaca

Vaca + Ferramenta = Leite

3. Usando Cabra e Água

A cabra é outra profunda fonte de leite, portanto, aplicando a lógica, você pode obter o elemento Leite no Little Alchemy 2. Para isso, você precisa aplicar as seguintes combinações uma a uma:

Água + Água = Poça

Poça + Água = Lagoa

Lagoa + Água = Lago

Lago + Água = Mar

Terra + Mar = Sopa Primordial

Fogo + Fogo = Energia

Energia + Sopa Primordial = Vida

Terra + Terra = Terra

Terra + Vida = Animal

Terra + Fogo = Lava

Ar + Lava = Pedra

Fogo + Pedra = Metal

Terra + Metal = Arado

Terra + Arado = Campo

Terra + Energia = Terremoto

Terra + Terremoto = Montanha

Animal + Campo = Gado

Gado + Montanha = Cabra

Cabra + Água = Leite

4. Usando Cabra e Fazendeiro

Outro método para obter o elemento Milk no jogo é misturando Goat e Farmer juntos e aqui estão as etapas completas que você precisa seguir:

Água + Água = Poça

Poça + Água = Lagoa

Lagoa + Água = Lago

Lago + Água = Mar

Terra + Mar = Sopa Primordial

Fogo + Fogo = Energia

Energia + Sopa Primordial = Vida

Terra + Terra = Terra

Terreno + Terreno = Continente

Continente + Continente = Planeta

Ar + Planeta = Atmosfera

Atmosfera + Água = Nuvem

Nuvem + Água = Chuva

Terra + Vida = Solo

Chuva + Solo = Planeta

Terra + Água = Lama

Terra + Fogo = Lava

Lava + Ar = Pedra

Lama + Pedra = Argila

Argila + Vida = Humano

Planta + Humano = Fazendeiro

Terra + Energia = Terremoto

Terra + Terremoto = Montanha

Animal + Campo = Gado

Gado + Montanha = Cabra

Cabra + Fazendeiro = Leite

O que pode ser feito com Leite no Little Alchemy 2?

Existem muitos elementos disponíveis que você pode criar usando o Milk; desta forma, você pode continuar explorando-os mais. Aqui estão algumas das combinações que você deve tentar aprender para fazer novos elementos:

Leite + Açúcar = Chocolate

Leite + Chocolate = Leite com Chocolate

Leite + Coco = Leite de Coco

Leite + Bactérias = Iogurte

Leite + Bactérias = Queijo

Leite + Animal = Gato

Leite + Frio = Sorvete

Leite + Gelo = Sorvete

Leite + Neve = Sorvete

Leite + Recipiente = Garrafa

Leite + Cook = Queijo

Leite + Tempo = Queijo

Leite + Ferramenta= Queijo

Leite + Ferramenta = Manteiga

Leite + Energia = Manteiga

Leite + Movimento = Manteiga

Leite + Pressão = Manteiga

Leite + Farinha = Manteiga

Leite + Sorvete = Milk Shake

Leite + Papai Noel = Presente

Leite + Trigo = Cereais

Conclusão

Então, esses eram os métodos para fazer Leite no Little Alchemy 2. Felizmente, você os entendeu facilmente e os aplicou para obter Leite. Se você ainda tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para me perguntar nos comentários abaixo.

