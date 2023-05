Como fazer login na conta UKG Pro (2023) UltiPro UKG Login

O UKG Pro era anteriormente conhecido como UltiPro, uma solução de software de gerenciamento de recursos humanos baseada em nuvem que ajuda as organizações a gerenciar dados de funcionários, folha de pagamento, benefícios e muito mais. Por meio do UKG Pro, funcionários e gerentes podem acessar suas informações de RH e realizar várias tarefas de RH de qualquer lugar e a qualquer momento. Neste artigo, vamos orientá-lo sobre como fazer login no UKG Pro e dar algumas dicas para solucionar problemas de login.

Como entrar no UKG Pro | Login Ultipro UKG

As diretrizes a seguir irão guiá-lo através do processo simples de login no UKG Pro:

Para iniciar o processo, abra o navegador do computador e digite a URL do site UltiPro na barra de endereços. A URL é https://e13.ultipro.com/Login.aspx. Se este URL não estiver funcionando, tente acessar um dos URLs alternativos listados abaixo, até encontrar um URL que funcione:

https://n32.ultipro.com/Login.aspx

https://e15.ultipro.com/Login.aspx

https://e11.ultipro.com/Login.aspx

https://e13.ultipro.com/Login.aspx

https://n22.ultipro.com/Login.aspx

https://n33.ultipro.com/Login.aspx

https://n24.ultipro.com/Login.aspx

https://n31.ultipro.com/Login.aspx

https://n11.ultipro.com/Login.aspx

https://n13.ultipro.com/Login.aspx

Observe que a Ultimate Software e a Kronos se fundiram e criaram uma nova marca chamada UKG. Se você estiver acessando a plataforma UltiPro do UKG, use uma das seguintes URLs para acessar a página de login:

https://e23.ultipro.com/Login.aspx

https://e21.ultipro.com/Login.aspx

https://e22.ultipro.com/Login.aspx

https://e24.ultipro.com/Login.aspx

https://e32.ultipro.com/Login.aspx

https://e31.ultipro.com/Login.aspx

https://e41.ultipro.com/Login.aspx

https://e42.ultipro.com/Login.aspx

Depois que a página de login do UltiPro for carregada, localize o “Entrar no UltiPro”opção.

Digite seu nome de usuário e senha UltiPro nos campos apropriados na página de login.

Depois de inserir suas credenciais, clique no botão “Entrar” para concluir o processo de login.

Após a autenticação bem-sucedida, você será conectado à sua conta UltiPro e poderá acessar os recursos e ferramentas disponíveis para você.

Consertar não é possível fazer login na conta UKG Pro UltiPro 2023

Se você estiver enfrentando problemas de login, aqui estão algumas dicas para ajudá-lo a solucionar o problema:

Verifique a sua conexão com a internet

É importante que você tenha uma conexão de internet estável para fazer login no UKG Pro. Você pode ter dificuldade em fazer login se sua conexão com a Internet estiver instável.

Redefina sua senha

Na página de login, clique em “Esqueceu sua senha?” link se você esqueceu sua senha. No entanto, um link de redefinição de senha será enviado para seu endereço de e-mail ou nome de usuário associado à sua conta.

Limpe seu cache e cookies

A resolução de problemas de login decorrentes de informações desatualizadas é possível limpando o cache e os cookies do seu navegador. Nas configurações do seu navegador, vá para a seção de dados de navegação e limpe o cache e os cookies.

Use a URL de login correta

Para acessar o UKG Pro, verifique se você está usando o URL de login correto. Em vez de www.ultimatesoftware.com, o URL correto deve ser www.pro.ultimatesoftware.com. Você pode ter problemas de login se usar o URL errado.

Entre em contato com seu administrador de RH para obter assistência se você ainda estiver enfrentando problemas de login. Eles poderão solucionar o problema ou redefinir sua senha.

Resumir | Login Ultipro UKG

Concluindo, o login do UKG Pro fornece às organizações uma poderosa solução de software de gerenciamento de RH que as ajuda a gerenciar seus dados de RH. O uso do UKG Pro é um processo simples que pode ser concluído seguindo estas etapas. Além disso, se você tiver problemas para fazer login, tente as dicas de solução de problemas fornecidas ou entre em contato com o administrador de RH. É mais fácil do que nunca gerenciar seus dados de RH com o UKG Pro. Então, isso é tudo que temos para você em ukg pro login. Espero que este guia tenha ajudado você. Para mais informações, comente abaixo e deixe-nos saber.

LEIA TAMBÉM: