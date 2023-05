Como fazer login na Poshmark e se inscrever (2023)

O que você faz com seus itens usados ​​que você não precisa mais? Você vende, certo? Poshmark é um mercado de comércio social para comprar e vender itens. Os usuários podem listar itens novos e usados ​​no Poshmark para venda, e outros podem comprá-los. De acordo com as estatísticas atuais, mais de 80 milhões de usuários estão registrados na plataforma e mais de 200 milhões de itens estão listados na Poshmark para venda.

É fácil para os usuários listar itens para venda e até mesmo comprar os itens do site. A Poshmark opera nos Estados Unidos, Austrália, Canadá e Índia. Se você deseja comprar ou vender itens da Poshmark, primeiro terá que criar a conta. Se você nunca usou o Poshmark antes e está enfrentando problemas ao criar uma conta, este artigo o ajudará com isso. Neste artigo, discutiremos como você pode fazer login no Poshmark e se inscrever nele se não tiver uma conta.

Etapas para se inscrever no Poshmark (para usuários não indianos)

Se você não tiver uma conta na Poshmark, poderá criar uma seguindo as etapas abaixo. Observe que as etapas mencionadas anteriormente funcionam apenas para usuários nos Estados Unidos, Austrália e Canadá.

Vá para o Poshmark site no seu navegador.

Poshmark Em seguida, clique no Inscrever-se botão no canto superior direito da página.

Agora você pode continuar com a conta do Facebook, Google ou Apple. Se você deseja criar sua conta com e-mail, pode continuar com as etapas a seguir.

Digite seu nome, sobrenome, e-mail e senha. Além disso, selecione o gênero e o país para criar a conta.

Depois de preencher os detalhes acima, clique em Próximo . Isso criará sua conta no Poshmark. Existem algumas etapas opcionais que você pode seguir para personalizar seu perfil.

Agora você terá que selecionar o tamanho da camisa e o tamanho do sapato. Digite o Zip e adicione uma foto de perfil. Feito isso, clique em Próximo .

Agora você terá que selecionar pelo menos três marcas da lista de marcas fornecida. Após selecionar as marcas, clique em Próximo .

Por fim, clique em Feito e você está pronto para ir.

Etapas para se inscrever no Poshmark (para usuários indianos)

As etapas para criar uma conta para usuários indianos na Poshmark diferem ligeiramente de outros países. Você deve se inscrever através do seu número de telefone para criar uma conta Poshmark na Índia. Para fazer isso, siga as etapas abaixo-

Dirija-se ao site da Poshmark India clicando neste link .

Você será solicitado a inserir seu número de telefone, digite seu número e clique em Continuar .

Agora você receberá um código de verificação no seu número de celular inserido. Digite o código de verificação e clique em Verificar .

Agora você deve inserir os detalhes, incluindo nome, sobrenome, e-mail, nome de usuário e sexo. Depois de inserir todos os dados, clique em Próximo .

Você será presenteado com etapas opcionais para personalizar sua conta. Você pode segui-los para personalizar sua conta de acordo com sua preferência ou simplesmente ignorá-los.

Como fazer login na Poshmark?

Se você já possui uma conta Poshmark e deseja fazer login, siga as etapas abaixo para fazer isso-

Clique aqui link ir para o Poshmark site e clique em Conecte-se botão no canto superior direito.

Se você deseja entrar com o Facebook, Google ou Apple, pode fazer isso aqui.

Se você criou uma conta com e-mail, preencha o formulário com seu nome de usuário/e-mail e senha. Feito isso, clique Conecte-se e você será conectado à sua conta.

Se você mora na Índia, pode seguir as etapas abaixo para entrar na sua conta Poshmark-

Clique aqui link para ir para a página de login da Poshmark.

Aqui, insira o número de telefone com o qual você registrou sua conta na Poshmark.

Você receberá o código de verificação em seu número de telefone. Digite o código de verificação e clique em Verificar para confirmar o login em sua conta.

É assim que você pode fazer login no Poshmark e se registrar nele se não tiver uma conta. As etapas acima devem ajudá-lo a se inscrever e fazer login na sua conta Poshmark. Se você tiver algum problema com as etapas acima, informe-nos na seção de comentários abaixo.

perguntas frequentes

Poshmark é gratuito para se inscrever?

Sim, você pode se registrar no Poshmark gratuitamente. Você não precisa pagar taxas de registro para criar uma conta na Poshmark.

Poshmark é seguro ou não?

Sim, Poshmark é totalmente seguro. Bem, sempre há algum risco envolvido com os vendedores e compradores, então você sempre terá que verificar antes de fazer qualquer transação com os usuários da Poshmark.

Como excluir uma conta Poshmark?

Se, por qualquer motivo, você quiser excluir sua conta Poshmark, siga as etapas abaixo:

Vá para o site da Poshmark e faça login na sua conta.

Clique no Perfil ícone no canto superior direito e, em seguida, clique em Configurações de Conta a partir do menu aberto.

Na barra lateral esquerda, clique em Gerenciar status da conta .

Agora, do lado direito, clique no botão Deletar minha conta botão.

Você será solicitado a verificar sua conta com o código de verificação enviado por seu e-mail.

Agora, selecione o motivo para excluir a conta e clique em Deletar minha conta .

LEIA TAMBÉM: