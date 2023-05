Como Fazer para Deixar a Carne de Segunda Mais Macia

Existem vários tipos de cortes e inúmeras formas de preparar uma proteína e esse feito pode se tornar um desafio quando a peça escolhida não é de primeira qualidade. Com isso, é preciso encontrar maneiras de deixar a carne de segunda mais macia e conseguir aproveitar a sua refeição por completo.

Via de regra, existem tanto produtos industrializados quanto soluções naturais que podem te ajudar a alcançar esse objetivo e preparar um prato mais saboroso e suculento. Dentre os principais exemplos que precisam de um cuidado a mais, temos a costela, o músculo, o coxão duro, o acém, a paleta, a fraldinha, entre outros.

Confira como deixar a carne de segunda mais macia

Em geral, a primeira aposta das pessoas é no vinagre. O que, de fato, é uma excelente opção para deixar a peça mais suculenta, visto as propriedades das substâncias que fazem parte da sua composição.

Porém, existem outras alternativas que podem gerar um efeito ainda melhor no seu alimento e realmente deixar a carne de segunda mais macia.

Em sua maioria, elas também levam ingredientes que possuem um caráter mais ácido. Afinal, é esta característica que atua sobre as ligações proteicas e que melhoram a textura do corte, gerando o efeito final esperado.

O uso do limão para deixar a carne de segunda mais macia

A utilização do limão pode ser feita de maneira individual ou combinada com outras soluções que possam ajudar, como o próprio vinagre. Aqui, a principal recomendação é apenas esfregar as raspas da fruta em toda a superfície, sem precisar necessariamente espremer o seu suco.

Se preferir, prepare o suco com a inclusão da casca e deixe a carne marinando por mais ou menos 2 horas. Lembrando que não se deve utilizar o líquido espremido, pois o mesmo pode acabar levando a proteína a um processo de desidratação extrema.

Ainda, se optar pelo uso conjunto do vinagre, deixe 2 horas descansando e inclua outros condimentos como o azeite, o alho, a cebola e até mesmo outras ervas finas. Com isso, além da maciez, a carne ficará bem mais saborosa.

A ação do Limão

Como dito, as substâncias ácidas são essenciais para deixar a carne de segunda mais macia. Já que a sua composição contém enzimas que deixam as ligações proteicas mais fracas, tornando a peça mais “relaxada” e, por isso, com uma textura melhor.

Com isso, a eficiência para abrir as fibras da carne é aumentada e a acidez vai diminuindo aos poucos. Inclusive, o azeite é importante exatamente para equilibrar o excesso de ácido quando o limão é combinado com o vinagre.

Purê de mamão para deixar a carne de segunda mais macia

Poucos conhecem, mas o uso de frutas é uma opção possível e mais saudável para deixar a carne de segunda mais macia. Inclusive, o purê de mamão pode deixar a sua receita mais nutritiva. Principalmente no que diz respeito à alimentação de crianças e de idosos.

Durante o preparo, é preferível a utilização do leite e da fruta natural, sem adicionar nenhum condimento e no intuito de manter a sua composição básica. Além disso, você também pode apenas amassar o alimento, caso não queira usar o leite.

Depois, você deve espalhar a mistura sobre a carne e deixar descansando por 15 minutos. Após esse tempo, já será notável a mudança de textura e o aspecto da peça ficará mais suculento.

A ação do mamão

Em resumo, as fibras musculares da carne possuem um elemento chamado miosina, que é uma proteína que torna os tecidos mais resistentes.

Os amaciantes, por sua vez, são compostos por enzimas proteolíticas que rompem as ligações de miosina quando há algum tipo de contato. Sendo que as principais são: a papaína, extraída do mamão, a bromelina, do abacaxi e a ficina, do figo.

Por isso, o mamão pode ser utilizado para deixar a carne de segunda mais macia. Ainda, como dito, trazer um aspecto mais nutritivo para a sua refeição.

O suco de abacaxi

Seguindo o mesmo princípio do limão e do vinagre, o suco de abacaxi pode ser usado em função da sua acidez, considerando a sua capacidade de romper com as fibras musculares. Nesse caso, o método de aplicação é ainda mais fácil e pode render para além da marinada.

Então, prepare o suco normalmente, sem adicionar açúcar e reserve o líquido em um recipiente grande. Em seguida, deixe a peça imersa na mistura e espere algumas horas para que o abacaxi faça o seu efeito. Depois, o seu preparo está pronto para ir ao fogão.

Assim, seguindo essas dicas você poderá economizar no mercado e ainda consumir uma carne com qualidade.