Como Fazer uma Nuvem no Little Alchemy 2 [Step-by-Step Guide]

Little Alchemy 2 é um fascinante jogo de artesanato online, onde os usuários combinam diferentes elementos para criar um novo. Este jogo foi desenvolvido pela Reclock em 2017, o que certamente entretém os usuários e os educa.

Este jogo intuitivo possui 720 elementos, e todos possuem diferentes combinações que resultam na criação de um novo produto, e encontrá-los todos é sem dúvida uma tarefa árdua para os usuários.

Um dos elementos é o Cloud que novos usuários tentam desenvolver aqui. Mas o procedimento pode não ser conhecido por você e pode causar problemas. Então, você só precisa seguir este guia até o final para aprender como fazer Nuvem no Little Alchemy 2 de forma fácil e rápida.

Faça Uma Nuvem no Little Alchemy 2 – Guia Completo

Fazer uma Nuvem no Little Alchemy 2 é fácil, pois não requer o uso de ingredientes difíceis de fabricar e é fácil de construir; está entre as coisas que os usuários criam quando começam a jogar.

Existem quatro métodos disponíveis para criar uma nuvem no Little Alchemy 2. Eu os compartilhei abaixo e você pode optar por qualquer um de acordo com sua necessidade e desejo. Além disso, trata-se de aprender coisas e combinações novas, então você certamente gostará de fazer isso se estiver descobrindo diferentes elementos do jogo.

1. Usando atmosfera e água

Esse método é o mais curto e fácil entre os outros do post, pois você só precisa passar por cinco passos para fazer uma nuvem no Little Alchemy 2.

Terra + Terra = Terra Terreno + Terreno = Continente Continente + Continente = Planeta Planeta + Ar = Atmosfera Atmosfera + Água = Nuvem

2. Usando Névoa e Atmosfera

O método a seguir tem uma etapa a mais que a anterior, pois aqui você precisa combinar névoa e atmosfera no final para criar nuvens no jogo.

Terra + Terra = Terra Terreno + Terreno = Continente Continente + Continente = Planeta Planeta + Ar = Atmosfera Ar + Água = Névoa Névoa + Atmosfera = Nuvem

3. Usando Sky & Water

O terceiro método para fazer nuvens é usar Céu e Água, que tem nove etapas, começando por fazer terra combinando duas terras.

Terra + Terra = Terra Terra + Terra = Continente Continente + Continente = Planeta Planeta + Fogo = Sol Ar + Ar = Pressão Pressão + Terra = Pedra Planeta + Pedra = Lua Sol + Lua = Céu Céu + Água = Nuvem

4. Usando Névoa e Céu

Você também pode criar nuvens em Little Alchemy 2 combinando névoa e céu, e é o quarto método. Este método inclui dez etapas e é o mais longo entre os outros da lista.

Terra + Terra = Terra Terra + Terra = Continente Continente + Continente = Planeta Planeta + Fogo = Sol Ar + Ar = Pressão Pressão + Terra = Pedra Planeta + Pedra = Lua Sol + Lua = Céu Ar + Água = Névoa Névoa + Céu = Nuvem

O que pode ser feito usando a Nuvem no Little Alchemy 2?

Agora, você tem a nuvem, mas isso não é suficiente. Você tem a oportunidade de criar diferentes produtos usando a nuvem no jogo. Então, será uma boa ideia conferir a receita para que você seja beneficiado no jogo.

Receita produtos nuvem + ar Céu Nuvem + Atmosfera Céu Nuvem + Cidade Névoa Nuvem + Eletricidade + Atmosfera + Nuvem Tempestade Nuvem + Terra Névoa Nuvem + Eletricidade Tempestade + Relâmpago Nuvem + Energia Raio Nuvem + Campo Névoa Nuvem + Floresta Névoa Nuvem + Calor Chuva Nuvem + Colina Névoa nuvem + casa arranha-céu Nuvem + Gelo Saudação Nuvem + Luz Arco-íris Nuvem + Pecuária Ovelha Nuvem + Montanha Névoa Nuvem + Planeta Júpiter Nuvem + Planta Algodão Nuvem + Pressão+Água+ NuvemCalor Chuva Doença + CloudSmog + Cloud Smoke + Cloud Chuva ácida Nuvem + Poluição Chuva ácida Nuvem + Fumaça Chuva ácida Nuvem + Açúcar Algodão doce

perguntas frequentes

Como Fazer uma Planta no Little Alchemy 2?

Você deve combinar Terra ou Terra com Algas para fazer uma planta ou combinar sementes com solo, água, terra ou água para fazer isso.

Como fazer névoa em Little Alchemy 2?

Você deve combinar ar+chuva, ar+vapor ou ar+água para fazer uma névoa em Little Alchemy 2.

Como fazer um humano no Little Alchemy 2?

Você pode usar essas combinações para criar um humano no Little Alchemy 2: Tempo + Animal, Tempo + Macaco, Ferramenta + Animal ou Ferramenta + Macaco.

Conclusão

Então, esses eram os métodos para faça uma nuvem no Little Alchemy 2. Espero que você os tenha entendido rapidamente e desenvolvido com sucesso a nuvem lá. Se você ainda tiver alguma dúvida, pode me perguntar nos comentários abaixo.

