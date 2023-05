Como gerenciar o controle dos pais do Sling TV no celular, PC, tablet, TV

Hoje em dia, todos na casa, sejam crianças ou adultos, têm acesso a uma plataforma OTT como a Sling TV. Se você tem uma assinatura do Sling TV e seus filhos a usam, você deve cuidar do tipo de conteúdo que seu filho está assistindo. Para ajudar com isso, o Sling TV possui controle parental, que permite que os pais restrinjam o conteúdo R-rate de seus filhos.

O Sling TV tem diferentes classificações de conteúdo para diferentes faixas etárias, o que torna difícil para novos usuários modificar as configurações dos pais. Se você está procurando um guia para ajudá-lo a acessar e alterar as configurações dos pais na Sling TV, este artigo o ajudará. Neste artigo, discutiremos como gerenciar os controles dos pais da Sling TV.

Gerir os controlos parentais da Sling TV

Você pode gerenciar os controles dos pais da Sling TV em todos os seus dispositivos, por exemplo, telefone, tablet, PC ou smart TV. Dada a seguir são as etapas para fazê-lo-

No celular/tablet

Se você usa o aplicativo Sling TV em seu celular ou tablet e deseja alterar o controle dos pais, siga as etapas abaixo:

Em primeiro lugar, toque no Sling TV aplicativo em seu tablet ou telefone.

Agora, toque no Cardápio ícone (ícone de hambúrguer) no canto superior esquerdo.

No menu que se abre, toque no Configurações opção.

A seguir, toque no Controle dos Pais opção. Você será solicitado a configurar o PIN de quatro dígitos para gerenciar o controle dos pais.

Se você deseja obter o PIN em seu e-mail, toque em Lembrete de PIN .

Agora você pode definir as classificações de conteúdo para a faixa etária desejada.

No PC

Todos os usuários de PC que usam o Sling TV em seu PC ou laptop podem seguir as etapas abaixo para gerenciar o controle dos pais nele-

Abra o navegador e vá para o Sling TV local na rede Internet.

Clique no ícone do seu perfil no canto superior direito e, em seguida, clique no botão Configurações opção no menu que se abre.

Na barra lateral esquerda, clique em Controles de conteúdo ; no lado direito, ative a alternância para Controle dos Pais .

Ao ativar a alternância, crie uma senha de quatro dígitos para gerenciar o controle dos pais.

Agora você pode gerenciar o controle dos pais e definir a classificação para a faixa etária que transmitirá conteúdo na Sling TV.

Em Smart TVs

Abaixo estão as etapas para gerenciar o controle dos pais da Sling TV em uma smart TV-

Em primeiro lugar, abra Sling TV na sua TV inteligente.

Abra o Configurações da TV Sling.

Agora, selecione o Conta opção.

Selecione os Controle dos pais opção aqui. Você será solicitado a criar um PIN de quatro dígitos.

Depois de terminar, você pode gerenciar as configurações de controle dos pais do Sling TV.

Palavras Finais

O Sling TV tem opções de controle dos pais para restringir o conteúdo que seus filhos assistem. Se você deseja gerenciar o controle dos pais da Sling TV em diferentes dispositivos, siga as etapas acima.

perguntas frequentes

Existem controles dos pais na Sling TV?

Sim, o Sling TV tem controle dos pais. Você pode restringir o conteúdo no Sling TV para diferentes faixas etárias por classificações de conteúdo.

Quais são as diferentes classificações de conteúdo para configurar os controles dos pais da Sling TV?

Se você deseja configurar o controle dos pais do Sling TV, deve inserir a classificação do conteúdo. As classificações de conteúdo podem variar para diferentes faixas etárias, que são as seguintes:

crianças pequenas – TV-Y

crianças mais velhas – TV-Y7, TV-Y7-FV, TV-G, G

adolescente – TV-14, PG-13

Adulto – TV-MA, R, NR, NC-17

Família – TV-PG, PG

Como altero o controle dos pais na Sling TV?

Você pode gerenciar os controles dos pais da Sling TV em Configurações. Discutimos as etapas para isso no artigo acima; você pode seguir o método acima para alterar o controle dos pais na Sling TV.

