Como gerenciar o risco ao negociar ações ou forex?

Seja negociando ações ou forex, o gerenciamento eficaz de riscos é um componente crucial para o sucesso. Os riscos podem assumir muitas formas diferentes no âmbito da negociação, incluindo risco operacional, risco regulatório, risco nacional, risco de mercado, risco sistêmico, risco de liquidez, risco de crédito e outros. Nesta postagem, examinaremos as estratégias de gerenciamento de risco para negociação de ações ou moedas.

Uma introdução ao gerenciamento de riscos em negociações de ações ou Forex

O sucesso nas negociações depende do gerenciamento eficaz dos riscos. Embora a negociação inevitavelmente envolva algum risco, é fundamental reduzi-lo para evitar perdas graves. Também é muito importante compreender o fato de que os riscos de negociação podem assumir muitas formas diferentes. Risco de mercado, risco sistêmico, risco de liquidez, risco de crédito, risco operacional, risco regulatório e risco de país são alguns dos perigos frequentes associados à negociação de ações ou moedas.

Por exemplo, se você operar esse par no Forex USD BRL, suas atividades envolverão levar em conta as mudanças de política nos EUA e no Brasil. Essencialmente, qualquer coisa que possa influenciar o preço e, portanto, as taxas de câmbio de ambas as moedas seria sua maior preocupação.

Como gerenciar riscos

Aqui estão algumas dicas práticas:

Determinar e avaliar os perigos

É essencial reconhecer e avaliar os riscos associados à negociação antes de criar uma estratégia de gerenciamento de risco. O risco de mercado é o perigo de sofrer perdas como resultado de mudanças no mercado. O risco de liquidez refere-se à possibilidade de não conseguir vender um ativo rapidamente, enquanto o risco sistêmico refere-se à possibilidade de um colapso em todo o mercado.

O risco operacional é o perigo de perdas causadas por falhas internas, enquanto o risco de crédito é o risco de inadimplência do emissor. O perigo de perdas resultantes de mudanças nas regras é conhecido como risco regulatório, enquanto o risco de perdas resultantes de instabilidade política ou econômica é conhecido como risco país.

Criar uma estratégia de gerenciamento de riscos

Chegou o momento de criar uma estratégia de gerenciamento de risco depois de reconhecer e avaliar os riscos associados à negociação. Estas são algumas das técnicas que você pode empregar:

Definir metas de gerenciamento de riscos

A definição de suas metas é a primeira etapa na criação de um plano de gerenciamento de riscos. Por exemplo, você pode ter como objetivo reduzir perdas, proteger seu capital ou obter um retorno específico sobre seu investimento.

Estabelecer tolerância ao risco

O grau de risco que você está disposto a aceitar em seu portfólio é conhecido como seu nível de tolerância ao risco. Identificar seu nível de tolerância ao risco é essencial antes de tomar qualquer decisão de negociação.

Estabelecer ordens de stop-loss

As ordens stop-loss direcionam a venda de um título quando ele atinge um preço específico. Suas perdas podem ser limitadas com o uso de ordens stop-loss.

Diversifique seu portfólio

A diversificação é fundamental para o gerenciamento de riscos. Você pode diminuir o efeito do desempenho de qualquer ativo em seu portfólio distribuindo seus investimentos em uma variedade de classes de ativos.

Use a alavancagem de forma responsável

Embora a alavancagem possa aumentar os retornos, ela também pode aumentar as perdas. Para evitar perdas substanciais, a alavancagem deve ser usada com cuidado.

Levar em conta estratégias de hedge

Você pode usar técnicas de hedge para proteger seu portfólio contra perdas. As opções, por exemplo, podem ser usadas como uma proteção contra o risco de mercado.

Verifique e revise regularmente sua estratégia de gerenciamento de riscos

É fundamental monitorar e revisar regularmente seu plano de gerenciamento de riscos. Sua estratégia de gerenciamento de riscos pode precisar ser alterada conforme as mudanças no mercado.

Gerenciamento de riscos usando a psicologia e as emoções

As decisões de negociação podem ser significativamente influenciadas pelas emoções e pela psicologia. Estas mesmas decisões podem se tornar ilógicas devido ao medo, à ganância e a outras emoções, o que pode resultar em perdas substanciais. É fundamental ter disciplina e paciência ao negociar para controlar suas emoções.