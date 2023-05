Como impedir que o Apple Music reproduza automaticamente fixo (2023)

O Apple Music é o único serviço de streaming de música para dispositivos Apple como iPhone, iPad, Apple TV, etc, da própria Apple. Ao usar o Apple Music, os usuários basicamente escolhem a música para transmitir, assinando a biblioteca ou criando uma lista de reprodução transferindo arquivos de mídia com o iTunes. Embora o serviço ou aplicativo funcione muito bem, parece que muitos usuários enfrentam a reprodução automática da música em seus dispositivos Apple. Se você também, verifique este guia para impedir que o Apple Music seja reproduzido automaticamente.

Neste guia detalhado, mostraremos como parar facilmente a reprodução automática do Apple Music no seu iPhone. Parece que uma música ou álbum de música começa a tocar automaticamente, um por um, mesmo que os usuários não executem nada. Este guia também irá ajudá-lo a evitar que o aplicativo Apple Music em seu iPhone seja ativado automaticamente ao conectar-se a outros dispositivos, como dispositivos Bluetooth (alto-falantes, fones de ouvido ou um sistema de carro).

Como impedir que o Apple Music seja reproduzido automaticamente

As músicas da sua biblioteca de músicas da Apple começarão a ser reproduzidas automaticamente, a menos que você as defina manualmente no aplicativo iOS Music. Bem, embora possa ser bastante frustrante para alguns usuários enfrentar esse problema, felizmente, existem algumas maneiras de corrigi-lo.

1. Desative a reprodução automática do Apple Music

Depois de terminar de transferir todas as músicas para a Apple Music Library no álbum ou na lista de reprodução, siga as etapas abaixo para desativar a reprodução automática do Apple Music manualmente. A opção de reprodução aleatória ou automática se parece com um símbolo de infinito no miniplayer.

Abra o Aplicativo de música da Apple e selecione uma música/música no seu iPhone ou iPad ou iPod Touch.

e no seu iPhone ou iPad ou iPod Touch. Toque no mini jogador e toque em a seguir .

e toque em . Em seguida, localize o Ícone de reprodução automática (símbolo do infinito) .

. Tenha certeza de Desligar o Reprodução automática recurso se já estiver ativado.

o recurso se já estiver ativado. Agora, a lista de reprodução de reprodução automática desaparecerá instantaneamente e você estará pronto.

Se, no caso, você estiver usando um MacBook ou uma área de trabalho do Mac, siga as etapas abaixo para desativar o recurso de reprodução automática no Mac.

Então, abra o Aplicativo de música da Apple no seu Mac.

no seu Mac. Então selecione uma música/música jogar.

jogar. A seguir, escolha o A seguir ícone para carregar o Jogando em seguida lista de reprodução.

ícone para carregar o lista de reprodução. Aqui você vai precisar Desligar o Reprodução automática opção clicando no botão no topo da fila.

Outra coisa que você pode fazer é apenas atualizar o aplicativo Apple Music no seu iPhone seguindo as etapas abaixo. Principalmente uma versão desatualizada do aplicativo pode ocorrer alguns problemas que podem ser corrigidos atualizando a versão.

Abra o Loja de aplicativos da Apple no seu iPhone.

no seu iPhone. Localize e toque no Atualizações opção na parte inferior da tela.

opção na parte inferior da tela. Agora, toque no Atualizar botão se uma nova atualização estiver disponível para o aplicativo Apple Music.

Se não houver nenhuma atualização disponível, certifique-se de navegar para o próximo método.

3. Desligue o recurso Handoff

Aqueles que usam intencionalmente o recurso Handoff da Apple devem ignorar este método. Caso contrário, você pode tentar desativar manualmente a opção Handoff no seu iPhone seguindo as etapas abaixo. Para quem não sabe, o recurso Handoff da Apple basicamente permite que os usuários do iPhone alternem facilmente entre dispositivos como iPhone para iPad ou iPhone para Mac sem abrir o aplicativo em um novo dispositivo.

No caso, qualquer aplicativo da Apple, como Safari, Notas, Mensagens, etc, já esteve visível no menu Dock do seu Mac, o que significa que o recurso Handoff da Apple está sendo executado ativamente. Você pode desativar manualmente esta opção no seu iPhone.

Abra o Configurações aplicativo no seu iPhone.

aplicativo no seu iPhone. Abrir Em geral e toque em AirPlay e transferência .

e toque em . Agora, Desligar o Não interferir opção.

4. Verifique outros dispositivos Bluetooth ativos

Você também pode verificar se os outros dispositivos Bluetooth ativos já estão rodando com o seu iPhone ou não. Às vezes, até mesmo os dispositivos Bluetooth próximos que estão no modo ativo ou de emparelhamento podem entrar em conflito com o aplicativo Apple Music.

5. Ative o modo avião e desative-o novamente

Certifique-se de ativar o modo Avião e, em seguida, desative-o novamente após um tempo para atualizar facilmente as falhas de conectividade de rede no seu iPhone. Eventualmente, corrige muitos problemas com a rede, com certeza. Para fazer isso:

Abra o Configurações aplicativo no seu iPhone.

aplicativo no seu iPhone. Toque no Modo avião alternar para ligá-lo .

alternar para . Próximo, aguarde alguns segundos e Desligue isso de novo.

e de novo. Sugere-se reiniciar o iPhone para atualizar o sistema.

6. Certifique-se de redefinir as configurações do Apple Music

Como solução final, você deve redefinir as configurações do Apple Music no seu iPhone seguindo as etapas abaixo. Lembre-se de que você precisará desativar o recurso de sincronização do iCloud para evitar a biblioteca de músicas do iCloud.

Lançar o Configurações aplicativo e selecione a música/música .

aplicativo e . Agora, Desligar o Biblioteca de música do iCloud contexto.

o contexto. Reinicie o seu iPhone e acesse o Apple Music tocando em seu perfil .

. Certifique-se de parar o aplicativo em execução em segundo plano.

Abra o aplicativo Apple Music novamente e entre com seu ID e senha da Apple.

Verifique se o problema foi corrigido ou não.

Isso é tudo por agora. Se você ainda estiver enfrentando o mesmo tipo de problema com seu aplicativo Apple Music, pode comentar abaixo.

