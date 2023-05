Como inserir emojis em e-mails do Outlook na Web, desktop, celular

Os emojis são uma ótima maneira de transmitir emoções no texto. Se você estiver usando o Outlook, poderá adicionar Emojis ao corpo do e-mail do Outlook para torná-lo mais atraente. Se você não sabe como inserir emojis em e-mails do Outlook, este artigo deve ajudar; vamos discutir como.

Como inserir emoji em e-mails do Outlook 2023

Quer você tenha o aplicativo de e-mail do Outlook em seu telefone ou PC ou esteja usando a versão da Web do Outlook, este artigo o guiará pelo processo passo a passo de inserção de emojis em e-mails do Outlook. Siga as etapas abaixo para fazer isso-

No Mac Ou Windows PC

Abra o Panorama aplicativo em sua área de trabalho.

Clique no Novo Email ícone no canto superior esquerdo para compor um novo e-mail.

Introduzir o Para e Assunto e, em seguida, clique no corpo do e-mail.

Agora abra o painel do seletor Emoji. No Windows, você pode fazer isso pressionando janelas + . e se você estiver usando Mac, pressione Ao controle + Comando + Barra de espaço acessar Painel Seletor de Emojis .

No painel seletor de Emoji, selecione o Emoji para adicionar ao corpo do e-mail.

Feito isso, clique em Enviar para enviar o e-mail.

na web

Abra o site do Outlook em seu navegador. Você pode fazer isso clicando neste link .

Observação- Você deve entrar em sua conta se nunca usou a versão web do Outlook ou se estiver usando um novo navegador.

Clique no Nova mensagem ícone no canto superior esquerdo para começar com uma nova mensagem.

Preencha o básico do e-mail, ou seja, Para e Assunto . Agora, clique na seção do corpo do e-mail.

você vai ver o Emoji ícone na parte inferior; clique nele para abrir o painel seletor de Emoji. Agora você pode selecionar o Emoji que deseja inserir no seu e-mail do Outlook.

Feito isso, clique no Enviar botão para enviar o e-mail.

No aplicativo móvel

Abra o Panorama aplicativo em seu telefone ou tablet.

Toque no Escrever um email ícone no canto inferior direito.

Digite o e-mail do destinatário no campo Para seção e o assunto do e-mail no Assunto seção.

Agora, toque no corpo para compor o corpo do e-mail. Ao digitar o corpo, você verá o Emoji ícone na parte inferior do teclado (geralmente, ao lado da barra de espaço); toque nele.

Agora você verá todos os emojis e smileys que pode adicionar ao seu e-mail e até mesmo procurar por emojis. Toque no Emoji que deseja adicionar e ele será inserido em seu e-mail.

Toque em Enviar botão no canto superior direito para enviar o e-mail.

Palavras Finais

Este foi o guia passo a passo completo para inserir Emojis em e-mails do Outlook. Seja no Windows PC, Mac, iOS ou dispositivos Android em que você está usando o Outlook, você pode inserir Emojis no e-mail do Outlook seguindo as etapas acima.

perguntas frequentes

Qual é o atalho de teclado para emojis?

Se você estiver usando um PC com Windows, pressione janelas + . combinação de teclas para acessar os emojis. Imprensa Controle + Comando + Barra de espaço para acessar os emojis se você tiver um Mac.

Os emojis aparecem no e-mail do Outlook?

Sim, você pode usar emojis no seu e-mail do Outlook. Discutimos como inserir os Emojis no e-mail do Outlook no guia acima para que você possa segui-lo se quiser usá-los em seu e-mail do Outlook.

LEIA TAMBÉM: