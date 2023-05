Como instalar um SSD NVMe em um desktop e laptop (2023)

Verifique se a placa-mãe do seu PC possui o slot NVMe M.2. Você terá que verificar o guia da sua placa-mãe ou as especificações do seu laptop para saber se o SSD NVMe é compatível.

Além disso, compre as ferramentas necessárias para instalar o SSD. Tudo o que você precisa são diferentes tipos de chaves de fenda. Você precisará da chave de fenda para abrir o gabinete do seu PC ou o painel traseiro do seu laptop e apertar o parafuso no SSD. Portanto, obtenha uma chave de fenda compatível com o parafuso do seu PC, bem como com o SSD.