Como Ja Morant perdeu 39 milhões de dólares por causa do desprezo da equipe All-NBA

Jum Morant, o jogador estrela do Memphis Grizzlies na NBA, teve alguns meses difíceis nos últimos meses e isso foi agravado por seu recente desprezo de a primeira equipe All-NBA.

Ele foi suspenso por oito jogos e já perdeu 1,5 milhão de dólares do salário de 2022/23 por conduta prejudicial ao campeonato, após ser visto segurando uma arma em um vídeo transmitido ao vivo.

Esse incidente pode ter lhe custado indiretamente muito mais, já que ele perdeu a oportunidade de ganhar 39 milhões de dólares adicionais nas cinco temporadas seguintes por não ter sido nomeado para o primeiro time da NBA, nem para o segundo ou terceiro time.

“Tanta cura a ser feita” Treinador do Grizzlies, Jenkins, sobre a morte de Tire NicholsLAPRESSE

O que é a ‘Regra de Derrick Rose’?

A ‘Regra de Derrick Rose’ no acordo coletivo de trabalho da liga permite que os jogadores ganhem um salário mais alto se atenderem a certos critérios, como serem nomeados para um time All-NBA.

Esta regra tem um impacto significativo nos salários dos jogadores, pois Trae Young recebeu um aumento de salário de 35 milhões de dólares no ano passado, graças à sua seleção All-NBA, enquanto Jayson Tatum perdeu uma oportunidade de 33 milhões de dólares no ano anterior por ter sido desprezado.

Agora, Morant estima-se que perca 39 milhões de dólares porque ele não chegou ao time principal da NBA.

“Se um jogador em seu contrato de novato cumprir um dos seguintes – (1) ganhar honras de primeira, segunda ou terceira equipe All-NBA duas vezes, (2) ser eleito titular da NBA All-Star pelos fãs duas vezes, ou (3) nomeado MVP da NBA – sua faixa salarial será elegível para o salário máximo Tier 2 (30 por cento) quando a extensão começar em sua quinta temporada”, é como a regra funciona.

Morant não alcançou nenhum desses três critérios desde que entrou na liga em 2019, portanto não poderá extrair um pagamento máximo.

As mudanças no CBA da NBA

O novo CBA da NBA, a partir de 2023/24, tornará a votação All-NBA sem posição para evitar que detalhes técnicos afetem o salário de um jogador.

A nova política da liga que exige que os jogadores joguem 65 jogos para serem elegíveis para prêmios pode ter consequências não intencionais, como jogadores jogando devido a lesões para garantir um salário mais alto.

O sistema de determinação de prêmios com base no voto da mídia está sob escrutínio quanto a possíveis vieses do eleitor.

No entanto, os salários dos jogadores continuarão vinculados a prêmios com base na folha de termos da CBA, e não há alternativa clara a esse sistema.