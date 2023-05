Como lançar Oculus (Meta) Quest 2 para Roku TV

Oculus Quest 2 é um dos melhores dispositivos VR lançados com muitos recursos como controladores dinâmicos, áudio posicional, rastreamento manual, etc. Você pode usar este VR para jogar ou emparelhá-lo com seus dispositivos inteligentes para transmitir conteúdo. Se você tiver uma TV Roku, transmita seu Oculus Quest 2 para ela e transmita conteúdo em seu VR.

Você veio ao lugar correto se estava procurando instruções sobre como transmitir Oculus Quest 2 para Roku TV. Este artigo irá guiá-lo através do processo passo a passo para lançar Oculus (Meta) Quest 2 para Roku TV; siga em frente para saber mais.

Como transmitir Oculus Quest 2 para Roku TV

Dividiremos este guia em duas partes, ou seja, etapas para transmitir em um dispositivo compatível com Chromecast e etapas para transmitir em dispositivos não compatíveis com o Chromecast.

No dispositivo compatível com Chromecast

Se a sua TV Roku for compatível com o Chromecast, você poderá transmitir o Oculus Quest 2 para ela seguindo as etapas abaixo –

Conecte sua Roku TV e Quest 2 VR à mesma rede Wi-Fi.

aperte o Oculus botão presente no controlador VR direito.

No menu que se abre, selecione a partilha opção.

A seguir, selecione o Elenco opção.

Debaixo de Dispositivos Disponíveis lista, selecione Google Chromecast e então selecione Próximo.

Isso lançará seu Quest 2 VR para Roku TV.

Se a sua TV Roku não tiver o Chromecast embutido, você poderá conectar o dispositivo Chromecast à sua TV Roku e selecionar o Chromecast como o dispositivo de entrada na sua TV Roku. Você poderá transmitir seu fone de ouvido VR em sua TV Roku.

No dispositivo que não oferece suporte ao Chromecast

Se a sua TV Roku não for compatível com o Chromecast ou se você não tiver um Chromecast, será necessário espelhar seu telefone para transmitir a Quest 2 para a TV Roku. Siga as etapas abaixo para transmitir Oculus Quest 2 para Roku TV sem Chromecast –

Conecte seu telefone, TV e VR à mesma rede Wi-Fi.

Deslize de cima para baixo na tela do seu telefone para abrir Menu de acesso rápido.

Se você tiver um dispositivo Apple, toque em AirPlay enquanto se você tiver um dispositivo Android, toque em Visualização inteligente/espelho de tela .

Você verá sua TV Roku em seu telefone; toque nele.

Você pode ser solicitado a inserir o código exibido na sua TV; fazê-lo para continuar em frente.

Além disso, conceda toda a permissão solicitada. Isso irá espelhar seu telefone na sua TV.

Abra o Busca aplicativo em seu telefone. Se você não possui este aplicativo, instale-o na Play Store (no Android) ou na App Store (no iOS).

Agora, pressione o Oculus botão no controlador direito do headset VR.

Você verá um menu aparecer no seu VR. Neste menu, selecione o Compartilhar opção apontando o controle para ela e pressionando o botão Acionar botão.

A seguir, selecione o Elenco opção, selecione Aplicativo Móvel Meta Quest e, em seguida, selecione Próximo .

Isso transmitirá seu VR para sua TV Roku por meio de seu telefone.

Conclusão

Você pode desfrutar de uma experiência de streaming imersiva transmitindo o conteúdo para o seu Oculus Quest 2 VR. Você pode transmitir o VR diretamente para sua TV Roku se ela for compatível com Chromecast (ou se você tiver um dispositivo Chromecast), caso contrário, poderá espelhar seu Quest 2 VR em uma TV Roku usando seu telefone. Se você estiver procurando por um guia sobre como transmitir o Oculus Quest 2 para o Roku TV, siga as etapas fornecidas neste artigo.

perguntas frequentes

Preciso do aplicativo Quest no meu telefone para transmitir meu VR para Roku TV?

Você precisará do aplicativo Quest em seu telefone se sua TV Roku não for compatível com o Chromecast. Nesse caso, você terá que transmitir o VR através do seu telefone para o seu Roku, para o qual precisará do aplicativo Quest.

Posso transmitir a missão 2 para a Roku TV com o Chromecast?

Sim, você pode transmitir o Quest 2 para sua TV Roku se tiver um Chromecast. Se você possui um Chromecast, pode conectá-lo à sua TV Roku. aperte o Oculus botão no controlador direito da Quest 2 e, em seguida, selecione a partilha opção na visão do VR. Agora, selecione Elenco e então selecione Google Chromecast na lista de dispositivos disponíveis.

LEIA TAMBÉM: