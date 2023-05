Como ler mensagens antigas ou antigas no WhatsApp sem rolar

Há muito tempo que usamos o WhatsApp e conversamos com amigos, parentes e outros. Todos nós temos alguns contatos com quem conversamos muito. Mas você se lembra da data em que foi a primeira vez que você enviou uma mensagem para eles e qual foi a primeira mensagem? Obviamente Não.

No entanto, às vezes em nossa vida, estamos ansiosos para saber a primeira mensagem que enviamos para nossos amigos, familiares, crush, parceiro de vida, etc. Pode ser porque vamos preparar algumas surpresas para eles ou apenas queremos ler as mensagens antigas de começar os dias em que muitas vezes costumávamos enviar-lhes mensagens para recordar as memórias. Muitos usuários lutam para ver a primeira mensagem, pois precisam rolar muito.

Além disso, você não conseguirá rolar muito, pois seu dispositivo pode travar ou você ficará cansado de fazer isso. Mas, isso não vai ser o mesmo de agora em diante depois de ler este guia. Tentamos e listamos algumas maneiras diferentes neste guia para ver as primeiras ou antigas mensagens no WhatsApp sem rolar. Então, vamos começar com ele.

Como ver a primeira mensagem ou mensagem antiga no WhatsApp sem rolar

Os usuários na internet buscam diversas formas de ver as primeiras ou antigas mensagens no WhatsApp sem rolar a tela. Na maioria das vezes, os usuários começam a rolar por conta própria, mas devido a muitas mensagens com a pessoa, fica difícil para nós rolar muito. Além disso, os usuários podem enfrentar dificuldades com o dispositivo, pois ele pode congelar, travar ou travar. Mas isso não será o mesmo com nossas formas listadas. Vamos listar algumas maneiras simples que você pode seguir para ver as primeiras ou antigas mensagens no WhatsApp sem rolar a tela. Vamos encontrar o caminho para as primeiras ou antigas mensagens no WhatsApp sem rolar.

Exportando bate-papo

O WhatsApp permite que os usuários exportem suas conversas no Documento de Texto, por meio do qual podem salvar todas as mensagens compartilhadas entre eles. Estaremos usando o recurso de exportação de bate-papo para ver as primeiras mensagens ou as antigas no WhatsApp sem rolar. Sabemos que você pode estar pensando em como faremos isso. Você deve seguir as etapas listadas abaixo para ver as primeiras ou antigas mensagens no WhatsApp sem rolar.

Antes de tudo, abra o chat para quem você deseja ver as primeiras ou antigas mensagens no WhatsApp.

Depois disso, clique no três pontos ícone na parte superior.

ícone na parte superior. Clique no Mais opção.

Agora, você poderá ver o Exportar bate-papo opção.

Ao selecionar a opção Exportar bate-papo, você verá duas opções diferentes.

Sem mídia: Se você selecionar esta opção, a mídia das mensagens não será incluída durante a exportação do chat. (Sugerimos que você escolha esta opção se quiser ver a primeira mensagem no WhatsApp) Incluir mídia: Se você selecionar esta opção, o chat exportado incluirá a mídia. Então vai demorar um pouco, mas você também vai conseguir ver a primeira mensagem no WhatsApp através dele.

Depois disso, você deve selecionar onde compartilhar o documento de texto. Salve-o convenientemente e abra-o em seu celular ou laptop. Se possível, tente abrir o arquivo no laptop.

Ao abrir o documento, você verá a primeira mensagem que enviou ao seu amigo.

Usando a opção de mídia

Os usuários que não desejam exportar o chat e procuram ver diretamente a mensagem do WhatsApp podem tentar usar a opção de mídia nos chats. Estaremos simplesmente abrindo o Chat da pessoa para quem queremos ver a primeira mensagem. Para fazer isso, temos que usar a opção de mídia e, após isso, abriremos a primeira mídia que enviamos para eles no chat. Depois disso, teremos que rolar menos, e é assim que veremos as primeiras ou antigas mensagens no WhatsApp sem rolar muito. Parece interessante? Vamos verificar as etapas para fazer isso em um bate-papo.

Antes de tudo, abra o chat para quem você deseja ver as primeiras ou antigas mensagens no WhatsApp.

Depois disso, clique no três pontos ícone na parte superior.

ícone na parte superior. Agora, selecione o Mídia, links e documentos opções.

Depois disso, você deve rolar para baixo até o final do meios de comunicação opção.

opção. Quando estiver na parte inferior, selecione a primeira mídia que você enviou.

Clique no ícone de três pontos .

. Agora, selecione Mostrar no bate-papo opção.

Depois disso, você deve rolar para baixo até obter a primeira mensagem. Não se preocupe, pois você não precisa rolar muito.

Então é assim que você pode ver as primeiras ou antigas mensagens no WhatsApp sem rolar muito.

Se você não quiser rolar sozinho, a próxima maneira será a melhor para você. Vamos verificar.

Aplicativo de rolagem automática de terceiros

Os usuários que não desejam rolar sozinhos também podem usar aplicativos de rolagem automática de terceiros disponíveis na Play Store. Existem muitos aplicativos que oferecem o recurso de rolagem automática pelo qual você não precisa rolar. Você deve abrir o aplicativo Auto Scrolling e iniciar a opção de rolagem. Depois disso, você deve abrir o WhatsApp e o chat para quem deseja ler as primeiras ou antigas mensagens. Quando você começar a rolar, o aplicativo começará a funcionar e rolará para a primeira mensagem. Quando a rolagem estiver concluída, você pode fechar o aplicativo no seu dispositivo. É isso; comece a ler as mensagens da pessoa e recupere as memórias antigas.

Empacotando

Milhares de usuários pesquisam de diferentes maneiras “Como ver a primeira mensagem ou mensagem antiga no WhatsApp sem rolar.” Não é um problema muito grande que os usuários estavam procurando. Tudo o que eles precisam é de um guia devidamente explicado pelo qual possam obter o caminho adequado para fazer isso. Com este guia, explicamos as diferentes maneiras de ver as primeiras ou antigas mensagens no WhatsApp sem rolar. Esperamos que você possa ver a primeira mensagem do chat depois de fazer isso. É isso para este. Informe-nos na seção de comentários abaixo se você tiver alguma outra maneira de ver a primeira mensagem ou a antiga no WhatsApp sem rolar a tela.

LEIA TAMBÉM: