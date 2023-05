“Como Limpar um Vaso sem Esfregar: Passo a Passo”

Quando se trata de limpeza regular, o banheiro é um dos espaços que requer mais cuidado e atenção. Com isso, uma das dúvidas mais comuns é como limpar um vaso sanitário, o que nem sempre é óbvio porque, afinal, esse item acumula germes e bactérias, mas deve estar sempre limpo para garantir a saúde de seus usuários. Por isso que hoje, indicaremos o que fazer para ter um vaso limpo sem esfregar.

Afinal, limpar o vaso sanitário nem sempre é uma tarefa simples, pois os depósitos minerais da água do ralo podem se acumular no vaso ao longo do tempo e causar manchas amarelecidas ou escurecidas.

Esse tipo de problema pode ser evitado mantendo o banheiro limpo regularmente. Por isso que hoje, compilamos algumas dicas para limpeza de rotina e correção de problemas comuns como vasos amarelados e encardidos.

Confira!

Como limpar o vaso sanitário sem esfregar?

O vaso sanitário precisa ser limpo regularmente, mas a frequência pode variar de casa para casa, dependendo das necessidades individuais. Geralmente, uma limpeza profunda uma vez por semana é suficiente, complementada por limpezas mais curtas a cada dois ou três dias.

No entanto, a frequência pode ser aumentada se for absolutamente necessário.

Para fazer uma limpeza regular, é possível organizar em três etapas rápidas:

Coloque em um balde, 1 litro de água e 8 gotas de detergente. Misture bem e coloque no vaso. Com uma escova de vaso sanitário, esfregue o interior do vaso. Na sequência, feche a tampa para manter as bactérias no vaso, e aperte a descarga.

Se o vaso sanitário está entupido, utilize uma lavadora de alta pressão para desobstruir o vaso totalmente. Isso evitará que seja necessário chamar um especialista ou sujar as mãos.

O segundo passo é misturar um litro de água com uma colher de sopa de água sanitária em um balde e, em seguida, despejar a solução no vaso sanitário. Em seguida, dê a descarga, e se quiser, pode utilizar um desinfetante para dar um cheiro bom ao banheiro;

O terceiro passo, é passar um pano úmido com álcool ou desinfetante no assento do vaso sanitário, e assim, remover quaisquer germes remanescentes.

Mas não esqueça:

Use luvas nas mãos para lidar com esse tipo de limpeza;

Não use escova no vaso ou no assento, para não esparramar bactérias.

Se o assento do vaso sanitário for de madeira laqueada, você pode usar um lustra-móveis ou uma cera de polimento, para realçar a beleza natural.



Como limpar um vaso sanitário que está encardido?

Coloque um par de luvas, e despeje água sanitária e desinfetante no interior do vaso sanitário, e deixe agir por um tempo. Enquanto aguarda, é possível utilizar uma esponja com água e detergente e passar na parte externa do vaso, incluindo o assento.

Na sequência, passe um pano úmido e seque adequadamente.

Volte para a limpeza interna, e passe no interior e no fundo do recipiente com a escova sanitária. Feito isso, feche a tampa, aperte a descarga e limpe o assento com um pano úmido com álcool para matar os germes remanescentes.

Se o assento estiver encardido, você pode aplicar a mistura de vinagre e bicarbonato de sódio.

Na sequência, finalize com um cheirinho gostoso.

Como limpar um vaso sanitário que está amarelado?

Normalmente, o vaso sanitário fica amarelado, quando o vaso sanitário não é muito utilizado, ficando com água parada por um tempo, e sem que seja feita, uma limpeza adequada.

O procedimento é semelhante à limpeza de um vaso sanitário de encardido, exceto pelo uso de alvejante à base de cloro em vez de desinfetante para esfregar completamente o interior e o exterior do vaso. Feche a tampa, deixe-a arejar e prossiga com o desinfetante se desejar um cheiro extra.

Outros produtos que podem ser utilizados para a limpeza dos vasos sanitários

Por fim, por parte das pessoas que realizam a limpeza dos vasos sanitários, existem incertezas sobre quais produtos de limpeza podem ser aplicados com sucesso às louças sanitárias. Sabemos haver uma ampla seleção disponível, desde produtos químicos prontos para uso até misturas caseiras que funcionam tão bem.

Cloro, água sanitária e alvejante: pode utilizá-los na limpeza diária de vasos sanitários, e principalmente quando se formou crostas de minerais da água;

Vinagre e bicarbonato de sódio: esta é a mistura mais usada, principalmente quando o assunto são manchas nos vasos sanitários;

Vinagre puro: é ideal para eliminar o calcário encrostado no vaso sanitário. Para isso, coloque, 1 xícara de vinagre no vaso sanitário, e aguarde agir por 2 horas.