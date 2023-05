Como o LeBron James e o Lakers voltaram dos mortos após o prazo de negociação

Ceu sei que o Finais da Conferência Oeste nem começaram ainda, LeBron James e Los Angeles Lakers ainda tem que passar Denver Nuggets de Nikola Jokic e Jamal Murray para chegar às finais novamente. Mas antes de um momento-chave durante o prazo de negociação da NBA, esses Lakers reviveram completamente dos mortos. Ninguém imaginaria que chegariam a esse estágio antes daquele momento, o Team GM Rob Pelinka realmente fez alguma mágica acontecer para um time que tinha um time desmotivado onde Russell Westbrook parecia ser um problema sério. Mas não foi só isso que eles consertaram, não foram apenas os recém-chegados que fizeram a diferença na segunda metade da temporada.

Darvin Ham é a chave para o sucesso dos Lakers

Além do bom trabalho durante o prazo de negociação de Rob Pelinka, houve também a chegada de Darvin Ham ao berçário. Foi ele quem teve coragem de convocar jogadores mais jovens como Austin Reaves e ajude o resto do mundo a perceber que este jovem de 24 anos é uma estrela. Ao lado de LeBron James e Anthony Davis, há um contingente de jogadores que se saem incrivelmente bem diante do público do Lakers. É em casa que esta equipa se tornou praticamente invencível. A Reaves faz parte deste grupo que inclui também Rui Hachimura, D’Angelo Russell, Lonny Walker IV, Jarret Vanderbilt, Malik Beasleye um retorno Dennis Schrder. Alguns deles já estavam na equipe, mas a maioria deles chegou dentro do prazo de negociação.

É difícil escolher apenas um ou dois deles, todos esses jogadores conseguiram agregar ao time que já tem LeBron e Davis como os All-Stars internos. Esta equipe do Lakers jogou como candidato ao título durante os Playoffs da NBA nesta temporada, subestimá-los seria um erro grave. Apesar de Nikola Jokic estar entre os 3 melhores jogadores da liga, vencer esta versão do Lakers será um dos maiores desafios de sua carreira. Até Jack Nicholson sabe que está prestes a fazer história, não é por acaso que ele já assistiu a 3 jogos consecutivos do Lakers em Los Angeles. Jack pode sentir que este ano é especial para o Lakers. Mas de todos os nomes citados aqui, quem é o principal responsável por esse avivamento?