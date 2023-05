Como o rei Charles reagiu à história de perseguição de carro de Harry e Meghan

Príncipe Harry e Meghan Markle voltou às manchetes recentemente quando se envolveu em uma perseguição de carro com paparazzi que se tornou perigosa.

Considerando atormentar‘sufocar, princesa Diana foi morto em um acidente de carro iniciado por uma perseguição de paparazzi, é compreensível porque este foi um incidente tão assustador para atormentar e Meghanmesmo que todos tenham escapado ilesos.

Parece que a dor não parou, já que eles realmente não ouviram nada de Rei Carlos ou os outros membros da realeza sobre o assunto.

Um amigo do novo rei falou com o The Daily Beast e explicou alguns dos antecedentes sobre atormentarrelacionamento da empresa com a imprensa e como Carlos o visualiza.

“Carlos vai entender completamente atormentar ficando chateado por ser perseguido pelos paparazzi. Ele sabe o quão assustador pode ser”, disse o amigo.

“Mas ele sempre tentou atormentar entender que reclamar dos fotógrafos ou da mídia é inútil. Isso só torna tudo pior.”

Uma ‘busca implacável’

Foi um porta-voz do duque e da duquesa de Sussex que fez o anúncio sobre o incidente recentemente.

Eles divulgaram um comunicado que dizia: “Ontem à noite, o duque e a duquesa de Sussex e Sra. Ragland estiveram envolvidos em uma perseguição de carro quase catastrófica nas mãos de um grupo de paparazzi altamente agressivos”, disse o porta-voz em um comunicado.

“Essa perseguição implacável, que durou mais de duas horas, resultou em várias quase colisões envolvendo outros motoristas na estrada, pedestres e dois policiais da polícia de Nova York”, acrescentou o porta-voz.

atormentar recentemente participou da coroação de seu pai, mas estava sentado três fileiras atrás de onde Príncipe William e Kate Middleton estavam sentados com seus dois filhos.