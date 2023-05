Como o Ursinho Pooh está ensinando crianças de quatro anos a se protegerem durante tiroteios nos EUA

EUo estado do Texas, crianças de até quatro anos estão sendo educadas sobre como responder a potenciais tiroteios em escolas.

Essa instrução é fornecida por meio de um livro do Ursinho Pooh chamado ‘Stay Safe’, que aconselha as crianças a “correr, se esconder e lutar” no caso de um intruso armado entrar na escola.

Pais e professores na área de Dallas expressaram profunda preocupação depois de descobrir que o livro ‘Stay Safe’, criado por uma empresa de consultoria policial em Houston, foi distribuído para alunos da pré-escola e do ensino fundamental.

“Se houver perigo, deixe o Ursinho Pooh e sua equipe mostrarem o que fazer: corra, se esconda, lute”, diz o subtítulo do livro.

O conselho do Ursinho Pooh para tiroteios em escolas

Winnie the Pooh e outros personagens do Bosque dos Cem Acres ilustram as ações recomendadas.

“Se é seguro fugir, devemos correr como coelhos em vez de ficar”, diz o livro.

“Se o perigo estiver próximo, não tenha medo e se esconda como Pooh faz até a polícia aparecer.”

Uma professora de uma escola primária de Dallas expressou seu profundo desconforto em relação ao livro, descrevendo-o como “terrivelmente perturbador”.

“O fato de as pessoas acharem que é melhor entregar este livro para uma criança do que realmente tomar qualquer atitude para impedir que os tiroteios aconteçam em nossas escolas, isso realmente me incomoda”, observou o professor.

“Isso me deixa com tanta raiva, tão desapontado.

“Faz um ano desde Uvalde, e nada foi feito além deste livro. Isso é colocar nas crianças.”