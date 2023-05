Como obter o Spotify Time Capsule 2024: Spotify Playlist Bottle

O Spotify é um dos aplicativos de música mais populares que é usado por muitas pessoas. A partir de 2023, a contagem de usuários do Spotify é de 500 milhões de usuários mensais, e o número está aumentando continuamente. Portanto, perguntas sobre novos recursos, como o Time Capsule 2024 no Spotify, estão sempre em alta entre os usuários.

No entanto, ouvimos a criação de uma cápsula do tempo desde a nossa infância. A mesma coisa foi implementada de forma inteligente pelo Spotify. Aqui está o nosso guia para obter o seu próprio Spotify Time Capsule em 2024.

O que é o Time Capsule do Spotify?

Spotify Time Capsule é uma lista de reprodução personalizada criada pela equipe do Spotify que leva você de volta no tempo para contar todas as músicas que você ouviu no passado. Como todos ouvimos e criamos cápsulas do tempo desde a infância, a ideia era apenas ver como fazíamos quando éramos jovens.

Da mesma forma, o Spotify implementou essa ideia para nos informar o que costumávamos ouvir há um ano e onde estamos hoje. Time Capsule é apenas uma ferramenta de entretenimento para levá-lo de volta no tempo para ajudá-lo a ouvir músicas que você não ouve com frequência atualmente. É disso que se trata o Spotify Time Capsule.

Como obter o Spotify Time Capsule 2024: faça uma lista de reprodução do Spotify em uma garrafa

Se você deseja obter o Spotify Time Capsule, deve ter feito isso até 31 de janeiro. Isso ocorre porque, depois de janeiro, o Spotify está fechando as cápsulas para torná-las abertas assim que 2024 começar. Se a hora é agora, aqui estão os passos a seguir se você deseja ter seu Spotify Time Capsule:

Abra o navegador do seu telefone e visite o site Playlist in a Bottle do Spotify.

Se você deseja fazer isso via PC, pode fazê-lo digitalizando o código QR conforme mostrado nas telas do seu PC. Agora, você terá algumas opções para guardar sua cápsula do tempo, que inclui uma lancheira, uma máquina de chicletes, um bolso para jeans e um ursinho de pelúcia. Escolha o seu opção desejada. Depois disso, você receberá algumas perguntas, como Qual música você vai beijar este ano ou Qual música lembra sua pessoa favorita? Certifique-se de respondê-las. Uma vez feito isso, você pode ter que selar a cápsula do tempo e enviá-la para 2024. Você também pode compartilhar isso em seus canais de mídia social com a tag #PlaylistInABottle para que seus amigos saibam. Volte em janeiro de 2024 para saber como você costumava ouvir músicas em 2023.

Por outro lado, você não poderá abrir a Time Capsule até e a menos que seja 2024. Se você tiver outras perguntas em mente, continue lendo.

Existe alguma maneira de abrir a cápsula do tempo?

Se você já criou e tampou sua cápsula do tempo antes de 31 de janeiro de 2023, não há como ouvir as músicas novamente em 2023. As músicas só estarão disponíveis para você quando o ano terminar e o novo ano começar.

No entanto, se você estiver desesperado o suficiente para ouvir essas músicas, poderá se lembrar das músicas e procurá-las individualmente. Isso porque as músicas já estão no Spotify e disponíveis para ouvir e curtir. Você só precisa procurar manualmente as músicas sempre que se lembrar.

No entanto, o objetivo da cápsula do tempo é informar como você estava em 2023 e o que se tornou em 2024. Portanto, seguir em frente na vida é do seu interesse.

Por que não consigo criar um Time Capsule do Spotify?

Você não consegue criar uma cápsula do tempo do Spotify porque o tempo limite para fazê-la já acabou. A partir de agora, o último dia para criar sua Play List in a Bottle é 31 de janeiro de 2023 para janeiro de 2024. No entanto, se você perdeu esta data, não se preocupe porque em 2024 você terá novamente a chance de fazê-lo em 2025 .

Embora, se não for o seu caso, é possível que não resida no local onde este serviço está disponível. A partir de agora, o recurso Time Capsule está disponível apenas em regiões selecionadas que incluem Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, República Tcheca, Dinamarca, Egito, França, Alemanha, Indonésia, Itália, Japão, México, Marrocos, Nova Zelândia, Polônia, Portugal, Arábia Saudita, Espanha, Suécia, Turquia, Emirados Árabes Unidos e Estados Unidos da América. Isso é tudo. Se você mora na Índia ou em Londres, esse recurso não é para você.

Conclusão

Bem, isso é tudo que temos aqui sobre como você pode obter o Spotify Time Capsule em 2024. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Se você ainda tiver alguma dúvida ou pergunta, não hesite em comentar abaixo.

