Como Patrick Mahomes comemorou o Dia das Mães, mimou sua esposa Brittany

Patrick Mahomes comemorou o Dia das Mães de uma forma muito especial. A esposa do jogador de Kansas City, Bretanha, postou uma foto no Instagram onde o quarterback está ao lado de seus filhos enquanto sua esposa dorme.

Brittany escreveu na descrição da foto: ‘Papai deixou mamãe dormir e ele acordou e preparou os dois filhos esta manhã e eu saio para isso’ ela escreveu sobre o snap com emojis de olhos lacrimejantes.

Em seu feed do Instagram, ela também compartilhou uma série de retratos profissionais com seus filhos e dedicou uma doce legenda sobre ser mãe para Sterling e Bronze.

‘Mãe. Parte do meu propósito e minha principal prioridade”, escreveu ela. ‘Esses dois impactaram minha vida e eu aprecio cada segundo com eles.

‘Eles fazem de todos os meus dias os melhores dias. Nunca poderia ter imaginado ter duas das pequenas adições mais perfeitas à nossa família’, ela se emocionou.

“Eu os amo além de qualquer coisa que eu possa dizer e sou tão grata por ser a mãe deles”, continuou ela. ‘Eu sabia que me tornar mãe seria incrível, mas cara, eles têm [sic] tornou melhor do que eu jamais poderia ter pensado’.

NFL anuncia jogo entre Chiefs e Lions para abrir a temporada de 2023

O jogo entre Kansas City Chiefs e Detroit Lions, no Arrowhead Stadium, será o primeiro da temporada 2023 da NFL, que está marcada para começar no dia 7 de setembro. O anúncio foi feito pela própria liga.

O primeiro jogo da temporada tradicionalmente envolve o atual campeão jogando em seu território. os chefes venceram Super BowlLVII, derrotando o Philadelphia Eagles em fevereiro.

O confronto contará com duas das grandes unidades ofensivas da NFL do ano passado. O Chiefs liderou a liga em média de pontuação com 29,2 pontos, enquanto o Detroit terminou em quinto lugar com 26,6.