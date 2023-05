Como Piqué envergonhou seus filhos na escola

Gerard Piqué supostamente envergonhou seus dois filhos quando ele iniciou uma reunião em sua escola, listando suas conquistas como jogador de futebol profissional.

Essa tática aparentemente contrastava fortemente com sua ex-companheira e mãe dos dois filhos, Shakira. Ela apenas disse seu nome e nacionalidade ao se apresentar na sala.

As duas crianças, Milão e Sashaagora mora com Shakira em Miami enquanto Piqué ainda mora em Barcelona. Ele viajou para Miami em maio para passar um tempo com seus filhos e tem havido muitas fotos dele passando tempo com eles.

Segundo Ana Maria Alvarado, apresentadora do programa ‘Sale el Sol’, Piqué não deixou uma boa impressão depois de comparecer à reunião escolar como um “jogador de estatura internacional”, já que fontes dizem que ele estava exibindo algumas das conquistas que conquistou enquanto ele era um Barcelona jogador.

A reunião da escola também contou com a presença de Shakiraque ao contrário de Piqué apenas se apresentou simplesmente declarando sua nacionalidade e que é mãe de Milan e Sasha.

Alvarado também disse que tanto Milan quanto Sasha se adaptaram muito bem à sua nova escola, onde parece que já têm amigos porque são vistos com muita energia quando frequentam. Shakira e PiquéOs filhos de sempre foram muito sociáveis ​​e falantes.

Shakira voltou a ser notícia musicalmente falando, ao lançar uma nova música: “Acrostico”, que é dedicada aos filhos Milan e Sasha, mas também há referências a Piqué.