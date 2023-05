Como postar nota de voz no status do WhatsApp em 2023

O WhatsApp está lançando recursos interessantes para tornar o aplicativo mais interativo e útil para os usuários. Todos nós vimos o quanto o aplicativo cresceu em muito pouco tempo. Os desenvolvedores ainda estão trabalhando em alguns recursos que serão lançados em breve para os usuários. Ainda assim, alguns recursos foram lançados pela empresa para os usuários que eles esperavam há tanto tempo.

Os desenvolvedores lançaram o recurso Voice Note para postar no status do WhatsApp. Os usuários estão entusiasmados com o uso do recurso; no entanto, eles estão procurando orientação para aprender sobre as etapas de como postar notas de voz no status do WhatsApp em 2023. Também iremos orientá-lo com dicas sobre como postar notas de voz no status do WhatsApp. Portanto, leia este guia até o final para saber mais sobre isso.

O que é Nota de Voz no Status do WhatsApp?

O WhatsApp Voice Notes on Status é um recurso recém-lançado para usuários que permite que eles compartilhem gravações de áudio em seu status do WhatsApp. Ele funcionará de maneira semelhante às notas de voz que enviamos aos usuários em seus bate-papos pessoais. Quando você compartilha as anotações de voz no status do WhatsApp, elas ficam disponíveis para todos os seus contatos ouvirem nas próximas 24 horas.

Com a ajuda do recurso Voice Notes no WhatsApp Status, você poderá gravar áudio por até 30 segundos. Depois de gravar o áudio, você pode compartilhá-lo com seus contatos. O recurso Voice Notes é muito útil para quem gosta de se expressar por meio da voz e não com texto.

Além disso, você poderá adicionar mais Notas de Voz em seu Status, facilitando para os usuários, pois não precisam digitar o texto, consumindo menos tempo. As notas de voz serão visíveis apenas para o contato dos usuários ou para a pessoa a quem você aplicou as configurações. Então será igual a outra opção de Status do WhatsApp.

Por que as anotações de voz no status do WhatsApp são um recurso útil?

Muitos usuários do WhatsApp estão pensando em por que postar anotações de voz no status do WhatsApp será um recurso útil. Vamos listar alguns pontos importantes sobre as Notas de Voz no Status do WhatsApp. Certifique-se de verificá-los.

Conveniência: Os usuários podem criar rapidamente as anotações de voz iniciando a gravação. Depois que a gravação é iniciada, eles podem expressar facilmente o que quiserem. No entanto, se eles tiverem que fazer isso digitando a mensagem, será uma longa mensagem de texto que muitos de vocês podem não estar interessados ​​em ler. Mas todos podemos ouvir facilmente a gravação, pois serão trinta segundos. Além disso, é mais fácil gravar do que digitar.

Os usuários podem criar rapidamente as anotações de voz iniciando a gravação. Depois que a gravação é iniciada, eles podem expressar facilmente o que quiserem. No entanto, se eles tiverem que fazer isso digitando a mensagem, será uma longa mensagem de texto que muitos de vocês podem não estar interessados ​​em ler. Mas todos podemos ouvir facilmente a gravação, pois serão trinta segundos. Além disso, é mais fácil gravar do que digitar. Personalização: Você pode transmitir facilmente a mensagem que deseja compartilhar através do status do WhatsApp. Sua voz terá suas emoções e personalidade, permitindo que os usuários entendam sua mensagem sem mal-entendidos. Uma coisa que você deve saber é que uma mensagem de texto não pode mostrar suas emoções e personalidade.

Você pode transmitir facilmente a mensagem que deseja compartilhar através do status do WhatsApp. Sua voz terá suas emoções e personalidade, permitindo que os usuários entendam sua mensagem sem mal-entendidos. Uma coisa que você deve saber é que uma mensagem de texto não pode mostrar suas emoções e personalidade. Interativo: É mais provável que os usuários interajam com você por meio do status depois de ouvir suas anotações de voz no status do WhatsApp. Eles também poderão compartilhar seus pensamentos com a ajuda de suas anotações de voz. Assim, a conversa será mais envolvente.

É mais provável que os usuários interajam com você por meio do status depois de ouvir suas anotações de voz no status do WhatsApp. Eles também poderão compartilhar seus pensamentos com a ajuda de suas anotações de voz. Assim, a conversa será mais envolvente. Acessibilidade: As notas de voz podem ser úteis para pessoas com deficiência. Portanto, isso será o melhor para os usuários.

Como postar notas de voz no status do WhatsApp

Esperamos que você tenha entendido o recurso útil das anotações de voz no status do WhatsApp. Agora, estamos aqui com as etapas que você deve seguir para postar anotações de voz no status do WhatsApp.

Em primeiro lugar, abra Whatsapp no seu dispositivo.

no seu dispositivo. Agora, vá para o Aba de Status .

. Clique no ícone de edição.

Depois disso, toque e segure o microfone ícone na parte inferior da tela.

A gravação será iniciada, então comece a transmitir sua mensagem.

Depois de terminar a gravação, solte o microfone ícone para parar a gravação.

Agora, você verá a opção de visualizar seu Nota de voz clicando no Botão Reproduzir.

Depois disso, você pode fazer sua própria personalização, como adicionar texto, emoji etc.

Clique no botão Compartilhar para postar a nota de voz para seus contatos através do status do WhatsApp.

Depois de fazer o procedimento acima, a Anotação de Voz será compartilhada em seu Status por 24 horas. Você pode salvar o áudio antes de postar no WhatsApp através do botão Salvar.

Dicas para postar anotações de voz no status do WhatsApp

Se você for usar o recurso Voice Notes para postar no status do WhatsApp, siga algumas das dicas listadas abaixo. Isso ajudará você a postar ótimas anotações de voz no status do WhatsApp.

Voz curta Notas: Tente fazer anotações de voz curtas, pois ninguém está interessado em ouvir gravações de áudio longas.

Tente fazer anotações de voz curtas, pois ninguém está interessado em ouvir gravações de áudio longas. Fale claramente: Quando estiver gravando notas de voz, fale claramente.

Quando estiver gravando notas de voz, fale claramente. Ambiente Silencioso: Quando você planeja gravar uma nota de voz, grave em um ambiente silencioso sem ruído. Caso contrário, os usuários não ouvirão suas notas de voz, que têm muito ruído de fundo.

Quando você planeja gravar uma nota de voz, grave em um ambiente silencioso sem ruído. Caso contrário, os usuários não ouvirão suas notas de voz, que têm muito ruído de fundo. Microfone de boa qualidade: Suponha que você vá gravar notas de voz regularmente para postar no status do WhatsApp. Nesse caso, sugerimos que você compre um microfone de boa qualidade, pois ajudará a remover o ruído de fundo e a gravar notas de voz de alta qualidade.

Suponha que você vá gravar notas de voz regularmente para postar no status do WhatsApp. Nesse caso, sugerimos que você compre um microfone de boa qualidade, pois ajudará a remover o ruído de fundo e a gravar notas de voz de alta qualidade. Visualização: Depois de gravar as notas de voz, certifique-se de ouvi-las antes de postar.

Depois de gravar as notas de voz, certifique-se de ouvi-las antes de postar. Pense antes de postar: Depois de gravar qualquer nota de voz, pense se ela é apropriada para os contatos. Não poste algo que machuque/envergonhe os outros.

Como usar notas de voz no status do WhatsApp para fins pessoais ou profissionais

Você pode usar as notas de voz no status do WhatsApp para fins pessoais ou profissionais. Vai depender de você. Se você for fazer as anotações de voz no status do WhatsApp para uso pessoal, faça as configurações de privacidade e adicione os contatos que estão mais próximos de você e pertencem à sua vida pessoal. Depois de definir essa configuração de privacidade, você pode compartilhar facilmente suas notas de voz pessoais no status do WhatsApp.

Da mesma forma, os usuários que vão gravar notas de voz para fins profissionais, podem usar o WhatsApp, que usam para lidar com todo o seu trabalho. Você deve informar a seus colegas de trabalho que adicionará anotações de voz relacionadas ao trabalho no status do WhatsApp, portanto, ouça com atenção. Depois disso, adicione seus colegas de equipe às configurações de privacidade para que eles possam obter as anotações de voz na guia Status. Agora, você pode começar a compartilhar as anotações de voz no status do WhatsApp.

Como excluir anotações de voz do status do WhatsApp

Para excluir as anotações de voz do status do WhatsApp, basta seguir as etapas listadas abaixo para fazer isso.

Abra o Whatsapp a partir do qual você postou as notas de voz no status do WhatsApp.

a partir do qual você postou as notas de voz no status do WhatsApp. Depois disso, vá para o Status Aba.

Aba. Clique no três pontos ícone que está ao lado do seu Status.

ícone que está ao lado do seu Status. Selecione os Excluir opção .

. Confirme clicando no Excluir opção. Agora, você finalmente excluiu o Status.

Como ver quem visualizou suas notas de voz no WhatsApp

Se você quiser ver quem visualizou suas anotações de voz no WhatsApp, siga as etapas abaixo.

Em primeiro lugar, abra Whatsapp .

. Vou ao Status Aba.

Aba. Clique no Meu status .

. Agora, você verá a opção de visualizar os contatos que visualizaram seu status.

Empacotando

Os usuários do WhatsApp estão ansiosos para usar o recurso Notas de voz para compartilhar notas de voz gravadas no Status. Sabemos que isso vai impactar muito seus contatos. Assim, explicamos os benefícios de compartilhar anotações de voz no WhatsApp e o procedimento neste guia. Como milhares de usuários estavam procurando dicas para postar notas de voz, também adicionamos várias maneiras. Esperamos que este guia tenha ajudado você a entender as anotações de voz no status do WhatsApp.

