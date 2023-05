Como Preparar-se para a Prova de Redação do Vestibular Unesp 2024?

A Unesp, Universidade Estadual Paulista, foi criada no ano de 1976 e é considerada uma das melhores universidades de todo o país. Assim, não é de se surpreender que muitos estudantes brasileiros queiram estudar nessa instituição.

Uma das formas de ingresso na Unesp é por meio do vestibular, elaborado pela Fundação Vunesp e aplicado todos os anos.

Dentre as partes mais importantes do Vestibular Unesp 2024, podemos destacar a prova de redação, presente na segunda fase do exame, uma vez que ela é responsável por parte significativa da nota final do candidato.

Dessa maneira, para te ajudar na sua preparação para a próxima edição do processo seletivo para ingressar na universidade, separamos um resumo sobre a redação do Vestibular 2024 da Unesp. Vamos conferir!

Vestibular Unesp 2024: conheça a estrutura da redação

Na prova de redação do vestibular da Unesp, os candidatos deverão escrever um texto no formato dissertativo-argumentativo. Porém, ao contrário do que acontece na prova de redação do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), por exemplo, a banca corretora da Vunesp não exige uma proposta de intervenção no parágrafo de conclusão.

Dessa maneira, o último parágrafo do seu texto não precisa ser tão longo como aquele do ENEM. A melhor forma de concluir a redação da Unesp é retomando os argumentos discutidos ao longo dos parágrafos de desenvolvimento do seu texto e propondo algum tipo de proposta de solução de forma mais vaga.

Além disso, quando falamos do vestibular da Unesp, devemos ter em mente que a redação deve ser feita no segundo dia de aplicação das provas.

O texto irá receber uma pontuação máxima de 28 pontos. Quando nos lembrarmos de que o vestibular vale, ao todo, 100 pontos, percebemos como a redação possui um papel muito importante na composição da pontuação final do candidato.

Os textos devem ter entre 20 e 30 linhas. Além disso, os candidatos não podem deixar a folha de redação em branco e também não devem escrever usando letra ilegível. Por fim, também devemos mencionar que textos com 7 linhas ou menos não serão aceitos pelos corretores da prova.

Vestibular Unesp 2024: critérios de avaliação da redação

A banca examinadora da próxima edição do vestibular da Unesp irá utilizar alguns critérios específicos para corrigir as redações dos candidatos. Veja alguns dos principais a seguir:

Tema : análise para averiguar se o candidato atende à temática proposta.

Estrutura : avaliação para entender se o texto atende às características do tipo dissertativo. Os examinadores também verificarão se as ideias apresentadas são coerentes, se o candidato sustenta a sua tese baseada em argumentos e como os argumentos são organizados.

Expressão: análise da coesão do texto e também do domínio da Língua Portuguesa que o candidato possui ou não.

Vestibular Unesp 2024: temas passados da redação



Você também pode gostar:

Veja quais foram os temas propostos pelo vestibular da Unesp em edições anteriores:

2022: Tristeza em tempos de felicidade compulsória

2021: Tempo é dinheiro?

2020: O carro será o novo cigarro?

2019: Compro, logo existo?

2018: O voto deveria ser facultativo no Brasil?

Vestibular Unesp 2024: calendário das provas

Tradicionalmente, a prova do Vestibular da Unesp acontece em duas fases diferentes.

No vestibular 2024, a prova da primeira fase será aplicada no dia 15 de novembro de 2023. O exame será composto por 90 questões de múltipla escolha (objetivas) que irão abordar assuntos diversos estudados ao longo do ensino médio.

A prova da segunda fase, por sua vez, irá acontecer em dois dias diferentes: 10 e 11 de dezembro de 2023. A Vunesp destaca que o exame da segunda fase será composto por questões discursivas e por uma redação. Somente os candidatos que forem aprovados na primeira fase do vestibular poderão participar da segunda fase das provas.

As provas da segunda fase do Vestibular Unesp 2024 serão divididas da seguinte maneira:

10 de dezembro de 2023 – primeiro dia de provas:

12 questões de Ciências Humanas ;



12 questões de Ciências da Natureza e Matemática.



11 de dezembro de 2023 – segundo dia de provas:

12 questões de Linguagens e Códigos;



Redação.