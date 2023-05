Como proteger com senha um arquivo do Excel da abertura (2023)

Todos nós trabalhamos com diferentes tipos de software para criar documentos, planilhas e apresentações. Não é fácil gerenciá-los e compartilhá-los com a pessoa certa. Às vezes, nós o compartilhamos com a pessoa errada para quem não deveria ser compartilhado. Há muitos casos em que esta situação foi levantada. Todos nós trabalhamos na criação de planilhas para nossos propósitos de trabalho ou projeto.

No entanto, todos temos que procurar a segurança do Arquivo Excel porque a Microsoft não oferece o recurso para compartilhá-lo com a pessoa certa. Temos que compartilhar o arquivo com o correio ou plataforma. Mas todos nós estamos preocupados se o Arquivo Excel chegou à pessoa certa. Se você não sabe, você pode proteger com senha o arquivo do Excel. Este guia irá ajudá-lo com “Como proteger com senha o arquivo do Excel.” Então, vamos começar com isso.

Podemos abrir um arquivo Excel protegido por senha?

Muitos usuários estão confusos sobre se poderão abrir arquivos do Excel protegidos por senha. Para quem não sabe, os usuários com quem os arquivos do Excel protegidos por senha foram compartilhados podem abrir o arquivo facilmente. No entanto, os usuários precisarão inserir a senha correta para abrir o arquivo do Excel. Você não pode abrir o arquivo Excel protegido se não tiver a senha correta. Além disso, a senha será compartilhada pela pessoa que criou o arquivo Excel protegido por senha. Portanto, se você não tiver a senha, precisará entrar em contato com o proprietário do arquivo Excel para abrir o arquivo Excel protegido por senha.

Como proteger com senha o arquivo do Excel

Sabemos que você está aqui para criar o arquivo Excel com proteção de senha. O procedimento para criar o arquivo Excel protegido por senha não é muito complexo. Você deve seguir algumas etapas simples através das quais poderá criar facilmente o arquivo Excel protegido por senha. Abaixo listamos as etapas para você, verifique-as.

Para Excel 2010, 2013 e 2016

Existem diferentes versões da Microsoft disponíveis para os usuários criarem arquivos do Excel. Algumas das versões têm maneiras muito simples, enquanto outras versões têm etapas diferentes que você deve seguir para criar um arquivo Excel protegido. Se você tiver as versões do Microsoft Excel 2010, 2013 e 2016, deverá seguir as etapas listadas abaixo para proteger os arquivos do Excel com senha.

Em primeiro lugar, abra o Arquivo Excel .

. Agora, vá para o opção de arquivo .

. Debaixo de Guia de informações você deve selecionar o Proteger pasta de trabalho .

você deve selecionar o . Selecione Criptografar com senha .

. Agora, você tem que digite a senha .

. Digite o senha e pressione Digitar .

e pressione . Depois disso, você tem que redigite a senha .

. Clique no Botão OK .

. Tente abrir o arquivo do Excel e verifique se o arquivo está solicitando uma senha.

Para Versões Antigas

Se você tiver as versões mais antigas do arquivo do Excel, deverá seguir as etapas listadas abaixo para proteger o arquivo do Excel com senha. O processo será diferente das versões mais recentes. Portanto, se você tiver versões mais antigas do Microsoft Excel, verifique as etapas abaixo.

Em primeiro lugar, crie o arquivo Excel .

. Agora, vá para o opção de arquivo e clique no Salvar como opção.

e clique no opção. Depois disso, selecione Pasta de Trabalho do Excel .

. Clique no opção de ferramentas.

Selecione os Opção geral .

. Agora, digite o senha para abertura e modificando o Arquivo Excel. Senha para abrir: Digite a senha para abrir o arquivo Excel. Senha para Modificar: Digite a senha para modificar o Arquivo Excel.

para e o Arquivo Excel.

Depois disso, clique no Botão OK para salvar as alterações. É isso.

Como remover a proteção por senha do arquivo do Excel

Se você adicionou a senha ao arquivo Excel, também deve saber sobre o procedimento para remover a proteção por senha do arquivo Excel. As etapas são muito semelhantes para fazer isso. Você pode verificá-los abaixo.

Abra o pasta de trabalho com a senha.

com a senha. Agora, vá para o Guia de revisão .

. Clique em Folha de proteção ou Proteger pasta de trabalho .

ou . Depois disso, clique em Desproteger planilha .

. Agora, digite a senha e pressione o botão botão OK.

Por que minha proteção por senha não está funcionando no Excel?

Muitos usuários relataram que a proteção por senha não está funcionando no Excel. Existem vários motivos disponíveis pelos quais você pode estar enfrentando problemas. Se você estiver usando uma versão desatualizada do Microsoft Excel ou um arquivo corrompido do Excel, poderá estar enfrentando o problema por causa disso. Também há chances de que o problema ocorra com você devido à configuração incorreta do usuário ou ao formato de arquivo incorreto. Portanto, sugerimos que você certifique-se de proteger o arquivo do Excel com senha corretamente. Se você não tiver certeza, tente fazê-lo corretamente novamente.

Como sei se meu Excel está protegido por senha?

Muitos usuários estão confusos sobre se o arquivo do Excel que eles criaram em seu PC é protegido por senha ou não. Existem várias maneiras disponíveis através das quais você poderá verificar isso.

Ao abrir o arquivo do Excel e ir até a aba Revisão, você verá a opção Desproteger Planilha, que significa que a planilha está protegida.

A planilha protegida solicitará a senha sempre que você abrir a planilha.

Você verá o ícone esmaecido quando a planilha estiver protegida, o que significa que você não pode fazer nenhuma alteração na planilha.

Os botões do menu não funcionarão quando você tentar implementá-los.

Empacotando

Milhares de usuários estão confusos sobre se o arquivo do Excel que eles criaram e adicionaram à proteção está funcionando. Adicionamos os motivos no guia através do qual você pode verificar se o arquivo do Excel está protegido ou não. Junto com ele, também adicionamos as etapas que você pode seguir para criar o arquivo Excel protegido por senha. O processo é muito simples de fazer.

Depois de criar o arquivo Excel protegido por senha, você também pode adicionar diferentes personalizações a ele. Neste guia, adicionamos como você pode adicionar e remover senhas do arquivo Excel. Também recomendamos que você crie um arquivo Excel protegido por senha para garantir que a pessoa certa esteja abrindo a planilha.

