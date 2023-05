“Como Recuperar Esmalte Borrado: A Melhor Maneira de Restaurar Seu Brilho”.

Quem não gosta de pintar as unhas em ocasiões especiais? A maioria das mulheres se utilizam desse recurso para ficarem ainda mais bonitas e com as mãos encantadoras. Porém, algumas vezes acidentes acontecem e você irá precisar saber a melhor forma de recuperar esmalte borrado.

Na verdade, é muito comum que ao longo do evento toda a produção perca um pouco do brilho. Afinal, as nossas mãos são usadas para fazer a maioria das atividades em grupo, e também, individuais.

Confira melhor forma de recuperar esmalte borrado

Geralmente, quando a unha é borrada, se forma uma ruga no esmalte. Se isso acontecer no momento da pintura, é mais fácil tentar nivelá-lo ali mesmo na hora. Porém, acontecer depois que as unhas secam, de fato, a correção se torna um pouco mais difícil.

No entanto, você vai conhecer a melhor forma de recuperar esmalte borrado. Então, nunca mais precisará ter dor de cabeça com isso exatamente por passar por situações desagradáveis. Esse método, também, vai servir para salvar algumas pontas descascadas, o que só leva alguns minutos.

Use o removedor de esmalte

Obviamente, esse cosmético serve para retirar todo o esmalte das unhas de uma maneira prática e eficiente. Porém, o mesmo pode ser usado para outras finalidades, como, por exemplo, para consertar toda a borragem que pode aparecer ocasionalmente.

Nesse caso, você deverá usar o produto apenas para umedecer um pouquinho do seu dedo. Aliás, fazendo isso do modo mais delicado e suave possível, até mesmo para não borrar outros pontos da unha.

Com isso, esfregue sobre a região e faça uma pequena limpeza. Depois, use o esmalte de mesma cor e pinte somente a parte afetada. Da mesma maneira, execute essa etapa com bastante cuidado para não gerar outro acidente e te atrasar ainda mais.

Cuidados extras

Mesmo com a simplicidade dessa técnica, é preciso de algumas observações adicionais para que o resultado seja satisfatório e agrade a você e a todos. Por isso, se preferir, depois de aplicar a melhor forma de recuperar esmalte borrado, você pode finalizar as unhas com um extra brilho. Logo, no intuito de suavizar e selar todo o líquido com mais firmeza.

Além disso, você deve ficar atenta para que a camada extra que acrescentar, seja o suficiente para cobrir a região, mas não exageradamente a ponto de criar um “relevo”. Deixando, assim, a pintura desnivelada.

Depois de executar o truquezinho, agora você pode aproveitar a sua festa sem se preocupar com imprevistos. E como uma mulher cautelosa, você pode sempre andar com o frasco do esmalte e o removedor na sua bolsa e mantê-los sempre em prontidão para uso.

Situações excepcionais

Talvez, em alguns momentos, você não esteja com o frasco e apenas tenha o removedor de esmaltes. Para resolver isso, como uma técnica complementar, caso possua um gloss, você pode acabar usando-o a seu favor.

Para isso, você precisará apenas do aplicador de gloss limpo para mergulhá-lo no removedor e deixá-lo banhado com um pouco do líquido. Em seguida, apenas passe a solução na região que borrou com cuidado e atenção.

Obviamente, o resultado não será o mesmo, mas irá amenizar o problema até você ter acesso ao seu cosmético usual de unhas.

Esmalte na pele

Às vezes, na atenção para consertar o borrado, você pode, sem querer, sujar a pele dos seus dedos. O que, em geral, dá bastante incômodo, não só visualmente, mas também por conta da textura grudenta que fica depois que o mesmo seca.

Assim, depois de utilizar a melhor forma para recuperar esmalte borrado, você pode resolver essa questão apenas com auxílio de um pouco de água morna. A técnica é simples, fácil e pode ser aplicada tanto logo após sujar quanto depois de horas de uso.

Portanto, você pode deixar as unhas de molho em água morna por aproximadamente cinco minutos, optando por um recipiente de sua escolha. Aqui, a sua eficiência é garantida porque o esmalte não adere intensamente à pele. Logo, a única coisa que precisa ser feita é o amolecimento e a água aquecida é plenamente capaz de realizar esse feito.

A acetona para recuperar esmalte borrado

Por fim, esse produto também pode ser útil em momentos mais urgentes, quando os seus cosméticos não estão todos disponíveis. Nesse caso, a acetona pode substituir o removedor de esmaltes, proporcionando praticamente o mesmo resultado.

Portanto, ao aplicar essa alternativa da melhor forma para recuperar esmalte borrado, você pode utilizar um pano umedecido para realizar a primeira etapa. A propósito, que é a de retirada da parte do esmalte que está desnivelada.