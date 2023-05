Como reiniciar sua Internet Starlink ou roteador WiFi (2023)

Se você já usa o Starlink há algum tempo, já está familiarizado com suas peculiaridades. Como resultado, você pode estar pensando em como reiniciar sua internet Starlink. A reinicialização da Internet Starlink tem muitos benefícios associados, como maior velocidade da Internet e menos latência e ping. Além disso, pode corrigir problemas contínuos. Se você também está pensando em como reiniciar sua internet Starlink, neste guia iremos te ajudar com isso. Além disso, discutiremos os benefícios absolutos associados a isso.

Por que você precisa reiniciar sua Internet Starlink?

Pode haver muitos motivos pelos quais você deseja reiniciar sua Internet Starlink. A reinicialização costuma ser útil ao solucionar problemas de conexão com a Internet ou dados. Aqui estão algumas das razões pelas quais achamos essencial reiniciar a Internet Starlink:

Internet lenta: Se você experimentou recentemente velocidades lentas de internet por um longo tempo e isso não foi resolvido após realinhamento ou eliminação de obstáculos, uma simples reinicialização de sua internet Starlink pode ser muito útil.

Recentemente mudou para um novo local: Se você mudou recentemente de local depois de guardar seu Starlink, seria excelente se você pudesse reiniciar sua Internet Starlink. Isso garantirá um desempenho ideal.

Firmware atualizado: Se o seu Starlink recebeu recentemente uma atualização de firmware, seria bom se você pudesse reiniciar sua internet Starlink. Embora o processo de atualização certamente reinicie seu Starlink, se você tiver alguma anormalidade no desempenho, reiniciar o Starlink Internet será uma opção válida.

Ignorar roteador: Se você recentemente contornou seu roteador Starlink com um roteador de terceiros, é muito importante reiniciar o Starlink Internet. Isso não apenas corrigirá problemas contínuos, mas também ajudará você a obter um melhor desempenho.

Bem, essas são algumas das razões pelas quais você precisaria reiniciar sua Internet Starlink. Tendo isso em mente, vamos começar com as etapas para reiniciar o Starlink.

Como reiniciar sua Internet Starlink ou roteador WiFi 2023

A partir de agora, existem três maneiras de reiniciar facilmente o Starlink Internet. Sugerimos que você leia todos eles e escolha aquele que mais lhe convier.

Método 1: Reinicie o Starlink usando o aplicativo

Ao comprar seu Starlink, a primeira coisa que você precisa fazer é instalar o aplicativo e iniciar a configuração do seu Starlink.

O aplicativo Starlink não é útil apenas durante a configuração, mas também durante a operação e o uso regulares. Da mesma forma, reiniciar o Starlink Internet usando seu aplicativo é um dos processos mais fáceis para começar. Siga estas etapas para reiniciar o Starlink Internet usando o aplicativo:

Abra o aplicativo Starlink. Agora toque na barra de menu no canto superior direito. Clique em Configurações. Role um pouco para baixo e toque em Reiniciar Starlink.

O processo levará cerca de 2 a 3 minutos. Nesse período, seu Starlink desligará, reiniciará e também diagnosticará erros. Por fim, ele iniciará novamente a verificação de obstruções e ficará pronto para uso. Em nossa opinião, este é o melhor método para reiniciar sua internet Starlink.

Método 2: Reiniciar puxando o cabo de alimentação

Alguns usuários não gostam nem um pouco dos aplicativos Starlink. Isso parece justo porque o aplicativo às vezes pode mostrar uma resposta muito lenta em relação à reinicialização da Internet Starlink.

Para eles, retirar o plugue da tomada é uma opção mais viável. Curiosamente, essa opção é mais fácil do que usar o aplicativo. Usando o aplicativo Starlink, você terá que fazer malabarismos com as opções e encontrar o caminho para Reinicializar o Starlink.

Ao contrário disso, neste método, basta seguir em frente e puxar o fio para fora do cabo de alimentação. Se você tiver um interruptor, também pode simplesmente desligá-lo e ligá-lo após alguns minutos.

Por outro lado, usar esse método para reiniciar a Internet do Starlink levará de 10 a 15 minutos, ao contrário do aplicativo, que leva no máximo 3 minutos. Isso é 5x mais longo!

Método 3: Reiniciar desconectando o satélite

Desconectar o satélite principal localizado no telhado é outra maneira de reiniciar o Starlink Internet. No entanto, este método não é apreciado por todos. Isso ocorre principalmente por causa do problema de subir na Internet.

Por outro lado, se você instalou o Starlink em qualquer Starlink Mount, as coisas podem ficar fáceis. No entanto, se o seu estiver localizado no telhado, ainda é difícil, e é melhor você ficar com os dois métodos acima para reiniciar o Starlink.

Se você deseja seguir em frente com este método, as etapas são novamente simples. Primeiro de tudo, você tem que subir no telhado. Em seguida, você deve retirar o cabo de internet que vai para o seu Starlink Satellite. Depois de puxado, aguarde um minuto e conecte-o novamente.

Se você está tendo problemas para subir no telhado, também pode fazer isso atrás do roteador que está dentro de sua casa. Puxar o cabo de internet da parte de trás do seu roteador servirá para o mesmo propósito.

Conclusão

Bem, isso é tudo que temos aqui sobre como você pode reiniciar a Internet Starlink. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Se você ainda tiver alguma dúvida ou pergunta, comente abaixo e nós o ajudaremos.

