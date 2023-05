Como resgatar códigos em Honkai: Star Rail

Honkai: Trilho Estelar está finalmente disponível para jogadores na internet. The Honkai: Star Rail é um jogo baseado na série Honkai. É a quarta parcela da série e os jogadores estão loucos por ela. Os desenvolvedores tentaram tornar o jogo mais suave e interativo para os usuários. É um RPG 3D gratuito que você certamente vai adorar.

O Honkai: Star Rail é um jogo baseado em aventura de ficção científica, então os usuários estão interessados ​​em jogá-lo. No entanto, o jogo foi lançado recentemente para os jogadores, então os desenvolvedores estão lá com alguns brindes emocionantes que irão ajudá-lo muito no jogo. Estamos aqui com o guia onde falaremos sobre o Honkai: Star Rail Redeem Codes e Como resgatar códigos ferroviários Honkai Star. Esteja conosco até o final do artigo para saber o seu procedimento.

O que é Honkai: Star Rails Resgatar Códigos?

Honkai: Star Rails foi lançado para usuários na internet. No entanto, há muitos usuários que ainda não experimentaram o jogo. Pode ser devido a várias razões. Assim, os desenvolvedores lançaram alguns dos códigos de resgate Honkai: Star Rails através dos quais os jogadores podem mostrar seu interesse no jogo ao experimentá-lo. São milhares de jogadores que já assistiram a série, mas estão adiando o download do jogo.

Junto com isso, alguns usuários que baixaram o jogo estão procurando alguns itens gratuitos que podem obter no jogo para vários fins. Os desenvolvedores lançaram o Honkai: Star Rails Redeem Codes através do qual os usuários poderão obter Stellar Jades, Credits, Guides e muito mais. Estamos aqui com os Códigos de Resgate Honkai: Star Rails, que você pode usar para obter vários itens no jogo gratuitamente. Esperamos que você certamente goste de experimentá-los depois de baixar e instalar o jogo. Os códigos de resgate do Honkai: Star Rails estão listados abaixo, então não se esqueça de verificá-los.

Códigos de resgate de Honkai: Star Rails

Os usuários que baixaram o jogo estão muito animados com os itens que receberão no Honkai: Star Rails. Existem diferentes tipos de itens que estão disponíveis para os usuários resgatarem no jogo. Alguns deles incluem Stellar Jades, Credits, Guides e muito mais, então os usuários provavelmente estão procurando por eles para experimentar.

Como Honkai: Star Rails é um jogo baseado em 3D, os jogadores também vão adorar. Existem muitas armas diferentes disponíveis no jogo para os jogadores. No entanto, você precisará de alguns itens que pode obter com a ajuda do Honkai: Star Rails Redeem Codes. Listaremos os códigos de resgate do Honkai: Star Rails abaixo; certifique-se de usá-los depois de baixar o jogo.

HSGRANDOPEN1: Resgate este código para obter 100 Stellar Jade, 50.000 créditos

Resgate este código para obter 100 Stellar Jade, 50.000 créditos HSRVER10XEDLFE: Resgate este código para obter 50 Stellar Jade, 10.000 créditos

Resgate este código para obter 50 Stellar Jade, 10.000 créditos HSGRANDOPEN2: Resgate este código para obter 100 Stellar Jade, 5 Guia do viajante

Resgate este código para obter 100 Stellar Jade, 5 Guia do viajante HSGRANDOPEN3: Resgate este código para obter 100 Jade Estelar, 4 Éter Refinado

Resgate este código para obter 100 Jade Estelar, 4 Éter Refinado STARRAILGIFT: Resgate este código para obter 50 Stellar Jade, 5 refrigerantes engarrafados, 2 guias do viajante, 10.000 créditos

We will update more codes regularly

Agora, vamos verificar as etapas necessárias para “Como resgatar códigos ferroviários Honkai Star.”

Como resgatar códigos ferroviários Honkai Star

Os usuários estão confusos sobre o procedimento de Como resgatar códigos ferroviários Honkai Star. Estamos aqui para te ajudar a sair dessa situação. Para resgatar códigos em Honkai: Star Rails, você deve seguir as etapas listadas abaixo.

Como resgatar códigos Honkai Star Rail através do jogo

Abra o Honkai: Trilho Estelar jogo.

jogo. Agora, clique no Menu do telefone .

. Selecione os ícone de três pontos .

. Depois disso, selecione o Opção de Resgate .

. Digite o código que está listado acima.

Clique em Resgatar .

. Depois disso, vá para o correspondência e reivindique suas recompensas.

Como resgatar códigos ferroviários Honkai Star através do site

Isso é para “Como resgatar códigos ferroviários Honkai Star.” Agora, vamos verificar se os códigos de resgate do Honkai: Star Rails não funcionam.

E se os códigos de resgate do Honkai: Star Rails não funcionarem?

Se você tentou resgatar o código em seu jogo, mas não está funcionando para você, há chances de que os códigos tenham expirado e não sejam mais usados. Os desenvolvedores liberaram os códigos para os usuários, mas também estão disponíveis para os usuários por um período limitado de tempo. Listamos o código através de diferentes fontes, então há chances de que os usuários já tenham usado o código muitas vezes; é por isso que você está recebendo o problema.

Sugerimos que você continue verificando esta página regularmente para obter os códigos de resgate Honkai: Star Rails a tempo, que podem fornecer itens de jogo gratuitos. Além disso, não garantimos que os códigos listados no guia funcionarão no resgate. Listamos o guia de várias fontes e seu site oficial; portanto, se não estiver funcionando, é provável que o código tenha sido muito usado. Se você deseja obter os itens gratuitos, deve visitar o site a tempo para obter os novos códigos de resgate regulares do Honkai: Star Rails.

Empacotando

Milhares de usuários baixaram o jogo e muitos mais estão pensando em baixá-lo. Os usuários estão entusiasmados em obter os itens gratuitos do jogo com a ajuda dos códigos que os desenvolvedores lançaram. Neste guia, listamos os códigos de resgate Honkai: Star Rails que fornecerão itens gratuitos no jogo. Junto com ele, listamos o procedimento para o “Como resgatar códigos ferroviários Honkai Star.”

No entanto, você deve seguir as etapas para resgatar códigos em Honkai: Star Rails. Também listamos o procedimento para o mesmo. Esperamos que este guia tenha ajudado você a obter os itens gratuitos para o Honkai: Star Rails. Por hoje é isso. Se você tiver alguma dúvida, informe-nos na seção de comentários abaixo.

