Como reverter drivers NVIDIA no Windows 11 (manualmente)

Embora a atualização dos drivers para a versão mais recente seja sempre a melhor escolha, ela garante que seu dispositivo funcione corretamente sem problemas. No entanto, isso nem sempre pode ser o caso com atualizações de driver. Bem, as atualizações de driver também podem trazer problemas para o seu PC. Por exemplo, a versão mais recente do driver pode não ser compatível com seu hardware ou pode ser grande, o que pode causar problemas.

Se você encontrar esses problemas logo após a instalação da atualização do driver, deverá reverter o driver. Isso permite que você reverta para a versão anterior do driver instalado no seu PC. Se você deseja reverter os drivers NVIDIA no seu PC, este artigo o ajudará.

Como reverter drivers NVIDIA no Windows 11

Reverter drivers NVIDIA por meio do Gerenciador de dispositivos

Ao atualizar o driver, o Gerenciador de dispositivos permitirá que você volte para a versão anterior. Você pode usar o Gerenciador de dispositivos para reverter drivers NVIDIA no Windows 11. Para fazer isso, siga as etapas abaixo:

Imprensa Windows + X combinação de teclas e, em seguida, clique em Gerenciador de Dispositivos no menu que se abre . Isso abrirá o Gerenciador de dispositivos no seu PC.

Agora, clique duas vezes Adaptadores de vídeo para expandir a lista.

Clique com o botão direito do mouse nos drivers gráficos NVIDIA na lista de drivers gráficos e clique em Propriedades.

Na janela de propriedades dos drivers NVIDIA, clique no botão Motorista guia e depois em Reverter driver .

Você será perguntado por que deseja reverter o driver; selecione um motivo na lista para continuar.

Aguarde a conclusão do processo e seu PC reverterá os drivers.

Baixe e instale manualmente a versão mais antiga do driver

A opção Reverter driver no Gerenciador de dispositivos pode estar esmaecida e talvez você não consiga reverter para a versão anterior do driver. Nesse caso, você deve baixar manualmente a versão mais antiga do driver gráfico NVIDIA do site oficial e instalá-lo em seu PC. Para fazer isso, siga as etapas abaixo-

Em primeiro lugar, você terá que desinstalar o driver. Abra o Menu Iniciar no Windows 11, procure por Gerenciador de Dispositivos e pressione Digitar para abri-lo.

Agora, expanda o Adaptadores de vídeo lista clicando duas vezes sobre ela.

Aqui, clique com o botão direito do mouse em seus drivers NVIDIA e depois em Desinstalar dispositivo .

Agora, clique em Desinstalar para confirmar a desinstalação do dispositivo. Após a desinstalação do driver, você pode continuar baixando e instalando o driver manualmente.

Clique aqui link para ir para a página de download do driver da Nvidia.

Aqui, insira seus detalhes de hardware, incluindo o tipo de produto, série do produto, nome do produto, sistema operacional, idioma, tipo de driver do Windows e tipo de download. Depois de inserir esses detalhes, clique em Começe a pesquisar .

Você verá todas as versões dos drivers da sua placa gráfica, junto com a data em que foram lançados. Clique no Baixar botão ao lado do driver que você deseja baixar.

Depois que o driver for baixado, vá para o local onde o arquivo foi salvo. Clique duas vezes no instalador para executar o assistente de instalação.

Siga as instruções na tela para instalar o driver no seu PC.

Após a conclusão do processo, você terá que reiniciar o seu PC.

Conclusão

Você terá revertido com sucesso para uma versão mais antiga do driver gráfico em seu PC por meio das etapas acima. Há duas maneiras de reverter drivers NVIDIA no Windows 11: reverter a partir do gerenciador de dispositivos ou instalar manualmente a versão mais antiga do driver NVIDIA. Discutimos ambas as formas no artigo acima; você pode segui-los para reverter para a versão mais antiga do driver gráfico NVIDIA no Windows 11.

perguntas frequentes

Como faço para desinstalar o driver gráfico NVIDIA no Windows 11?

Para desinstalar o NVIDIA Graphics Driver no Windows 11, siga as etapas abaixo:

Abrir Gerenciador de Dispositivos no seu PC.

Expandir Adaptadores de vídeo lista.

Clique com o botão direito do mouse no driver gráfico e clique em Desinstalar dispositivo .

Isso desinstalará o driver gráfico NVIDIA do seu PC.

O que acontecerá se eu desinstalar os gráficos NVIDIA?

Ao desinstalar o driver gráfico NVIDIA, seu PC mudará para o driver gráfico padrão. Mas assim que você reiniciar seu PC ou instalar a atualização, o driver gráfico NVIDIA será reinstalado em seu PC.

