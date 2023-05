Como sair do Reddit no celular, desktop, aplicativo 2023

Se você nunca viveu sob uma rocha, talvez conheça o Reddit. Para começar com a introdução, o Reddit é a ‘Página inicial da Internet’. Você pode encontrar qualquer tópico no Reddit, participar dos fóruns e depois discuti-los com outras pessoas.

No entanto, se você tiver várias contas do Reddit e quiser alternar entre elas, você deve sair da conta atual em que está conectado e, em seguida, entrar na nova conta. Se você quiser saber como sair do Reddit, este artigo irá ajudá-lo. Neste artigo, discutiremos como você pode sair do Reddit.

Como sair do Reddit no aplicativo móvel?

Se você fez login no aplicativo Reddit em seu celular ou tablet, seja Android ou iOS, siga as etapas abaixo para sair de sua conta Reddit-

Toque em Reddit ícone para abrir o Reddit aplicativo em seu telefone ou tablet.



Toque no Perfil ícone no canto superior direito do aplicativo Reddit.

Agora, toque no menu suspenso ao lado do nome do perfil.

Agora, toque no Sair ícone ao lado da conta que você deseja desconectar.

Toque no Sair botão para sair da conta Reddit.

Como sair do Reddit no navegador móvel?

Para usuários que usam o Reddit no navegador em seu celular/tablet, eles podem seguir as etapas abaixo para sair de sua conta-

Abra o navegador em seu telefone/tablet no qual você usa o Reddit.

Toque na barra de endereço na parte superior, digite www.reddit.com e visite o site.

Toque no Cardápio ícone disponível no canto superior direito.

você vai ver o Sair botão no menu que se abre; toque nele para sair da conta.

Como sair do Reddit na área de trabalho?

Muitas pessoas usam o Reddit no navegador. Se você usa o Reddit no navegador da área de trabalho e deseja sair da sua conta, pode fazê-lo seguindo as etapas abaixo:

Abra seu navegador no qual você usa o Reddit, digite www.reddit.com na barra de endereços e, em seguida, pressione Digitar para ir ao site do Reddit. Você pode clicar neste link e você será levado ao Reddit.

Clique no seu avatar no canto superior direito para abrir o menu.

Role para baixo até a parte inferior do menu e clique no botão Sair botão.

Isso fará com que você saia do Reddit pelo navegador.

Como fazer login no Reddit no aplicativo móvel?

Para entrar no Reddit no aplicativo móvel novamente, siga as etapas abaixo:

Abra o Reddit aplicativo em seu telefone.

Agora, toque no ícone do perfil no canto superior direito.

Agora, toque no Inscreva-se /Login botão.

Faça login com sua conta do Google, conta da Apple, número de telefone ou e-mail. Se você já é um membro do Reddit, toque em Conecte-se .

Digite seu nome de usuário e senha e clique em Continuar para entrar em sua conta.

Como entrar no Reddit no desktop?

Abaixo estão as etapas para entrar no Reddit na área de trabalho do navegador-

Clique neste link para visitar o Reddit local na rede Internet.

Aqui, clique no Conecte-se botão no canto superior direito.

Agora você pode entrar com sua conta Google ou Apple. Você pode inserir seu nome de usuário e senha e clicar em Conecte-se para entrar em sua conta.

Acima estão os passos para saia do Reddit no celular e no computador. Se você deseja sair da sua conta do Reddit, siga as etapas mencionadas acima para fazer isso.

LEIA TAMBÉM: