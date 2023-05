Como se destacar e passar com êxito na entrevista de emprego online

As entrevistas de emprego online se tornaram uma prática comum no mundo profissional atual, especialmente devido às restrições impostas pela pandemia de Covid-19. Assim sendo, confira algumas dicas valiosas que o ajudarão a passar com sucesso na entrevista de emprego online. Uma vez que a entrevista de emprego deve considerar a preparação técnica até a comunicação eficaz, pois cada aspecto é abordado pelo profissional que conduz o processo de recrutamento e seleção.

Dicas para se destacar e passar com sucesso na entrevista de emprego online

Antes da entrevista, certifique-se de ter uma conexão de internet estável e rápida. Assim sendo, escolha um local tranquilo e bem iluminado para realizar a entrevista, evitando distrações. Além disso, certifique-se de que o fundo do seu ambiente esteja organizado e profissional.

Faça testes prévios e pesquise sobre a empresa

Teste sua câmera, microfone e fones de ouvido antes da entrevista. Haja vista, utilizar fones de ouvido é uma forma simples e funcional de criar um tipo de isolamento acústico. Por isso, é importante que eles estejam funcionando corretamente. Assim sendo, faça um teste de áudio e vídeo para garantir uma comunicação clara. Dessa forma, evitará constrangimentos ao iniciar a entrevista de emprego online.

Conhecer a empresa é fundamental para se destacar na entrevista de emprego, independentemente da maneira como o processo seletivo é realizado. Pesquise sobre sua missão, valores, produtos e serviços. Visto que essas informações serão úteis durante a conversa e demonstrarão seu interesse genuíno pela empresa.

Pratique suas respostas e vista-se de forma adequada

Antecipe algumas perguntas comuns em entrevistas de emprego para que minimize a ansiedade comum a situação. Assim sendo, foque em destacar suas habilidades e experiências relevantes para o cargo em questão. Além disso, prepare exemplos concretos para ilustrar suas realizações anteriores.

Apesar de estar em um ambiente virtual, vista-se como se estivesse indo para uma entrevista presencial. Embora muitas pessoas não levem essa dica como uma regra, essa atitude pode fazer muita diferença. Assim sendo, use roupas adequadas para a posição desejada, pois isso ajudará a criar uma impressão profissional e a transmitir seu comprometimento.

Mantenha contato visual e seja conciso

Durante a entrevista, olhe diretamente para a câmera, em vez de focar na tela. Certamente, essa atitude criará uma conexão visual com o entrevistador e mostrará seu engajamento e respeito pelo entrevistador. Assim sendo, evite olhar para outras janelas ou distrações no computador.

Ao responder às perguntas, seja claro e conciso. Evite respostas muito longas e mantenha o foco nas informações relevantes. Use exemplos específicos para ilustrar seus pontos, demonstrando sua capacidade de se comunicar de forma eficaz.

Além disso, ouça atentamente. Demonstre interesse ativo durante a entrevista ouvindo atentamente as perguntas e comentários do entrevistador. Desta maneira, faça perguntas pertinentes quando apropriado, mostrando seu engajamento com o processo seletivo.

Transmita interesse genuíno pela vaga

É viável que o candidato transmita entusiasmo pela oportunidade de trabalhar na empresa. Assim sendo, destaque aspectos específicos que o atraem e demonstre seu interesse em contribuir para o sucesso da organização. Isso mostrará sua motivação e compromisso.

Agradeça e siga com um acompanhamento



Você também pode gostar:

Ao finalizar a entrevista, agradeça ao entrevistador pela oportunidade e reforce seu interesse pela posição. Além disso, envie um e-mail de acompanhamento agradecendo novamente e reforçando sua disponibilidade para fornecer mais informações, se necessário.

Embora as entrevistas de emprego online possam parecer desafiadoras, com a preparação correta e a atenção aos detalhes, é possível se destacar e impressionar os entrevistadores. Lembre-se de focar na comunicação eficaz, no conhecimento da empresa e no entusiasmo genuíno. Dessa maneira, poderá aumentar suas chances de sucesso na sua próxima entrevista de emprego online.