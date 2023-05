Como Se Preparar para a Prova de Ciências da Natureza e suas Tecnologias no ENEM 2023?

A prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, foi criada em 1998. Atualmente, a prova é aplicada todos os anos pelo INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira.

Uma das quatro provas que fazem parte do ENEM é aquela de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, formada por 45 questões e aplicada no segundo dia do exame.

Para que você consiga obter um bom desempenho na prova do ENEM 2023, o artigo de hoje trouxe um resumo completo com os principais detalhes sobre o funcionamento da prova de Ciências da Natureza e suas Tecnologias. Confira!

Ciências da Natureza e suas Tecnologias: divisão das questões

Ciências da Natureza e suas Tecnologias é uma das quatro provas que fazem parte do ENEM. As suas 45 questões são divididas entre as seguintes disciplinas:

Biologia;

Física;

Química.

Ciências da Natureza e suas Tecnologias: quais são os tópicos mais cobrados?

Para que você consiga acertar o máximo de questões possíveis, é fundamental que você saiba quais são os tópicos mais cobrados em cada uma das três disciplinas que formam a prova de Ciências da Natureza e suas Tecnologias. Esses assuntos costumam aparecer com frequência nas edições do ENEM e é justamente por isso que você deverá estudá-los com maior atenção e também revisá-los antes da prova.

Vamos descobrir quais são alguns dos assuntos mais cobrados por cada uma das matérias da prova de Ciências da Natureza.

Biologia:

Teorias Evolucionistas;

Ecologia;

Genética;

Células, moléculas e tecidos;

DNA e RNA;

Sistemas do corpo humano;

Doenças humanas;

Crescimento populacional;

Embriologia.

Física:

Mecânica;

Resistores;

Capacitores;

Calorimetria;

Movimento circular uniforme;

Ondulatória;

Óptica;

Magnetismo;

Lançamento oblíquo;

Interpretação de gráficos e tabelas;

Química:



Química orgânica;

Cálculo estequiométrico;

Ligações químicas;

Eletroquímica;

Soluções;

Radioatividade;

Termoquímica;

Cinética;

Leis ponderais;

Equilíbrio químico.

Ciências da Natureza e suas Tecnologias: como se preparar para a prova?

Sabemos que a prova de Ciências da Natureza do ENEM pode parecer muita complexa. Porém, saiba que existem algumas dicas que podem te ajudar a enfrentar as questões de biologia, física e química de forma mais simples. Confira algumas delas a seguir:

Estude de forma interdisciplinar

Muitas das questões que podem ser cobradas na prova de Ciências da Natureza do ENEM são interdisciplinares, ou seja, abordam mais de uma disciplina na mesma questão.

Dessa maneira, é interessante que você se prepare para responder esse tipo de questão já nos seus estudos para a prova. Busque relacionar os diferentes tópicos de biologia, física e química sempre que possível.

Treine a interpretação de gráficos e tabelas

Ao contrário do que muitos estudantes pensam, a interpretação de texto não é importante somente para a prova de Linguagens e Códigos do ENEM, mas para todo o exame, incluindo a prova de Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

As questões de Ciências da Natureza podem apresentar gráficos, tabelas e outros tipos de textos. Assim, é muito importante que você treine a leitura e interpretação desses recursos ao longo dos seus estudos, uma vez que eles podem conter informações fundamentais para a resolução das questões.

Resolva exercícios de edições anteriores do ENEM

Uma boa estratégia para quem quer entender a estrutura e o funcionamento das questões de Ciências da Natureza na prática é estudar com edições anteriores do exame.

Você pode inserir a resolução de questões de provas antigas nos seus estudos. Essa estratégia irá te ajudar a entender o estilo das questões do ENEM, além de te ajudar também a fixar o conteúdo estudado.

ENEM 2023: principais datas

As provas do ENEM 2023 serão aplicadas em dois dias: 5 e 12 de novembro de 2023.

No primeiro dia, os candidatos irão responder 45 questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, 45 questões de Ciências Humanas e suas Tecnologias e deverão escrever uma redação.

No segundo dia, por sua vez, os candidatos deverão responder 45 questões de múltipla escolha de Matemática e suas Tecnologias e também 45 questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

Os resultados do ENEM, por sua vez, serão divulgados no dia 16 de janeiro de 2024.