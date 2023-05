Como Se Preparar para Escrever uma Redação de Sucesso nos Vestibulares

Todos nós sabemos o quanto a redação é importante para a composição da nota final dos principais vestibulares do país. De fato, ela é um dos elementos mais importantes de todo o exame, uma vez que pode influenciar de maneira decisiva a aprovação ou não do candidato.

Mas, pode ficar tranquilo. Para te ajudar, o artigo de hoje separou um resumo completo sobre a importância da redação nos vestibulares com algumas dicas que irão te ajudar a escrever um bom texto e garantir a tão sonhada vaga na universidade. Vamos conferir!

Comece a se preparar com antecedência

Nós sabemos que não é simples desenvolver a habilidade de escrever uma boa redação, pelo contrário: é preciso tempo e muita dedicação para melhorar a escrita.

Assim, uma boa estratégia é começar a se preparar para a redação do vestibular com antecedência. Tente incluir a prática de redação e das habilidades fundamentais para a mesma no seu plano de estudos e comece a sua preparação desde já.

Prepare um modelo para a sua introdução

Muitos estudantes possuem dificuldade em escrever o primeiro parágrafo da redação, ou seja, a introdução. De fato, o parágrafo de introdução deve ser muito bem estruturado, uma vez que ele deve conter a menção da linha temática, repertórios e os argumentos que você irá discutir ao longo dos parágrafos de desenvolvimento.

Para que você consiga fazer um parágrafo de introdução com facilidade, uma boa dica é memorizar um modelo introdução que funciona para qualquer tema. Você pode, por exemplo, elaborar o seu modelo antes da prova e treinar para começar os seus textos com o mesmo estilo de parágrafo (fazendo adaptações de acordo com o tema e os repertórios usados). Assim, você conseguirá começar o seu texto com facilidade.

Pratique com temas de edições anteriores

Para que você consiga se preparar de forma realista para a prova de redação e simulando as condições reais do exame de seu interesse, busque usar temas de edições passadas para praticar.

Você pode encontrar diversas propostas de redação de edições passadas dos vestibulares do seu interesse na internet.

Entenda as exigências da prova

É importante que você entenda quais são as exigências da prova de redação no vestibular de seu interesse.

Para isso, uma dica é ler o edital ou o manual do candidato do processo seletivo do seu interesse. Outra estratégia que você pode usar também é estudar as propostas de redação de edições passadas com atenção para entender o que está sendo cobrado e avaliado.



Você também pode gostar:

Sempre planeje o seu texto

É muito importante que você faça um planejamento do seu texto antes de começar a redigi-lo. Essa estratégia envolve ler e entender o tema proposto, fazer um planejamento da estrutura do texto e dos argumentos que você pretende discutir ao longo dele e só depois começar a escrever a sua redação.

Essa estratégia irá te ajudar a começar o seu texto de forma organizada e com uma direção definida, evitando a situação estressante em que você começa a redação e não saber como prosseguir as suas ideias.

Assim, faça um esquema para o texto, definindo os principais pontos que serão abordados e quais serão os repertórios usados. Lembre-se de que o seu esquema deve sempre incluir um parágrafo de introdução, dois parágrafos de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão.

Deixe o título por último

Alguns vestibulares pedem para o candidato atribuir um título ao texto da prova de redação. Porém, nós sabemos que essa nem sempre é uma tarefa fácil.

Dessa maneira, para que você consiga criar um título criativo e que funcione bem de forma simples, deixe para pensar em possibilidades somente depois da finalização de todo o texto.

Busque escrever o seu título somente depois que você já tiver terminado a sua redação. Assim, você já terá uma ideia geral dos principais tópicos do seu texto e a forma com a qual eles se relacionam com o tema proposto.