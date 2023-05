“Como Temperar Carne para Churrasco: A Receita Perfeita”

Um dos maiores desafios para temperar a carne para churrasco é acertar a quantidade, para não deixar o alimento muito salgado, principalmente quando você vai servir outras pessoas. Por isso, é importante encontrar a melhor forma de resolver esse problema comum entre os brasileiros.

Independentemente da região esse prato é mesmo uma paixão do nosso povo e está presente na maioria dos eventos que ocorrem. Como, por exemplo, nos encontros de finais de semana. Em geral, um churrasco bem temperado deixa qualquer um feliz. Afinal, é um ótimo momento para compartilhar com a família e com os amigos.

Confira como temperar carne para churrasco

Via de regra, o sal grosso é a primeira escolha de condimento para acrescentar à receita, pois proporciona um sabor mais realçado e garante uma maciez diferente para a proteína. Além disso, ele é um ingrediente muito simples e fácil de encontrar tanto na cozinha quanto nos mercados mais próximos.

Porém, existem algumas outras alternativas de temperar carne para churrasco, as quais podem deixar o seu prato ainda mais delicioso. E não é apenas inserir o alho na jogada, mas também lançar mão de inúmeras outras especiarias diferentes que possam ajudar a garantir um aumento da qualidade da carne. Assim, confira a seguir as outras alternativas:

Use, com moderação, as ervas e especiarias

Sendo assim, a melhor forma de atingir o objetivo em questão é optar por itens considerados mais naturais. Ou que, mesmo industrializados, representam ingredientes mais saudáveis e mais próximos de serem orgânicos do que aqueles temperos mais artificiais, como é o exemplo do sachê em pó.

Sendo assim, é interessante iniciar o processo com a adição de sal. Em seguida, já incluir manjericão, salsa, cebolinha, alho desidratado, coentro, páprica e outros condimentos semelhantes. Aliás, outro querido da cozinha que pode ser utilizado é o orégano, mas o seu uso deve ser cuidadoso porque o seu gosto é bem forte e marcante.

Nesse cenário, você irá juntar todas essas opções com uma mistura de vinagre e alho. Esse último pode ser cortado em cubinhos, o que vai deixar o seu sabor mais presente na comida. Assim como, pode ser somente amassado, que é a maneira preferida da maioria das pessoas, mas que se perde um pouco na refeição.

O Sal de Parrilha para temperar carne para churrasco

Considerando a dica descrita anteriormente, o sal de parrilha pode ser uma alternativa diferenciada para temperar carne para churrasco. O mesmo também é conhecido como “entrefino”, já que ele possui um tamanho consideravelmente menor do que o sal mais usual, além de uma granulação um pouco mais uniformizada.

De origem argentina, essa especiaria é interessante para evitar que o alimento perca muito líquido e adquira aquele aspecto mais ressecado. Logo, o seu uso é ideal para a maioria dos cortes de proteína, tanto os de primeira quanto os de segunda.

Com isso, você pode adicionar uma camada fina do sal de Parrilha nos dois lados da carne e deixá-la descansar por 10 minutos imediatamente antes de levar para churrasqueira. Colocando mais precisamente, é recomendada a adição de 15 gramas para cada quilo de alimento.

Chimichurri é um tempero exótico, mas bem-vindo no churrasco



Você também pode gostar:

Aqui, definitivamente temos a melhor forma de temperar carne para churrasco. A inclusão do chimichurri entre as ervas selecionadas é essencial para tornar o seu prato mais suculento. Afinal, a sua composição inclui diversos outros temperos.

Em resumo, os ingredientes mais comuns presentes na sua fórmula são: alho, salsa, tomilho, orégano, pimenta calabresa, cebola roxa, mostarda em pó, sal e também um pouquinho de vinagre e azeite.

Nesse caso, a maneira de preparo é um pouco diferente: você deverá forrar toda a peça com o chimichurri. Em seguida, deixar marinando na geladeira por algumas horas ou a noite inteira, se houver tempo para isso. Por fim, basta apenas acrescentar o sal de parrilha, as outras especiarias e levar à brasa.

Dry Rub

Para finalizar, como uma dica complementar, temos este tempero seco muito usado para cortes de assamento longo ou para defumação. O Dry Rub foi criado nos Estados Unidos e está garantindo um toque especial nas receitas proteicas dos brasileiros.

Assim, para temperar carne para churrasco com ele, é preciso cobrir toda a parte exterior do alimento com uma camada. Logo, em seguida, deixar descansar por 2 horas antes de levar para assar. Lembrando que esse tempo é apenas um mínimo, podendo ser deixado de molho de um dia para o outro.

Segundo especialistas, esse condimento faz uma penetração mais lenta no interior da peça, por isso consegue manter um sabor mais uniforme. Assim, por consequência, deixar tudo ainda mais suculento. Se quiser, você pode acrescentar algum líquido para mudar a consistência.