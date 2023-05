Como tornar a pesquisa do Windows 11 mais rápida e precisa (2023)

A pesquisa do Windows 11 é bastante útil; ele permite que você pesquise aplicativos, arquivos e pastas em seu PC. No entanto, com o tempo, você pode perceber que a pesquisa do Windows fica mais lenta e pode não ser tão rápida quanto costumava ser quando você comprou seu PC.

Então, por que isso acontece? O número de arquivos em seu PC aumenta com o tempo, e o índice de pesquisa do Windows 11 acha difícil procurar o arquivo em meio a toda a confusão.

Como tornar a pesquisa do Windows 11 mais rápida e precisa

Você não quer estar em uma situação em que seu PC pesquisa o arquivo lentamente ou não consegue encontrar o arquivo que está procurando. Você faz alguns ajustes nas configurações do seu PC para tornar a pesquisa do Windows 11 mais rápida e precisa. Leia adiante para saber mais.

Reinicie o PC

O que muitas pessoas fazem é não desligar o PC, mas mantê-lo em hibernação. Este é especialmente o caso de usuários de laptop que apenas fecham a tampa do laptop e o abrem para continuar usando-o novamente. Se você não reinicia seu PC há muito tempo, você experimentará uma degradação do desempenho.

Se a pesquisa do Windows 11 for mais lenta e você não conseguir encontrar o arquivo ou o aplicativo que está procurando, reinicie o computador. Isso limpará seu PC de todos os arquivos temporários e você não deverá mais encontrar esse problema.

Se o seu Windows não estiver atualizado para a versão mais recente, você também poderá enfrentar esses problemas com a pesquisa do Windows 11. Sugerimos que você atualize seu Windows para a versão mais recente para corrigir esse problema. Dada a seguir são as etapas para fazê-lo-

Abra o Configurações no seu PC pressionando o botão Windows + eu combinação de teclas.

Clique no atualização do Windows na barra lateral esquerda.

Agora, do lado direito, clique no botão Verifique se há atualizações botão.

Instale todas as atualizações listadas aqui no aplicativo Configurações.

Depois que todas as atualizações estiverem instaladas, reinicie o PC para aplicar as alterações.

Reinicie o serviço de pesquisa do Windows

Você pode tentar reiniciar o Serviço de Pesquisa do Windows, o que deve ajudar a tornar a pesquisa do Windows 11 mais rápida e precisa. Isso pode ser feito seguindo as etapas abaixo:

aperte o janelas chave e, em seguida, no Menu Iniciar tipo Serviços . Imprensa Digitar para abrir Serviços.

Na janela Serviços, procure por Pesquisa do Windows . Clique com o botão direito do mouse neste serviço e clique em Reiniciar para reiniciar o serviço.

Feche a janela Serviços e o problema será corrigido.

Desativar pesquisa na web

A pesquisa do Windows também mostra o resultado da Internet. Por exemplo, se você pesquisar um termo, a pesquisa do Windows não apenas exibirá todos os arquivos em seu PC relacionados a ele, mas também exibirá resultados de pesquisa semelhantes da Internet. Esta pesquisa na web supostamente tornará a pesquisa do Windows 11 muito mais lenta. Você pode desativá-lo para melhorar seu desempenho e precisão. Siga as etapas abaixo para fazer isso-

Clique no Ícone Iniciar para abrir o Menu Iniciar .

Clique na barra de pesquisa aqui, digite Regedit e, em seguida, clique na primeira opção que aparece para abrir Editor do Registro.

No Editor do Registro, navegue até o seguinte endereço- Computador\HKEY_CURRENT_USER\Software\Políticas\Microsoft\Windows

No painel esquerdo, clique com o botão direito do mouse em janelas . No menu de contexto que se abre, passe o mouse sobre Novo e clique em Chave .

Nomeie a nova chave que você criou como Explorador .

Agora, na barra lateral esquerda, clique em Explorador para abri-lo.

No painel direito, clique com o botão direito do mouse no espaço vazio, clique em Novo e depois Valor DWORD (32 bits) .

Renomeie o novo DWORD para DesabilitarCaixasdePesquisaSugestões .

Clique duas vezes neste novo DWORD que você criou para editá-lo.

Colocou o Dados do valor para 1 e depois clique em OK .

Execute a solução de problemas de pesquisa e indexação

O Windows tem solucionadores de problemas para todos os problemas que você pode enfrentar em seu PC. Se você achar que a pesquisa do Windows 11 está mais lenta, execute a solução de problemas de pesquisa e indexação para corrigir o problema de desempenho. Siga as etapas abaixo para fazer isso-

Em primeiro lugar, abra o Configurações aplicativo no seu PC. Você pode fazer isso pressionando Windows + eu combinação de teclas.

você estará no Sistema guia por padrão. Aqui na barra lateral esquerda, clique em solucionar problemas .

A seguir, clique em Outros solucionadores de problemas .

Procurar Pesquisa e indexação e clique no Correr botão ao lado dele.

Agora, siga as instruções na tela para executar a solução de problemas.

Ajuste as opções de indexação

Outra coisa que você pode fazer é ajustar as opções de indexação. Quanto mais arquivos o Windows pesquisar índices, mais lento será o desempenho. Você pode ajustar as opções de indexação e reduzir os arquivos indexados para tornar a Pesquisa do Windows 11 mais rápida seguindo as etapas abaixo:

Imprensa janelas tecla no teclado e, em seguida, no Menu Iniciar, procurar Opções de indexação. Imprensa Digitar para abri-lo.

Na janela pop-up, clique em Modificar opção.

Desmarque todos os locais que você não deseja incluir na indexação de pesquisa.

Feito isso, clique em OK para salvar as alterações.

Agora, os locais que você desmarcou não serão incluídos no índice de pesquisa e você notará uma pesquisa mais rápida e uma precisão aprimorada.

Recriar índice de pesquisa

Por último, se nada ajudar a resolver o problema, você deve reconstruir o índice de pesquisa. Pode haver algum problema com o índice de pesquisa que pode estar causando lentidão no desempenho do Windows Search; reconstruir o índice de pesquisa corrigirá esse problema. Você pode fazer isso seguindo as etapas abaixo-

Abra o Menu Iniciar pressionando janelas chave. Aqui, procure o Opções de indexação; clique na primeira opção que aparece para abri-lo.

Agora, clique no Avançado opção na janela que se abre.

No Opções avançadas janela, clique em Reconstruir para reconstruir o índice de pesquisa.

Aguarde a conclusão do processo e reinicie o PC. Isso provavelmente corrigirá o problema.

Conclusão

Se você acha que a pesquisa do Windows está mais lenta e deseja saber como corrigi-la, este artigo é para você. Listamos todas as maneiras de tornar a pesquisa do Windows 11 mais rápida e precisa. Esperamos que este artigo resolva seu problema; no entanto, você pode entrar em contato conosco por meio da seção de comentários se tiver problemas com as etapas acima.

