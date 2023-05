‘Como uma fênix’: Mackenzie Dern fala sobre divórcio e acampamento ‘bagunçado’ antes do UFC Vegas 73

Mackenzie Dern é muito honesta sobre seu camp de treinamento para o evento principal do UFC Vegas 73 com Angela Hill.

A maioria dos atletas não revelaria as dificuldades que enfrentou durante semanas e meses de preparação para uma luta. Mas Dern é diferente da maioria dos lutadores. Falando com o MMA Fighting dias antes de sua 11ª aparição no UFC, a lenda do jiu-jitsu foi o mais honesta possível.

“Não foi um acampamento calmo – foi muito confuso com o divórcio e meu treinador [Jason] Parillo saindo para o Colorado por um mês para treinar Luke Rockhold para lutar sem luvas”, disse Dern sobre sua luta, que acontece sábado no UFC APEX em Las Vegas. “Foi uma loucura, mas estamos bem. Estou muito, muito motivado. Eu quero vencer, e isso é o que mais importa.”

Dern se divorciou do surfista brasileiro Wesley Santos em 2022. “Você acha [the divorce process is] vai ser amigável e tudo, mas tudo muda quando há dinheiro envolvido”, disse ela.

Tudo isso adiciona peso extra sobre os ombros de quem entra em uma jaula para lutar. Dern pensou em todas as hipóteses de uma terceira derrota em tantos eventos principais do UFC antes de “todas as peças começarem a se encaixar, e estou aqui e estou bem, apesar de toda a bagunça”.

“Você começa a entrar em sua própria cabeça e se perguntar: ‘Eu deveria estar entre os 5 primeiros?’”, disse Dern. “Perdi para a Marina [Rodriguez] e Yan, ambos top 5. Você começou a ver o resto da categoria, a pensar na torcida e tudo. … Eu não estaria aqui se eles não quisessem me ver lutar. Faz uma grande diferença quando você se lembra porque está realmente lutando. Quero ser campeão, mas não quero ser campeão que ninguém lembra. Quero ser um campeão que todos se lembrem, que as pessoas gostem de pagar para assistir.”

“Eu me reconectei [with myself], ficou longe das redes sociais durante esse período, mas estou começando tudo de novo ”, continuou ela. “Parece meio clichê, mas isso é como uma fênix, renascida da derrota. Tudo o que está acontecendo na minha vida mostrou um caminho aberto para mim. Isso é o que eu precisava. Quando você é um atleta que recebe tanta atenção desde o início, e todo mundo tem uma dica, todo mundo quer levá-lo como seu atleta, um gerente fazendo-lhe todo tipo de promessas de que vai lhe render muito dinheiro. Sempre foi assim desde o início da minha carreira. Muitos treinadores e dirigentes tinham planos para mim, mas eu ainda estava aprendendo MMA.

“As pessoas me veem como dinheiro desde o início. ‘Vou ganhar dinheiro com o Mackenzie’. Mas leva tempo para aprender um novo esporte. Eu entendo o meu caminho agora. Se eu vou juntar tudo nessa luta, saberemos no [Saturday], mas acredito que sim porque é muito mais claro para mim. Esta é a minha jornada. Eu gosto disso. É difícil, mas eu gosto.”

Com Parillo fora para treinar Rockhold por quatro semanas, Dern convocou o lutador de MMA Antonio Trocoli como um de seus principais treinadores para o UFC Vegas 73. Ela espera enfrentar “a melhor Angela Hill de todos os tempos” no sábado e não vai enlouquecer por uma finalização, mas ir longe depois de cinco rodadas também não é o plano.

“Angela Hill é uma garota perigosa porque ela é experiente”, disse Dern. “Posso ser nocauteado ou finalizado, claro, mas o perigo aqui é perder a decisão. Ela não é alguém com quem eu quero me sentir confortável lá, e então os juízes acham que ela ganhou, sabe? Mas acho que é uma boa luta para mim. Como estou passando por tudo isso, acho que é a melhor luta para mim. Lutar contra o Zhang Weili nessa fase que estou passando, nesse tipo de camp que eu tinha, não seria possível. Não que eu ache isso [Hill] é uma luta fácil, não é isso, mas só tenho que controlar minha vida e correr atrás do meu sonho.”

Ex-campeão peso-palha do Invicta FC, Hill está 10-12 sob a bandeira do UFC com várias derrotas polêmicas por decisão. Para Dern, porém, uma vitória no sábado a aproxima do top 5.

Carla Esparza está indisponível por estar grávida, mas Dern tem outros nomes em mente.

“Rosa [Namajunas] seria um grande teste depois de uma boa vitória sobre Angela Hill”, disse ela. “[I want] alguém passou à minha frente. Yan [Xiaonan] lutou super bem, Virna [Jandiroba] só bateu a Marina e deu uma reviravolta na categoria. Tem muita luta legal para acontecer.”