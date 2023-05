Como Utilizar o Adjunto Adnominal: Uma Breve Revisão de Português

O termo “adjunto adnominal” é usado para definir um termo acessório que determina ou caracteriza um substantivo dentro de uma oração.

O uso do adjunto adnominal é abordado com frequência por questões de português, principalmente dentro de alguns concursos públicos, os vestibulares e a prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio. Além disso, você precisa saber usar esse termo acessório da oração para conseguir escrever uma redação coerente e correta do ponto de vista gramatical.

Dessa forma, para que você possa se preparar da melhor forma possível, o artigo de hoje separou um resumo completo sobre o adjunto adnominal e os seus usos. Vamos conferir!

O que é o adjunto adnominal?

Como mencionado, o adjunto adnominal é o termo responsável por modificar o substantivo dentro de uma determinada oração. Ele funciona como um um termo acessório que caracteriza um substantivo em uma oração por meio de diferentes ferramentas.

Devemos ter em mente que o adjunto adnominal possui uma função adjetiva dentro da frase e, dessa forma, pode aparecer na forma de artigo, numeral, adjetivo, etc.

Como é formado um adjunto adnominal?

O adjunto adnominal é um termo que está sempre conectado ao substantivo. Ele pode ser formado por diferentes elementos, como:

Adjetivos: palavra que modifica ou caracteriza um substantivo, atribuindo-lhe uma qualidade ou atributo. Exemplo: o carro vermelho .

Locuções adjetivas: duas ou mais palavras que exercem a função de adjetivo ao mesmo tempo. Exemplo: a casa de madeira .

Pronomes adjetivos: palavra que substitui um substantivo. Exemplo: minha casa.

Expressões numéricas: palavras que indicam quantidade. Exemplo: os cinco dedos da mão.

Qual é a função do adjunto adnominal?

A principal função do adjunto adnominal é complementar o sentido do substantivo por meio da atribuição de uma determinada qualidade à ele. Dessa forma, podemos dizer que o adjunto adnominal ajuda a definir o substantivo de forma mais precisa e completa.

Confira um exemplo que inclui um adjunto adnominal:

Aquele homem com a calça azul é o meu pai.

Nesse exemplo, o adjunto adnominal “calça azul” indica uma característica do “meu pai”, permitindo que esse indivíduo seja facilmente identificado.

Qual a posição do adjunto adnominal na oração?



Tenha em mente que o adjunto adnominal não possui uma posição específica dentro da oração: ele pode ser colocado antes ou depois do substantivo que ele complementa, sem perda de sentido para a frase.

Porém, a posição do adjunto adnominal pode enfatizar ou destacar diferentes aspectos da mensagem transmitida. Confira dois exemplos:

O velho caminhão do meu querido tio está ali fora.

Na frase, adjunto adnominal “velho” é colocado antes do substantivo “caminhão”, enfatizando a idade e a condição precária do carro.

Aquela bicicleta vermelha que está na garagem é meu

Nesse exemplo, o adjunto adnominal “vermelho” é colocado depois do substantivo “bicicleta”, indicando somente a cor da bicicleta, mas sem atribuir nenhum tipo de julgamento sobre o objeto.

Dicas para usar o adjunto adnominal de forma correta

Quando você for usar um adjunto adnominal, preste atenção à concordância de gênero e número dentro da frase. Também não deixe de conferir a posição do termo acessório em relação ao substantivo.

Além disso, é importante lembrar que o adjunto adnominal deve ser usado de forma moderada em uma frase, uma vez que excessos podem tornar o significado da mesma redundante, especialmente se você estiver escrevendo uma redação.

Atenção!

Você não pode confundir o adjunto adnominal e os seus usos com outras classes de palavras da língua portuguesa.

O adjunto adnominal é diferente do predicativo do sujeito, por exemplo, uma vez que o predicativo é essencial para o entendimento completo de uma determinada frase, já que ele atua como termo integrante.

Além disso, lembre-se também de que o adjunto adnominal é diferente do adjunto adverbial, apesar de os dois serem termos acessórios da oração. Isso porque, o adjunto adverbial possui a função de modificar verbos, advérbios e adjetivos.