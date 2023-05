Como verificar o YouTube TV em tv.youtube.com/verify Mobile, Desktop 2023

O YouTube é o destino único para entretenimento. No entanto, com o YouTube TV, as coisas começam a mudar. O YouTube TV é um dos mais caros, mas uma excelente fonte de entretenimento. Você obtém todo tipo de conteúdo, sejam programas de TV, filmes ou partidas esportivas, o YouTube TV tem tudo. No entanto, como o YouTube TV é muito específico da região, você precisará verificar o YouTube TV em tv.youtube.com/verify antes de começar a assistir confortavelmente.

Se estiver com problemas para verificar o YouTube TV em tv.youtube.com/verify, não se preocupe. Neste guia, ajudaremos você a verificar facilmente o YouTube TV em tv.youtube.com/verify. Vamos começar.

O que é o YouTube TV?

O YouTube TV é uma alternativa de TV sem fio. Você só precisa ter uma boa conexão com a Internet se quiser assistir a todos os tipos de programas de TV e filmes junto com partidas esportivas.

Curiosamente, o YouTube TV é uma plataforma de streaming e exibição de TV baseada em assinatura. Embora o nome pareça semelhante ao YouTube real, na verdade é bem diferente. Embora você possa assistir aos principais vídeos do YouTube de forma totalmente gratuita, o YouTube TV tem um prêmio de $ 74,55 por mês.

Além disso, o YouTube TV oferece canais de TV ao vivo de grandes redes como ABC, NBC, CBC e Fox. Semelhante ao Hulu e Fubo, você também obtém uma instalação de DVR na nuvem.

Outra coisa notável é a capacidade de rodar em vários dispositivos. Isso ocorre porque o YouTube TV é onipresente. Está disponível em quase todas as marcas de TV, seja uma TV LG antiga ou a TV Vizio mais recente.

O que é tv.YouTube.com/Verify?

tv.YouTube.com/verify é o URL usado para verificar o endereço de reprodução do YouTube. Suponha que você mora na região norte, onde uma determinada partida esportiva está disponível. Mas se você não verificar o YouTube TV, não poderá reproduzir esse canal ou partida esportiva porque não foi verificado se você mora nessa área.

Este termo é referido como local de reprodução. Algumas partidas esportivas ou programas de TV exigem que você permaneça em uma região atual para assisti-los. A mesma coisa ocorre com o YouTube TV.

Além disso, a partir de agora, o YouTube TV está disponível apenas nos Estados Unidos. Como resultado, se você decidir se mudar ou fazer uma viagem, talvez não consiga assistir ao YouTube TV durante a viagem. Além disso, ao voltar para casa, você precisará verificar ou atualizar sua localização no YouTube TV.

Como verificar o YouTube TV em tv.youtube.com/verify

Se você deseja verificar o YouTube TV em seu local de reprodução, há duas maneiras de fazer isso. O primeiro método inclui o uso de um PC e o próximo método emprega o uso de um smartphone. De qualquer forma, ambos os métodos funcionam muito bem, e cabe a você decidir qual dispositivo você se sente confortável em usar.

Como verificar o YouTube TV em um computador?

Se você tiver um PC de mesa, pode facilmente tv.youtube.com/verify. Aqui estão os passos que você precisa seguir:

Abra o navegador do seu PC, de preferência o Google Chrome. Agora, acesse este URL: tv.youtube.com/verify. Supondo que você já esteja conectado, receberá uma senha única de 6 dígitos em seu número de celular vinculado. Digite o Código e clique em Verificar.

Depois de concluído, o YouTube verificará seu local de reprodução e você poderá começar a assistir às partidas esportivas locais desejadas.

Como verificar o YouTube TV em um smartphone?

Verificar o YouTube TV em um smartphone é um pouco diferente de fazer o mesmo em um PC. Você deve usar tanto o aplicativo quanto o navegador. Se você deseja verificar o YouTube TV em um smartphone, siga estas etapas:

Certifique-se de que seu telefone esteja conectado a uma Internet estável. Acesse a PlayStore ou AppStore e procure por YouTube TV. Baixe o aplicativo YouTube TV e cadastre-se. Agora, abra o navegador do seu telefone e acesse este URL: tv.youtube.com/verify. Digite seu número de telefone e você receberá uma senha de uso único em seu número de telefone registrado. Digite o OTP e clique em Enviar.

Feito isso, seu smartphone agora está verificado com o YouTube.

Às vezes, ao verificar o YouTube TV, você pode encontrar uma mensagem de erro informando que a atualização de área não está disponível. Se isso acontecer, significa que você não registrou seu número de celular ou não está nos EUA.

Também vimos que, às vezes, se o usuário não pagou sua assinatura mensal, esse erro pode ser exibido em suas telas.

Como ativar o YouTube TV?

A ativação do YouTube é um fenômeno completamente diferente. Se você deseja ativar o YouTube TV, terá que adquirir uma assinatura. Depois disso, existe um método diferente para ativar o YouTube TV em vários dispositivos diferentes.

Certifique-se de verificar nosso guia detalhado em Ativar tv.youtube.com/start. Depois disso, você pode começar a assistir ao YouTube TV em qualquer um dos seus dispositivos inteligentes, desde que tenha adquirido a assinatura.

Como corrigir a área de reprodução externa?

Normalmente, mesmo após a verificação bem-sucedida de tv.youtube.com/verify, os usuários geralmente se deparam com o erro de que estão fora da área de reprodução enquanto estão sentados em suas casas relaxando e esperando para assistir a alguns shows emocionantes ou partidas esportivas.

Pegue seu PC ou qualquer outro dispositivo de streaming e abra o aplicativo YouTube TV. Toque no seu Ícone de perfil. Na próxima janela, clique em Localização e depois vá para Área de reprodução atual. Clique em Atualizar. Agora, pegue seu smartphone e abra o aplicativo YouTube TV. Toque novamente no seu Perfil Ícone e vai para Localização. Toque em Área de reprodução atual. Clique em Atualizar.

Dependendo da falha, pode ser necessário repetir esse processo duas a três vezes. Uma vez corrigido, você pode reiniciar o aplicativo YouTube TV para continuar assistindo a séries de TV locais ou partidas esportivas.

Conclusão

Bem, isso é tudo o que temos aqui sobre como você pode tv.youtube.com/verify ou verificar seu YouTube TV. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Se você ainda tiver alguma dúvida ou pergunta, não deixe de comentar abaixo.

LEIA TAMBÉM: