Como visualizar o perfil TikTok de alguém sem que eles saibam 2023

O TikTok é uma plataforma de vídeos curtos muito popular, famosa por seu conteúdo crocante. Todos os vídeos que são carregados nele são de curta duração. Somente por causa do conteúdo de vídeo curto, o aplicativo tem um desempenho muito bom e recebe bilhões de visitantes todos os meses. O TikTok também está indo bem no mercado. Existem muitos criadores famosos que têm milhões de seguidores no TikTok. No entanto, também existem alguns usuários pessoais e alguns criadores estão lutando para fazer bons vídeos.

Todos nós temos curiosidade de perseguir alguém em qualquer plataforma em que estejamos. Quer conheçamos essa pessoa ou não 😎, vamos ao seu perfil e verificamos as suas fotos, vídeos e outras publicações. Mas você sabia que se você visualizar o perfil do TikTok de alguém, eles saberão disso? Agora, você pode estar pensando em “Como visualizar o perfil TikTok de alguém sem que eles saibam.” Se você está procurando maneiras de visualizar o perfil TikTok de alguém sem que eles saibam, confira este guia até o final para saber mais sobre isso.

Como visualizar o perfil TikTok de alguém sem que eles saibam

Os usuários do TikTok estão procurando o procedimento para visualizar o perfil TikTok de alguém sem que eles saibam. Geralmente, se você visualizar o perfil TikTok de alguém com menos de 5.000 seguidores e com 16 anos ou mais, essa pessoa poderá saber que você visitou o perfil dela. No entanto, você pode facilmente fazer algumas configurações e seguir as diferentes maneiras pelas quais, mesmo que você visualize a conta de alguém, essa pessoa não poderá saber que foi você. Então, vamos começar com as maneiras Como visualizar o perfil TikTok de alguém sem que eles saibam para que você possa persegui-los mesmo sem que eles saibam.

Desative o histórico de visualização do perfil

Os usuários que desejam ver o histórico de visualização precisarão habilitar o recurso Histórico de visualização do perfil. Da mesma forma, se você deseja visualizar o perfil de outros usuários, mas não deseja que eles saibam, é necessário desativar esse recurso. Isso é semelhante ao recurso Visto por último no WhatsApp. Se você ativou a opção Quem pode ver sua última visualização, os outros usuários poderão ver seu status online. Além disso, você poderá ver seu último status visto.

Mas, se você desligou isso, não poderá ver o status Visto pela última vez dos outros usuários e os outros usuários não poderão ver o seu. O histórico de visualização do perfil do TikTok também segue o mesmo procedimento. Se você ativar esse recurso, os usuários que visitam a conta aparecerão na notificação. Da mesma forma, eles o conhecerão se você visitar a conta deles. Mas se você desativar o histórico de visualização do perfil, não poderá ver os usuários que visitaram seus perfis, assim como se você visitar a conta de alguém, eles não poderão ver se você visitou a conta deles ou não. Você deve seguir as etapas listadas abaixo para desativar o histórico de visualização do perfil.

Abra o TikTok aplicativo em seu dispositivo.

aplicativo em seu dispositivo. Clique no ícone de perfil no canto inferior direito.

no canto inferior direito. Clique no menu de três linhas .

. Agora, selecione o Menu de configurações e privacidade .

. Selecione a opção de Privacidade .

. Toque em Visualizacões de perfil .

. Agora, selecione o ícone para desligar o Histórico de visualização do perfil .

. Agora você pode visualizar a conta de alguém no TikTok sem que ela saiba.

Criar outra conta

Os usuários que não estão interessados ​​em seguir o método acima podem usar esta maneira simples de visualizar a conta de alguém no TikTok. Todos nós temos várias Contas do Google, de acordo com diferentes finalidades. Portanto, se você deseja visualizar a conta de alguém no TikTok, crie outra conta no TikTok. Você pode usar esta conta no TikTok para visualizar o perfil TikTok de alguém.

Além disso, mesmo que eles recebam a notificação quando você visualizar o perfil com uma conta diferente, isso não afetará sua visibilidade, pois você já criou outra conta. Assim, sugerimos que você crie outra conta, mas não coloque a imagem do perfil e outras informações sobre você através das quais eles possam saber sobre você.

Navegue como um convidado

Se você não sabe, os usuários que não fizeram login no TikTok também podem navegar no perfil do TikTok como convidados. Os usuários precisarão sair de suas contas no TikTok e, depois disso, deverão começar a navegar pelos vídeos e perfis do TikTok como fazem quando estão conectados.

Ao navegar como convidado no TikTok, você não pode comentar, curtir, adicionar aos favoritos, criar uma conta ou fazer outras coisas no TikTok. Você deve fazer login na conta para fazer essas coisas. Mas, como você escolheu a opção de navegar como convidado, pode procurar por vídeos, perfis, etc. do TikTok. Então, é assim que você pode ver o perfil do TikTok de alguém sem que eles saibam.

Empacotando

Os usuários estavam interessados ​​no procedimento para saber sobre as etapas para visualizar o perfil de alguém no TikTok sem que eles soubessem. Neste guia, respondemos à sua pergunta sobre Como visualizar o perfil TikTok de alguém sem que eles saibam. Esperamos com a ajuda dos métodos listados neste guia; você poderá perseguir seus amigos, parentes, professores, paqueras ou outros. Se você tiver alguma dúvida, informe-nos na seção de comentários abaixo.

LEIA TAMBÉM: