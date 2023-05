Como você compra um número DID? Estas são 4 coisas a considerar

Número DID é um dos muitos serviços prestados por uma companhia telefônica. Ele permite que os chamadores alcancem um telefone específico em sua organização, em vez de passar pelo atendente de chamadas.

Se você estiver interessado em saber mais sobre o que é, como pode ajudar sua empresa e como escolher um provedor confiável, continue lendo. Nós vamos cobrir todos eles aqui.

Como um número DID é diferente do seu número normal?

Pelo valor de face, não há diferença entre os dois. Ambos se parecem com o seu número de telefone padrão, pelo menos para a pessoa comum que faz a ligação.

Mas no que diz respeito às suas funções, há uma diferença importante, mas sutil. Um número DID encaminha você para um determinado número de telefone ou local dentro da organização. Isso ocorre porque esse tipo segue caminhos de chamada em vez de ser uma espécie de endereço para um determinado telefone.

Enquanto isso, o número tradicional direciona você para apenas um local. Se houver uma fila de chamadas, você não pode ignorá-la. É por isso que as empresas que usam números DID podem aproveitar esses benefícios:

Custos mais baixos porque não há necessidade de obter uma configuração tradicional, que pode ser cara se os trabalhadores estiverem em países diferentes.

porque não há necessidade de obter uma configuração tradicional, que pode ser cara se os trabalhadores estiverem em países diferentes. Melhor abordar o aumento do cliente permitindo que as chamadas sejam direcionadas para vários telefones que podem estar funcionando simultaneamente.

permitindo que as chamadas sejam direcionadas para vários telefones que podem estar funcionando simultaneamente. Melhor comunicação da equipe independentemente da localização, porque há um número dedicado para o qual eles podem ligar.

independentemente da localização, porque há um número dedicado para o qual eles podem ligar. Escolha um local de número para que os chamadores tenham a impressão de que estão ligando para um número de um determinado país de sua escolha.

para que os chamadores tenham a impressão de que estão ligando para um número de um determinado país de sua escolha. Mais altoprodutividadeque vem com estruturas de comunicação empresarial melhoradas.

Se você estiver interessado em ver como o DID pode funcionar para o seu negócio, vá para a próxima seção. Discutiremos aspectos significativos da escolha do provedor certo para este serviço.

O que procurar em um provedor de serviços?

Tão benéfico quanto um número SMS descartável pode ser, você pode não conseguir desfrutar de nenhum deles se for com o provedor errado. Então, antes de ir para o primeiro que você vê, considere estes fatores primeiro:

Custo e inclusões

O erro mais comum que ouvimos dos empresários é escolher a opção mais barata. Por mais compreensível que seja cometer esse erro, é completamente evitável.

Vários provedores têm várias estruturas de preços e pacotes. O que será incluído também pode diferir de um provedor para outro. Por exemplo, Telnum lista todas as taxas relevantes enquanto você passa pelo

Para filtrar fontes potenciais, elimine aquelas que não são transparentes com seus preços.

Confira quais taxas relevantes você pagará todos os meses. Além disso, verifique os descontos que eles oferecem para assinaturas de longo prazo. A maioria dos provedores respeitáveis ​​tem um aplicativo que você pode usar com sua compra. Confirme se você pode usá-lo gratuitamente ou se precisará pagar por ele.

Recursos de segurança

Usar qualquer tipo de número virtual irá expô-lo a hackers. Isso não é porque eles são naturalmente inseguros. Mas porque reside na internet, medidas de segurança adequadas devem ser tomadas.

Se o provedor que você está considerando não fornecer nenhum nível de criptografia, continue procurando. Outros também são muito vagos sobre como estão protegendo os clientes. Nesse caso, não há problema em enviar um e-mail para eles.

Qualquer tipo de violação de segurança pode afundar o negócio pelo qual você trabalhou duro. Certifique-se de que isso não aconteça apenas porque você escolheu o provedor errado.

Reputação

Tanto as boas quanto as más reputações têm seu jeito de circular pela cidade. Se você já ouviu muitas coisas ruins sobre uma determinada empresa, é provável que também tenha a mesma experiência. O mesmo vale se as críticas forem geralmente agradáveis.

Mas com a proliferação de avaliações falsas hoje em dia, não custa nada verificar o que você lê antes de decidir. Por exemplo, é a primeira vez que publicam um comentário? Considerando há quanto tempo aplicativos e sites de avaliação existem, escrever uma crítica pela primeira vez este ano é um pouco suspeito.

Outra coisa a observar é quando as revisões são escritas. Por exemplo, se o aplicativo tiver muitos comentários escritos ou avaliações publicadas em apenas alguns dias, eles provavelmente serão pagos.

Outros serviços oferecidos

Vamos supor que, nas três primeiras considerações, duas empresas estejam disputando o primeiro lugar. Escolha aquele que tenha uma linha mais extensa de serviços oferecidos.

Claro, você pode sentir que não precisa deles agora. Mas, no futuro, será mais fácil se você não precisar repetir todo o processo de triagem novamente.

Existem tantas opções quando se trata de provedores. Sinta-se à vontade para perguntar a eles sobre qualquer uma dessas e outras preocupações que você possa ter. Dessa forma, você certamente ficará feliz com sua compra.

Os números DID são essenciais para muitas empresas que dependem muito da comunicação com pessoas fora do escritório. Usá-los abrirá possibilidades, tornando seu sistema telefônico mais avançado, integrado e eficiente.