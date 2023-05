Como Wembanyama reagiu à vitória dos Spurs na 1ª escolha do Draft da NBA de 2023

EUÉ virtualmente impossível argumentar que Victor Wembanyama não será a escolha número um do Draft da NBA de 2023. Tanto que o francês fez um all-out NBA Draft watch party só para assistir o dia da loteria. E o time sortudo que leva o unicórnio do basquete de 2,10 metros (com tênis) é o San Antonio Spurs. wembypor sua vez, não escondeu seus sentimentos em relação a se tornar um Spur.

Quando o Charlotte Hornets foram premiados com a 2ª escolha do Draft da NBA de 2023, Wembanyama e sua família sabiam onde seria sua casa na temporada 2023-24: San Antonio.

Wembanyama seguirá os passos de Tony Parker

O jovem de 19 anos passou duas temporadas jogando pelo LDLC ASVEL, propriedade da lenda da NBA francesa Tony Parker. Quis o destino que Victor Wembanyama se dirigisse agora para San Antonio, onde Parker passou 17 anos (2001-2018) de sua ilustre carreira na NBA.

Quando os Spurs receberam a primeira escolha, wemby sorriu, bateu palmas e abaixou a cabeça. Ele então se levantou e recebeu aplausos de todos os presentes.

‘Bienvenue Wembanyama’: fãs em San Antonio foram à loucura

Enquanto Charlotte os fãs ficaram perturbados e não ganharam a primeira escolha do Draft, os torcedores em San Antonio ficaram exultantes. Surgiram vídeos em todas as redes sociais de bares texanos comemorando como se tivessem acabado de ganhar um campeonato.

Sorteios de Wembanyama à parte, os torcedores do Spurs têm bons motivos para estar felizes. Suas duas últimas escolhas número um se tornaram membros do Hall da Fama: David Robinson (1987) e Tim Duncan (1997).