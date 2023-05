Compra de mansão de $ 200 milhões de Jay-Z e Beyoncé gera $ 11 milhões em impostos para os sem-teto

Jay-Z dar BeyoncéA compra histórica de imóveis fará muito mais do que apenas dar à famosa dupla um lugar para descansar … beneficiará as pessoas que lutam em LA no valor de pelo menos US $ 11 milhões !!!

Se você não sabia … LA County lançou recentemente um novo “imposto sobre mansões” – acrescentando um imposto de 4% sobre propriedades vendidas por US$ 5 milhões ou mais. O imposto sobe para 5,5% se a propriedade for vendida por US$ 10 milhões ou mais.

TMZ contou a história, Jay-Z e Beyoncé compraram seu novíssimo, 30.000 pés quadrados Propriedade de Malibu por US $ 200 milhões … que, com o novo imposto, gerará US$ 11 milhões.



A venda o torna o mais caro de todos os tempos no estado da Califórnia … perdendo apenas para a compra de um apartamento em Nova York por US $ 238 milhões.