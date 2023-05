Compreendendo as Condições para Sacar o FGTS

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é um direito trabalhista assegurado pela Constituição Federal de 1988 e tem como objetivo proteger o trabalhador em caso de demissão sem justa causa. Entenda como funciona o saque do FGTS!

Entenda em quais situações é possível realizar o saque do FGTS

Além disso, o FGTS também pode ser sacado em outras situações previstas em lei, como na compra da casa própria, em caso de doenças graves, entre outras.

Entenda como funciona o saque do FGTS e quais são as principais regras para que o trabalhador possa usufruir desse benefício.

Direito ao FGTS

Dessa forma, o FGTS é um direito de todo trabalhador que possui registro em carteira de trabalho, seja ele contratado em regime CLT ou em regime de trabalho temporário.

Como funciona o depósito do FGTS?

Em suma, o empregador é responsável por depositar na conta do FGTS do trabalhador o equivalente a 8% do seu salário bruto.

Onde posso consultar meu saldo do FGTS?

O trabalhador pode consultar seu saldo do FGTS por meio do site da Caixa Econômica Federal ou por meio do aplicativo FGTS, segundo informações da Caixa.

Como sacar o FGTS: situações

O saque do FGTS pode ser feito em diversas situações previstas em lei. Algumas delas são:

Demissão sem justa causa

O trabalhador que é demitido sem justa causa tem direito a sacar todo o valor depositado em sua conta do FGTS. Além disso, o valor deve ser acrescido de juros e correção monetária.

Desde a reforma trabalhista de 2017, em caso de rescisão de contrato de trabalho por acordo entre empregador e empregado, o trabalhador tem direito a sacar 80% do valor depositado em sua conta do FGTS.

Aposentadoria

O trabalhador que se aposenta tem direito a sacar todo o valor depositado em sua conta do FGTS, acrescido de juros e correção monetária.

Compra de imóvel

A lei prevê que o trabalhador pode utilizar o saldo do FGTS para a compra da casa própria. Nesse caso, é necessário que o trabalhador tenha pelo menos três anos de registro em carteira de trabalho.

Pagamento de parte do valor das prestações do financiamento habitacional

Além de utilizar o saldo do FGTS para a compra da casa própria, o trabalhador também pode utilizar parte do valor do FGTS para o pagamento das prestações do financiamento habitacional.

Doença grave

Conforme informações da Caixa Econômica Federal, o trabalhador ou um dependente que seja portador de alguma doença grave tem direito a sacar todo o valor depositado em sua conta do FGTS.

Morte do trabalhador

Segundo informações da Caixa, em caso de falecimento do trabalhador, os dependentes têm direito a sacar todo o valor depositado na conta do FGTS do trabalhador falecido.

Como solicitar o saque do FGTS?

O trabalhador pode solicitar o saque do FGTS por meio do site da Caixa Econômica Federal, pelo aplicativo FGTS ou em uma agência da Caixa.

Qual é o prazo para sacar o FGTS?

O prazo para sacar o FGTS varia de acordo com a situação em que o saque está sendo realizado. Por exemplo, em caso de demissão sem justa causa, o trabalhador tem até três anos após a demissão para solicitar o saque.

Além disso, em outras situações, como aposentadoria e doença grave, o saque pode ser realizado a qualquer momento.

Qual é o valor máximo que pode ser sacado do FGTS?

O valor máximo que pode ser sacado do FGTS varia de acordo com a situação em que o saque está sendo realizado. Dessa forma, em caso de demissão sem justa causa, o trabalhador pode sacar todo o valor depositado em sua conta do FGTS.

Por fim, em outras situações, como compra da casa própria e pagamento das prestações do financiamento habitacional, o valor máximo que pode ser sacado pode ser limitado, a depender da situação específica.