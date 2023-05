“Compreendendo o Fascismo: Uma Análise Histórica”.

O termo “Fascismo” é usado para denominar o sistema político criado por Benito Mussolini após o fim da Primeira Guerra Mundial, na Itália.

O assunto é abordado com frequência por questões de história geral dentro das principais provas do país, com um destaque para os vestibulares e para o ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

Assim, para te ajudar a alcançar um bom desempenho nas suas provas, o artigo de hoje trouxe um resumo completo com tudo aquilo que você precisa saber sobre o Fascismo de Mussolini. Vamos conferir!

O que foi o Fascismo italiano?

O Fascismo foi um regime político autoritário que surgiu na Europa no início do século XX, na Itália. A ideologia defendia um Estado forte e centralizado, liderado por um líder carismático e autoritário, cujo poder era exercido de forma absoluta. Além disso, o Fascismo também era um sistema política de cunho nacionalista, antiliberal e antissocialista.

O líder do regime, que surgiu em 1919 e seria predominante na Itália até 1943, era Benito Amilcare Andrea Mussolini, conhecido simplesmente como Benito Mussolini. Mussolini governaria a Itália de 1922 a 1943 e contaria, durante todo o seu governo, com o apoio dos camisas negras (camicie nere), uma milícia que servia o Partido Nacional Fascista e que, posteriormente, passaria a fazer parte do exército italiano.

Após a sua ascensão ao governo, Mussolini receberia o apelido de “Duce”, termo que provém do verbo “conduce” em italiano (conduzir), ou seja, aquele que conduz o povo.

A palavra fascismo vem do latim fascio (feixe), já que o símbolo fascista era o fascio littorio, um machado envolvido em um feixe de varas que era usado no Império Romano como um símbolo de união.

Quando surgiu o Fascismo?

É importante ressaltar que o regime fascista surgiu em um contexto de grave crise política, econômica e social no continente europeu.

Na Itália, o período pós-Primeira Guerra Mundial foi caracterizado por uma forte instabilidade política, pelo descontentamento do povo e também por altas taxas de desemprego. Dessa maneira, podemos dizer que Benito Mussolini encontrou as condições ideias para promover a sua ideologia e os seus ideias entre a população, possibilitando a sua ascensão ao poder no ano de 1922.

A Marcha sobre Roma

Compreender a Marcha sobre Roma é fundamental para compreender o surgimento do Fascismo. Essa Marcha foi uma manifestação que aconteceu na cidade de Roma, no dia 28 de outubro de 1922. O evento foi organizado pelo Partido Nacional Fascista, o qual era liderado por Mussolini.



Você também pode gostar:

A manifestação foi responsável por consolidar o início do domínio da ideologia fascista no país, uma vez que, após essa Marcha, Mussolini assumiu o governo italiano.

A Marcha sobre Roma contou com presença de muitos apoiadores do Fascismo que queriam fazer parte do governo do país. Diante de uma imensa multidão que avançava pelas ruas de Roma, o rei Vittorio Emanuelle III decidiu ceder o poder para o líder do partido fascista, com o objetivo de evitar um confronto direto e uma guerra civil. Dessa forma, no dia 30 de outubro do mesmo ano, Mussolini recebeu a função de formar um novo governo. Apoiado pelas milícias e pelo povo, Benito Mussolini decretou o estado de sítio e consolidou o fim da democracia liberal italiana.

Devido aos acontecimentos supracitados, historiadores consideram a Marcha sobre Roma como o evento que marca a consolidação do regime e da ideologia fascista na Itália.

Principais aspectos do Fascismo

O Fascismo italiano possui algumas características principais que merecem ser destacadas, como:

Controle estatal da economia;

Nacionalismo;

Sistema de um partido único (o partido fascista);

Culto ao líder;

Aspecto autoritário;

Perseguição política;

Busca pela expansão e conquista de territórios;

Exaltação dos valores do Império Romano;

Desprezo pelo socialismo, comunismo e anarquismo;

Uso do populismo como meio de persuadir as massas;

Censura dos meios de comunicação.