Comunicado de Haddad: Brasileiros Endividados Poderão Sair do SPC e Serasa e ZERAR Dívidas?

De acordo com o Serasa, referência em análise de crédito no país, constatou-se que no mês de março, haviam cerca de 70,71 milhões de pessoas inadimplentes no Brasil. O número de pessoas com dívidas vem crescendo rapidamente, com cidadãos sofrendo as consequências de ter o nome sujo na praça.

Todavia, houve um aumento de 180 mil pessoas com dívidas em aberto na comparação com o final do ano passado. Vale ressaltar que esse aumento exponencial no número de endividados, se deve principalmente ao desemprego e a crise econômica que vem assolando o país nos últimos tempos.

Analogamente, o Governo Federal vem observando esses números apresentados com milhões de pessoas negativadas e tem se preocupado com os impactos econômicos que essa situação pode apresentar. Isso se deve ao fato de que um grande número de inadimplentes pode ocasionar uma redução do consumo no país.

A pessoa que se vê envolvida em dívidas, com seu nome sujo em órgãos como o Serasa e o SPC, acaba sofrendo uma série de restrições. Fica difícil contratar alguns serviços e obter um crédito na praça. Para auxiliar esses cidadãos, o governo irá apresentar um programa que facilita o pagamento de débitos em atraso.

Programa Desenrola

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad falou em uma entrevista recente, sobre o programa do Governo Federal, Desenrola. Ele tem como objetivo principal, ajudar pessoas com dívidas a pagarem seus débitos e limparem seus nomes. Dessa maneira, espera-se que os cidadãos de baixa renda sejam os maiores beneficiados.

De acordo com Fernando Haddad, o programa Desenrola ainda não chegou à população brasileira por conta de algumas deliberações relacionadas ao setor privado da economia do país. São as empresas credoras, que apontam o CPF de inadimplentes, nos cadastros de análise de crédito, como o Serasa e o SPC.

O Brasil possui atualmente um número muito alto de pessoas endividadas, por conta de diversos fatores, entre eles, a alta dos juros e a redução da remuneração das famílias. Um levantamento do Serasa aponta que o valor dos débitos tem crescido bastante, sendo que a média das dívidas está em R$4.612,30.

O programa Desenrola ainda está em fase de desenvolvimento, sendo que não há ainda uma data certa para que ele possa ser viabilizado para a população brasileira. Contudo, segundo Fernando Haddad, ele será um marco histórico. Para ele, o Estado nunca auxiliou verdadeiramente os cidadãos a pagarem suas dívidas.

Score no Serasa

A princípio a pessoa que possui muitas dívidas acaba por ter uma redução em seu score de crédito, trazendo inúmeras dificuldades em sua vida financeira. Dessa forma, o cidadão tem problemas com a obtenção de empréstimos, contratações de cartão de crédito, entre outros. Por essa razão, é preciso limpar o seu nome.

Em alguns casos, o cidadão pode até ter quitado todos os seus débitos, mas seu score de crédito não subiu. Sendo assim, é preciso buscar meios de melhorar a sua pontuação, que foi alterada devido à dificuldades financeiras. Um deles é atualizar seus dados e informações no Serasa, visto que a instituição irá exibi-los.

Outra questão a ser observada é que o cidadão precisa pagar todas as suas contas em dia, não deixando débitos em atraso, ou acumular suas dívidas. Dessa forma evita-se que elas se transformem em bola de neve e reduz o pagamento de juros. No caso de o CPF estar negativado, o ideal é negociar com as empresas credoras.

Aliás, o inadimplente pode participar de feirões para limpar seu nome. O Serasa oferece esse serviço duas vezes ao ano. Além disso, a pessoa deve optar por serviços financeiros como empréstimos e cartões de crédito, somente se precisar, pois é uma maneira de se evitar gastos supérfluos, desnecessários.

Problemas com dívidas em atraso



Atualmente, mais de 60 milhões de pessoas em todo o país estão com o nome sujo na praça. Por estarem inadimplentes, passam por várias dificuldades. Felizmente existem instituições financeiras que oferecem inúmeros serviços para cidadãos negativados. Sendo assim, há a possibilidade de contratação de crédito.

Em conclusão, podemos destacar a Crefisa, que oferece empréstimo pessoal, o Banco Pan que trabalha com empréstimo consignado, Santander, Banco do Brasil, Creditas, Finanzero, e BX Blue. Nestes casos, o cidadão deve procurar por maiores informações visto que cada instituição possui regras específicas para a concessão.