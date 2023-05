Concerto de coroação do rei Charles com Lionel Richie e Katy Perry, transmissão ao vivo

A Coroação de Rei Carlos pode ter acabado, mas a festa está apenas começando… porque um grande show com Lionel Richie dar Katy Perry está prestes a começar!

O grande Concerto da Coroação, transmitido por BBC está quase em andamento … além dos 2 apresentadores do “American Idol” fazendo um show, será uma programação lotada – com nomes como Andrea Bocelli , Steve Winwood , Nicole Scherzinger e grupo britânico Pegue isso salto é palco.

O evento supostamente apresenta esquetes pré-gravados com grandes nomes também … como Tom Cruise , Bear Grylls dar Joan Collins .

ursinho Pooh está até fazendo uma aparição – sem dúvida combinando a mesma energia de rainha Elizabeth Platinum Party de quando ela teve chá com Paddington .

Conforme informamos, a grande festança vem depois Coroação de sábadoque foi observado por milhões de pessoas … quer estivessem do lado de fora das portas de Westminster ou do outro lado do globo.