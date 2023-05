Conclusões do UFC 288: Aljamain Sterling e Belal Muhammad exigem respeito em meio ao mar infinito de negatividade do MMA

Aljamain Sterling ainda é rei. “The Funkmaster” marcou sua terceira defesa consecutiva do título peso-galo do UFC no sábado, vencendo Henrique Cejudo com uma decisão dividida no evento principal de UFC 288que aconteceu no sábado no Prudential Center em Newark, a vitória de NJ Sterling atrapalhou os grandes planos de retorno de Cejudo e encabeçou uma noite que também viu Belal Muhammad derrota Gilbert Burns em curto prazo, e muito mais.

Com tanto para discutir, vamos ver nossas cinco maiores conclusões do UFC 288.

1. Neste ponto, a polarização do reinado do título de Aljamain Sterling se tornou uma das grandes maravilhas do mundo do MMA. Nenhum campeão nos últimos três anos foi tão consistentemente capaz de convencer seus céticos e apoiadores de estar do lado certo da história como o rei peso-galo do UFC. É realmente algo.

O estilo de Sterling? Feio, mas ultra-eficaz. Seu currículo? Entre os mais sobrecarregados por notas de rodapé na memória recente, mas também entre os mais impressionantes nos 13 anos da divisão peso-galo do UFC. Ele é alguém que é vaiado em um evento principal em seu próprio quintal, mas também representa a cena do nordeste dos EUA com mais sucesso do que qualquer um no elenco atual do UFC. Mesmo agora, garanto que pelo menos 50% das pessoas que estão lendo este parágrafo estão me chamando de idiota que está dando muito crédito a Sterling. Mas os números não mentem – e os de Sterling silenciosamente atingiram alturas inigualáveis ​​de 135 libras.

Sua vitória por decisão dividida sobre Henry Cejudo no UFC 288 deu a Sterling a posse de três recordes divisionais significativos. O maior número de vitórias na história do peso-galo do UFC (14)? A mais longa seqüência de vitórias na história do peso-galo do UFC (9)? As defesas de título mais consecutivas na história do peso-galo do UFC (3)? Você adivinhou: todos eles pertencem a “The Funkmaster”.

Olhe ao redor neste domingo, no entanto, e os detalhes permanecem onipresentes como sempre. Na verdade, o UFC 288 foi talvez a maneira mais perfeita de as coisas acontecerem. O campeão superou Cejudo em todas as categorias estatísticas importantes – 135-99 em golpes significativos, 186-143 no total de golpes, até 4-3 em quedas – mas de alguma forma ele teria perdido o cinturão se o juiz Derek Cleary tivesse marcado o quinto round para Cejudo como qualquer outra pessoa com olhos funcionando.

Assim como suas duas lutas com Petr Yan e seu desentendimento com TJ Dillashaw, nunca é tão limpo com Sterling quanto parece que deveria ser, mesmo que muitas vezes não seja culpa dele.

Para ser claro, o homem certo venceu no sábado. Eu tinha 48-47 a favor do campeão em meu placar, com Sterling vencendo as rodadas um, três e quatro, e Cejudo vencendo as rodadas dois e cinco. Foi uma performance admirável considerando todas as coisas, uma que deixou até mesmo Cejudo coçando a cabeça com a dificuldade inesperada de resolver o estranho quebra-cabeça de Sterling.

Mas é aí que reside a dicotomia do campeão peso galo do UFC.

“Ele é mais duro do que eu pensava”, disse Cejudo após a luta. “Você o assiste lutar e pensa, ‘Eh, há muitas oportunidades.’ Mas ele é um jogador.”

Essa linha resume todo o reinado de três anos de Sterling no topo. Ele continua sendo um dos grandes talentos mais subestimados e subestimados no MMA – goste dele ou não, suas conquistas estão sozinhas… mesa. Estou fascinado em ver como serão as conversas sobre Sterling em 20 anos, porque se ele conseguir garantir a bolsa contra Sean O’Malley e estender seu recorde de defesa de título para quatro antes de subir para 145 libras, poucos pesos galos terão um reinado mais cheio de nuances – mas, mesmo assim, poucos pesos-galos terão uma página da Wikipedia com aparência mais impressionante.

1b. A propósito, grite para Merab Dvalishvili. O companheiro de equipe de Sterling e herdeiro aparentemente improvável deixou o Prudential Center como o MVP da noite depois de roubar O’Malley’s Filme de ação jaqueta durante a comoção causada pelo confronto de Sterling e O’Malley na jaula.

Este vídeo é objetivamente hilário. Você é um rei, Merab. Um rei.

2. Quando o UFC anunciou pela primeira vez o co-evento principal de sábado, Belal Muhammad ainda estava cumprindo o Ramadã, o jejum de um mês do amanhecer ao pôr do sol praticado por milhões de muçulmanos em todo o mundo. Não só faltava menos de três semanas para o UFC 288, como Muhammad estava mais longe de estar pronto para lutar. Foi um movimento all-in puro. Todos nós sabemos a verdade absoluta – que Muhammad teria que vencer 30 lutas seguidas antes que o UFC permitisse que ele voltasse à luta pelo título se este fim de semana tivesse corrido mal. E é isso. Muhammad apenas arriscou cinco anos de ímpeto em curto prazo e com um tornozelo machucado contra um matador verificado em um local onde suas esperanças de título teriam sido destruídas para sempre com uma noite ruim.

Quer você tenha gostado de sua derrota de cinco rounds sobre Gilbert Burns com um braço só ou não, o homem é um candidato número 1 adequado e merece respeito.

Dana White já confirmou que Muhammad fechou em seu lugar contra o vencedor de Leon Edwards x Colby Covington. Essa luta provavelmente não acontecerá até outubro ou novembro, então Muhammad está olhando para uma dispensa até o primeiro trimestre de 2024, no mínimo – o que deixa muito tempo (muito) para a trapaça do UFC reescrever este roteiro. Se Shavkat Rakhmonov conseguir demolir Kamaru Usman ainda este ano (ou algo grande desse tipo), Muhammad pode não ser a primeira pessoa a descobrir como as promessas de White podem ser frágeis.

Mas 10 lutas consecutivas sem derrota ainda são 10 lutas consecutivas sem derrota, então Muhammad está certo: assim como Sterling, se você ainda o está negando neste ponto, você é apenas um odiador.

Acho que as pessoas não entendem o que @bullyb170 é feito. Incrível. Saiu do sofá basicamente depois do Ramadã em cima da hora e acabou de vencer um dos melhores lutadores da categoria. Dê a ele um acampamento completo, ele se torna o campeão InshaAllah #ufc288 — Javid Basharat (@JavidBasharat) 7 de maio de 2023

3. Se o UFC vai voltar para a China, Yan Xiaonan acabou de dar o maior presente imaginável. O nocaute de Xiaonan foi o destaque mais explosivo do pay-per-view de sábado. Improvavelmente, a mulher que entrou no fim de semana sem nenhuma finalização no UFC nos últimos seis anos encontrou um caminho para Andrade™ Jessica Andrade, uma cena assustadoramente reminiscente do golpe impressionante de Stipe Miocic sobre Fabricio Werdum em 2016. Andrade cobrado em sua melhor imitação de Wanderlei Silva e Xiaonan pegou o brasileiro com a mão direita contra-ataque perfeita. Você não poderia desenhar melhor.

Weili Zhang vs. Xiaonan é de repente um evento principal monstro em potencial para uma viagem de negócios do UFC à China. O peso-palha está em uma posição rara agora sem um candidato número 1 claro, então o bronze deve estar elogiando os deuses do sangue por ter uma luta como esta caindo no colo deles.

É a bandeja de todas as bandejas. Ficarei surpreso se a promoção não capitalizar.

4. Olha, não vai ser um choque se sábado foi a última vez que vimos Kron Gracie no UFC. O ex-campeão de jiu-jitsu incorporou cada grama daquela velha teimosia Gracie no UFC 288 – copiosa bunda-cooting, adesão irracional a um jogo de uma nota e uma relutância total até mesmo em começar a aceitar que a trocação e o wrestling podem ser partes integrantes de MMA. Muitos se perguntaram se “Ice Cream Kron” usou sua dispensa de quatro anos para resolver os muitos buracos em seu jogo que se aproveitaram tão completamente em sua derrota para Cub Swanson. A resposta? Um sonoro não. Mesmo contra um lutador de 0,500 como Charles Jourdain – que estava competindo por seu próprio sustento no UFC na noite de sábado – a dedicação de Gracie a um jogo da velha escola duas décadas depois de sua data de validade permaneceu inabalável no ano de nosso Senhor 2023.

A experiência de Kron Gracie foi divertida enquanto durou, mas é óbvio a essa altura que ele não pertence ao UFC.

Dito isso… é pedir demais uma luta entre Kron Gracie e Ryan Hall antes de desistirmos dessa aventura para sempre? Essa luta pode ser de três maneiras: temos a pior luta de kickboxing de todos os tempos, 15 minutos de vaias e hilaridade, ou um paraíso de luta que acaba sendo a segunda vinda de Maia x Shields.

Eu sou um glutão por punição, eu sei. Eu só preciso ver, só isso.

5. Raramente sou o cara que alardeia vitórias morais, especialmente em esportes de luta, onde as consequências de uma derrota — por mais dura que seja — podem ser implacáveis, tanto física quanto financeiramente. Mas se alguma vez houve uma vitória moral que vale a pena comemorar, é o que Diego Lopes conseguiu no UFC 288. Não tenho vergonha de proclamar que Movsar Evloev é uma peça-chave na futura disputa pelo título dos penas; esta divisão eventualmente passa por um ou ambos dele e Ilia Topuria. Mas, apesar de chegar no sábado com apenas alguns dias de antecedência, Lopes deu um inferno absoluto ao invicto russo – quase marcando uma das surpresas do ano com uma série de tentativas de finalização de roer as unhas e nunca permitindo que Evloev se sentisse confortável em lá, levando o presidente do UFC, Dana White, a tranquilizar o novato do UFC durante sua marcha pós-luta: “Você não perdeu nada esta noite.”

O branco não está errado. A estreia de Lopes em cima da hora teve tons de Arman Tsarukyan dando a Islam Makhachev tudo o que ele podia aguentar em 2019 – ou, para o público mais velho, Lando Vannata quase detonando a lendária corrida de Tony Ferguson em 2016. Isso obviamente não garante sucesso futuro ; Tsarukyan rapidamente se estabeleceu como um dos 10 melhores leves, mas Vannata nunca cumpriu a promessa que mostrou contra Ferguson. O destino de Lopes pode mudar de qualquer maneira, mas ele garantiu que todos prestaríamos atenção na próxima vez.

Para um azarão de 7 para 1, isso é uma vitória.