Concurso Alagoas PLOA 2024: Editais Previstos Anunciados; Confira!

Já a empresa vai receber as inscrições e viabilizar as etapas do concurso. Após ter eliminado as entraves burocráticas que impediam a publicação do edital, a Casa trata a seleção como prioridade.

De acordo com informações, a comissão trabalha em prol do termo de referência. Depois do documento, será viabilizada a escolha da banca.

Vagas concurso Câmara de Maceió

Antes de tudo, a distribuição das 54 vagas vai acontecer da seguinte forma:

Apoio Administrativo (15 vagas)

Analista Administrativo (10 vagas)

Apoio Legislativo (15 vagas)

Analista Legislativo (10 vagas)

Para os profissionais com graduação em Direito vai disponibilizar 4 vagas para o cargo de Procurador. Os cargos de apoio têm como requisito de escolaridade, nível médio de formação.

Os salários variam a depender do cargo, sendo de R$ 5 mil para cargos de apoio R$ 5 mil, para as funções de Analista com requisito de nível superior de escolaridade oferecem um salário de R$ 7 mil. Vale mencionar que tais valores passarão por reajuste de 10% na data-base, que foi aprovado por unanimidade na semana passada.

Enfim, o vereador Marcelo Palmeira (Podemos), presidente da comissão especial, disse: “Tivemos nesta quarta-feira a primeira reunião de trabalho da comissão especial que vai realizar o maior concurso desta Casa. Participaram representantes do quadro efetivo do Parlamento, procuradores, integrantes da OAB e Ministério Público, iniciando as tratativas para que seja escolhida a banca”.

Como foi o último concurso Câmara de Maceió?

O último edital do concurso Câmara de Maceiófoi liberado em 2018 e tem como validade até fevereiro de 2024. Ao todo foram contempladas 4 vagas para Analista de Controle Interno e Analista de Planejamento e Orçamento.

Por fim, os concurseiros foram avaliados mediante prova objetiva com as seguintes disciplinas: Português, Fundamentos da Administração Pública e conhecimentos específicos dos cargos.