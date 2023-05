Concurso da Câmara de Maceió: Saiba Mais Sobre os Cargos e Salários Definidos

O concurso Câmara de Maceió, Alagoas, deve sair em breve. Vale lembrar que a Lei 7.362/2023, que traz a criação de 50 cargos foi publicada.

As oportunidades serão para nível médio e superior. O documento foi publicado no Diário Oficial com fundamento no inciso II do art. 80 da Lei Orgânica do Município de Maceió, ficam criados os cargos de Apoio Administrativo, Analista Administrativo, Apoio Legislativo e Analista Legislativo.

Novas vagas concurso Câmara de Maceió

Confira a seguir as vagas e remunerações:

Cargos Quantidade Salário Escolaridade Apoio Administrativo 15 R$ 5.000,00 nível médio Analista Administrativo 10 R$ 7.000,00 nível superior Apoio Legislativo 15 R$ 5.000,00 nível médio Analista Legislativo 10 R$ 7.000,00 nível superior

Com a mudança, ficam extintos os seguintes cargos:

Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Serviços Diversos, Assistente Administrativo, Técnico Administrativo, Assistente Legislativo, Assistente Parlamentar, Assessor Parlamentar, Técnico Legislativo, Chefe de Divisão de Cadastro, Chefe de Divisão de Equipamentos, Chefe de Divisão de Expediente, Chefe de Divisão de Atas, Diretor de Administração, Diretor de Taquigrafia e Tesoureiro Geral.

Andamento do concurso Câmara de Maceió

O certame já conta com comissão formada. O grupo será responsável por cuidar do andamento do certame, além de escolher a banca organizadora.

A empresa, por sua vez, vai receber as inscrições do concurso Câmara de Maceió e viabilizar as etapas da seleção. Em entrevista, o presidente da Câmara destacou:

“Há muitos servidores da Casa que estão se aposentando, estamos fazendo um levantamento do quantitativo de vagas e áreas necessárias e acreditamos que, até o mês de abril, teremos um cenário melhor sobre essas vagas. A partir daí, vamos lançar o edital com as vagas. Uma boa oportunidade para os concurseiros de Alagoas e de todo o país”

Confirmação do certame

O concurso Câmara de Maceió, Alagoas, teve o edital confirmado ainda para 2023. Segundo informações, o documento será liberado no primeiro semestre.

As informações foram confirmadas pelo presidente da Câmara de Vereadores, Galba Netto, que ainda deixou claro que o levantamento de cargos, assim como quantitativo de vagas, será liberado após a realização e concessão de aposentadorias.



Com o principal intuito de garantir uma gestão responsável, a comissão poderá contar com membros do Ministério Público. É importante pontuar que o convite foi feito pelo presidente da Casa ao chefe do MP.

O assunto foi pontuado da seguinte forma: “Nós temos feito um trabalho em todo o Estado para sensibilizar os gestores quanto à necessidade de seguir rigorosamente a maior lei do país, que é a Constituição. Recebemos com satisfação e vamos acompanhar de perto a realização do certame”.

Último edital do concurso Câmara de Maceió

O último concurso aconteceu em 2018 e terá validade em fevereiro de 2024. Na ocasião, foram ofertadas 04 vagas, os cargos foram para nível superior.

As vagas foram destinadas para Analista de Controle Interno e Analista de Planejamento e Orçamento, com remuneração inicial de até R$ 4.138,08.

As informações foram as seguintes:

Analista de Planejamento e Orçamento – diploma de graduação de nível superior em Ciências Contábeis, Administração, Economia ou Direito

Analista de Controle Interno – a graduação deve ser em Ciências Contábeis.

O certame aconteceu mediante avaliação de uma única etapa. Os candidatos realizaram questões de provas objetivas com as seguintes disciplinas:

10 questões de Português, 1,5 ponto por questão

15 questões de Fundamentos da Administração Pública, 1,5 ponto por questão

25 questões de Conhecimentos Específicos, 2,5 ponto por questão

As provas aconteceram em dois turnos, sendo o turno matutino para o cargo de Analista de Controle Interno e o turno vespertino para o cargo de Analista de Planejamento e Orçamento.

Outros editais previstos no Nordeste

O concurso TJ SE ( Tribunal de Justiça de Sergipe) avançou mais uma fase em prol da liberação do edital. O certame para servidores escolheu a banca organizadora. A FGV será a responsável.

Liberação do edital do concurso TJ SE

Os esclarecimentos foram repassados pelo próprio presidente, durante reunião realizada esta semana com a direção do Sindijus.

O prazo estabelecido foi o mês de agosto e deve-se ao fato da necessidade de abordar sobre o déficit dos servidores e a urgência de recompor o quadro dos funcionários.

O sindicato dos servidores -Sindijus- ainda expôs as especificidades do trabalho, principalmente dos analistas de serviço social, psicologia e contabilidade que estão com sobrecarga devido a falta de profissionais.

Vale lembrar que a seleção está em processo de escolha da banca. A empresa escolhida vai receber as inscrições e viabilizar as etapas do concurso.

Projeto básico do concurso TJ SE

O concurso TJ SE ( Tribunal de Justiça de Sergipe) anuncia que o projeto básico está pronto. Os esclarecimentos foram divulgados pelo próprio órgão na quarta-feira (29/3). O documento foi elaborado pela comissão organizadora e deverá ser apresentado às empresas interessadas no certame.